Космічний туризм: користь для людства чи загроза для планети

Сародж Патірана

BBC World Service

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Inspiration4

Космічний туризм від самого початку був привілеєм супербагатіїв. Але чи може це змінитися - і чи не стане це гігантським стрибком до екологічної катастрофи?

За останні шість десятиліть у космос вирушили близько 600 людей. Усі вони були професійними астронавтами - за винятком семи супербагатих чи відомих космічних туристів.

Але тепер космічний туризм набирає обертів.

Джефф Безос з Amazon, сер Річард Бренсон з Virgin Atlantic та Ілон Маск з Tesla створили власні компанії для організації позаземних турів.

Поки дві фірми пропонують 15-хвилинні "суборбітальні" польоти прямо над Землею, компанія SpaceX Ілона Маска єдина дає можливість провести у космосі кілька днів.

Квитки коштують від 250 тисяч до кількох мільйонів доларів.

Автор фото, Sandali Kumarasinghe Підпис до фото, Сандалі Кумарасінгхе входить до групи The Mars Generation 24 Under 24, що складається з молодих людей з усього світу, які долають бар'єри в науці, математиці та мистецтві

Тільки для багатих?

Сандалі Кумарасінгхе, 21-річна студентка аерокосмічної галузі та потенційна космічна туристка, походить із небагатої родини зі Шрі-Ланки. Її спосіб життя наразі зовсім не схожий на життя елітних космічних туристів.

Вона каже, що сподівається, що космічний туризм зробить космос доступним для всіх, хоча й визнає, що наразі це - привілей лише для багатих.

Сандалі виграла стипендію у Space Camp - навчальну програму на базі американської космічної агенції NASA в Алабамі. Відтоді вона увійшла до короткого списку претендентів на оплачуваний політ навколо Місяця від проєкту Dear Moon. Його фінансує японський мільярдер Ясаку Маезава.

У березні 2021 року Маезава запропонував охочим подати заявку на місце у Starship SpaceX, щоб облетіти Місяць. Він звертався до "ширшої та різноманітнішої аудиторії". Поїздка запланована на 2023 рік.

Автор фото, Sandali Kumarasinghe

Прості люди

Сандалі вважає, що космічний туризм торує шлях звичайним людям до життя за межами Землі.

"Я завжди думала, що повинна мати амбітні плани, але ніколи не уявляла собі подорожі на планету чи... Місяць", - сказав Сандалі BBC.

"Якщо така дівчина, як я, з острова на кшталт Шрі-Ланки... [може] полетіти в космос завдяки одному з цих космічних змагань - [я сподіваюся, що це лише] поточна ситуація... Сподіваюся, буде більше можливостей [у майбутньому]", - додала вона.

Автор фото, Getty Images

"Крім того, я сподіваюся, що будуть космічні компанії, які залучатимуть міжнародну спільноту до підготовки... астронавтів для розвитку науки, технологій та досліджень".

Туристи-дослідники

Річард Гарріотт, шостий космічний турист на Землі, каже, що багатії відіграють важливу роль у наукових дослідженнях і майбутньому людства.

Автор фото, Richard Garriott Підпис до фото, Космічні туристи вже побували на МКС поряд із професійними астронавтами

У 2008 році розробник відеоігор, відомий як Lord British, здійснив політ на борту місії "Союз ТМА-13" на Міжнародну космічну станцію.

"Майже всі наукові експедиції Чарльза Дарвіна по всьому світу спонсорували багаті люди чи корпорації", - пояснює він.

"У 1000 разів дешевше"

Подібно до корабельних і повітряних подорожей, які спочатку були дуже дорогими та надзвичайно небезпечними, космічні подорожі вже вийшли з цієї ранньої фази свого розвитку, каже Гарріотт.

Він зазначає, що подорожі в космос наразі "у 1000 разів дешевші", ніж на самому початку цієї практики, і додає - надалі здешевити космічний туризм буде можливо лише за умови, що зараз багатії продовжуватимуть літати у космос.

Геймер і президент Клубу дослідників, він планує знову вирушити в космос, але навіть він чекає на зниження цін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська космічна капсула "Союз" з американським космічним туристом на борту приземлилася на півночі Казахстану

"Брудне" дозвілля?

А як щодо екологічної шкоди, яку може завдати космічний туризм?

Річард Гарріотт вважає, що цей вплив є незначним, бо "один запуск ракети... викидає менше вуглецю, ніж один трансатлантичний політ".

Він додає, що деякі ракети працюють на водні, тож їхнім основним викидом є вода, а не вуглець, що нагріває нашу планету.

Але Сандалі стурбована.

"Космічний туризм може мати багато несприятливих наслідків для природи. Було б чудово, якби у нас було більше правил, обмежень і змін, щоб мінімізувати шкідливі наслідки дослідження космосу", - каже вона.

Автор фото, SpaceX

Наявні ракети виробляють парникові гази, такі як вуглекислий газ (CO₂) і оксиди азоту, зазначає д-рка Елоїза Маре, доцентка фізичної географії Університетського коледжу Лондона.

І вона каже, що вони забруднюють довкілля набагато більше у розрахунку на кілометр польоту, ніж літаки.

Хоча науковиця підтримує дослідження космосу, вона вважає, що космічний туризм завдає зайвої шкоди довкіллю.

"Спалення синтетичної гуми"

"Політ Virgin Galactic спалює, по суті, синтетичну гуму. А гума горить так, як горять шини, - вони виробляють багато чорного вуглецю", - розповіла вона BBC, маючи на увазі клуби їдкого диму, що виділяються під час горіння шин.

"Щось подібне може дуже сильне нагрівати атмосферу, тож якщо Virgin Galactic виконуватиме рейси щодня, це може досить суттєво нагріти атмосферу", — пояснює докторка Маре.

На момент публікації Virgin Galactic не відповіла на прохання BBC прокоментувати такі твердження.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Космічний корабель VSS Unity від Virgin Galactic запускають з літака, а потім він повертається на Землю

Наскільки водень "зелений"?

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Blue Origin розробляє ракети, які використовують різне паливо, наприклад, пускову установку New Glenn, що працює на рідкому метані, і систему запуску New Shepard, яка живиться рідким воднем.

Докторка Маре попереджає, що водень - це не космічне диво-паливо, яке може врятувати довкілля.

"Навіть ракети на базі водню все одно виробляють оксиди азоту... Усі вони будуть... впливати на стратосферний озон", - каже вона. Цей озон високо над землею блокує сонячне випромінювання та запобігає постійному нагріванню Землі.

Blue Origin повідомила BBC, що нещодавнє дослідження показало, що кріогенний двигун, який вони використовують, знищить у 100 разів менше озону в озоновому шарі, ніж "гібридний двигун з повітряним запуском" - на кшталт того, який використовує Virgin Galactic.

Blue Origin також повідомила, що дослідження показало, що кріогенний двигун сприятиме зміні клімату в 750 разів менше, ніж повітряний гібридний двигун.

На момент публікації Virgin Galactic не відповіла на прохання BBC прокоментувати ці твердження.

Автор фото, AFP / Blue Origin handout Підпис до фото, Капсула New Shepard компанії Blue Origin приземлилася у Техасі

Космічний корабель vs великий реактивний літак

Докторка Маре підрахувала, що наявні космічні ракети виробляють приблизно у 100 разів більше вуглекислого газу (CO2) на кілометр польоту, ніж комерційні реактивні літаки.

Вона проводила моделювання протягом десяти років і каже, що використання космічних ракет збільшується майже на 6% на рік.

І її турбує, що це завдасть серйозної шкоди тендітному газовому шару, який захищає Землю.

"CO2 - не єдиний аспект, який має нас хвилювати під час запуску ракет. Велике занепокоєння викликають часточки та озоноруйнівні речовини. Від шкідливого ультрафіолетового випромінювання нас захищає саме озоновий шар. Хімічні речовини, які виділяють... усі ці ракети, впливають на озон", - каже науковиця.

Автор фото, Inspiration4 Підпис до фото, Астронавти-аматори на борту місії Inspiration4 компанії SpaceX

Вона ставить питання про те, чи дійсно потрібен космічний туризм для наукових досліджень, і наголошує на необхідності "справді активного екологічного регулювання, щоб спробувати принаймні пом'якшити вплив індустрії космічного туризму на атмосферу".

"Якщо вона перетвориться на справді велику індустрію, ми матимемо серйозні наслідки для клімату та стратосферного озону", - підбиває підсумок науковиця.

Індустрія, що росте

Аналітик Atrium Space Insurance Consortium Девід Вейд каже, що незабаром у світі побільшає комерційних операторів космічного туризму. Але він оптимістично дивиться на екологічні переваги, які можуть дати космічні подорожі.

"Я думаю про фотографії Землі, які зробили, коли астронавти "Аполлона" вирушили на Місяць у 60-х роках. Коли люди побачили, як Земля висить у космосі, це породило цілий екологічний рух", - каже він.

Автор фото, NASA / Heritage Images / Getty Images

Мрія

Сандалі тим часом мріє про свою потенційну подорож у космос.

Вона дійшла до четвертого з п'яти етапів відбору восьми космічних туристів.

Автор фото, Sandali Kumarasinghe Підпис до фото, Сандалі сподівається стати космічною туристкою

Люди на інших планетах?

Сандалі каже, що може прийти час, коли людство переїде на іншу планету, зокрема через зміну клімату.

"Я думаю, що треба тримати баланс між збереженням речей, які ми маємо, та розвитком технологій", - каже вона.

Із нею погоджується колишній космічний турист Річард Гарріотт.

"Я думаю, що немає жодних сумнівів у тому, що людство стане мультипланетним видом", - каже він.

Але водночас він має певні застереження.

"Я не думаю, що люди втечуть із Землі... Насправді в космосі жити важче".