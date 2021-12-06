У Карпатах третій день шукають чоловіка - катався на снігоході й загубився. Усі деталі

Катерина Паллаг

Ужгород, для BBC News Україна

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій Підпис до фото, До пошуків зниклого чоловіка станом залучені 30 рятувальників та 6 волонтерів

На Закарпатті у районі полонини Руна вже третій день тривають масштабні пошуки 50-річного місцевого жителя, який заблукав у снігах.

4 грудня він разом із двома ужгородцями вирушив кататися на снігоходах, однак через погану видимість відірвався від групи.

Наступного дня двоє його знайомих самотужки дісталися турбази у Лумшорах, що за кількадесят кілометрів від полонини.

Кожна ніч, проведена у горах у снігу та морозі без спорядження - це справжнє випробування для людини, яке дуже небезпечне для життя.

Тим часом пошуки третього туриста тривають: рятувальники знайшли його снігохід, але слідів самого чоловіка немає, розповіла BBC News Україна речниця ДСНС у Закарпатті Наталія Батир.

Зазвичай рятувальні операції тривають 4-5 днів, а далі шанси на успіх різко падають.

На вихідні - у гори

Про заблукалих рятувальники дізналися надвечір суботи, 4 грудня. Троє чоловіків втратили орієнтир під час катання на снігоходах.

Пошукова операція розгорнулася довкола полонини Руна. З її схилів можна спуститися до Ужгородщини - по один бік, до Воловеччини - по інший. Саме з цих регіонів залучили 20 рятувальників.

До пошуків також приєдналися шестеро волонтерів.

Пошуки ускладнювала хуртовина: снігу в горах намело зо 20-45 сантиметрів, залишені заблукалими сліди вмить замітало. До того ж у високогір'ї Карпат утворився ризик лавин.

Самотужки вийшли до села

З двома заблукалими, які трималися разом, вдавалося вийти на зв'язок: рятувальники скеровували чоловіків та просувалися їм назустріч.

Трохи менше, ніж за добу після зникнення, двоє ужгородців знову вийшли на зв'язок. Туристи розповіли, що їм вдалося самотужки вийти до однієї з турбаз у селі Лумшори.

Рятувальники зосередилися на пошуках третього заблукалого - 50-річного жителя смт. Великий Березний Івана Когута.

Автор фото, Іван Когут Підпис до фото, Іван Когут

Зі знайденими чоловіками спілкувалися поліцейські, відкрили кримінальну справу, розповідає речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

Один з врятованих чоловіків, друг зниклого - Роман, розповів ВВС News Україна деталі ситуації.

"Він поїхав вниз, погодні умови різко помінялися, 5 хвилин і все... Ми загубили одне одного", - каже Роман.

Вони залишили один снігохід із увімкненою фарою і пішли шукати допомогу, але дорогою застрягли і лишилися ночувати у горах.

Вночі робили зарядку, розминалися, щоб не замерзнути, а вже зранку вийшли до села Лумшор.

Чоловік зазначив, що згідно останньої геолокації, яку вдалося отримати, Іван знову вирушив уверх схилами

Знайшли лише снігохід

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій Підпис до фото, Рятувальники шукають 50-річного чоловіка

Пошуки третього туриста тривають вже третій день. Зниклий був тепло одягнений, проте устаткування для тривалих походів не мав. З собою був лише легкий перекус. Наталія Батир розповідає: рятувальники обстежили усі будиночки лісівників.

Саме одне з таких укриттів взимку 2019-го врятувало життя київському туристу, який провів у горах 5 діб. "В жодній із хатинок його не було, як і його слідів", - коментує Наталія Батир.

Вчора поблизу полонини Руна рятувальники знайшли снігохід, на якому їздив заблукалий. Нині чоловіка шукають вже три десятки рятувальників та волонтери. Серед песимістичних сценаріїв розглядають ймовірне падіння в урвище, що розташоване неподалік.

Його складно помітити через "високий сніг", каже Батир.

"Ми віримо, він повернеться"

До пошуків Івана ввечері суботи долучилися усі чоловіки з його родини: зять, племінник та чоловік сестри - Віктор Веселовський.

У коментарі BBC News Україна Віктор розповів, що Іван часто їздив у гори, ландшафт полонини знає добре. Що могло збити його зі шляху - не знає.

Іван великий прихильник такого дозвілля. Влітку їздить схилами Карпат на квадроциклах. Суботній виїзд мало чим відрізнявся від попередніх.

"Він добре знає цю місцевість, ми віримо, що він впорається, повернеться", - каже Віктор Веселовський

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Активні пошукові роботи триватимуть ще щонайменше добу. За правилами, розшукувати зниклих можуть 5 діб.

За рішенням керівництва ДСНС, пошуки можуть продовжити до 10.

Пошуки туристів у Карпатах: врятовані та загиблі

Щозими до закарпатських рятувальників надходить з десяток повідомлення про заблукалих туристів.

Більшість із них вдається відшукати упродовж першої доби.

Речниця ДСНС у Закарпатті Наталія Бариг розповідає: з початку року було вже 362 таких виїзди.

Гірські рятувальники ставали свідками як дивовижних історій порятунку, так і довгих пошуків, тривалістю в місяці, коли знайти живими туристів, на жаль, не вдалося.

Провів у горах майже 5 діб

Автор фото, BBC/ДСНС Підпис до фото, Ігор Грищенко зміг вижити кілька днів у зимових горах без їжі та спеціального спорядження. Фото ліворуч - так він виглядав одразу після того, як його знайшли рятувальники. Фото праворуч - так він виглядав через 2 місяці після тих подій

Взимку 2019-го киянин Ігор Грищенко вважався зниклим безвісти упродовж майже 5 діб. Ігор - професійний лижник, тренер збірної Києва по лижному фрістайлу.

В переддень Різдва, 6 січня, він з другом вирішив піднятися на гору Гимба - одну з найвищих в українських Карпатах. Через хуртовину чоловіки розділилися, що є табу для туристичних груп.

За його словами, вони були метрів за 50, але не бачили один одного. Мобільної мережі не було.

Друг Ігоря - Віталік йшов всю ніч вздовж лісу. На світанку, коли хуртовина стихла, вибрався на хребет і його знайшли рятувальники.

Тоді ж на Гимбі у тій самій хуртовині загубилися ще троє туристів, один з них загинув від переохолодження.

Ігор спав під ялинкою на лижах з камусами: 15 хвилин лежав, потім 15 хвилин робив різні вправи, аби зігрітися.

Після ночівлі хлопець почав далі спускатися, вийшов на струмок і йшов по ньому. На третій день блукання в горах Ігор вийшов до сіновалу та пролежав там майже добу.

Там йому все ж вдалося трохи відігріти телефон і додзвонитися до одного з друзів. Завдяки цьому дзвінку рятувальники дізналися, що він живий.

Автор фото, Ігор Грищенко Підпис до фото, Під час хуртовини видимість падає до кількох метрів, загубитися можна навіть у добре знайомій місцевості. На Гимбі ж спуски на різні сторони гори дуже схожі

На четвертий день Ігор знайшов будинок лісника. Біля хатини над ним пролетів вертоліт ДСНС. Тоді його не помітили. Будиночок був обладнаний під житло - з пічкою, варенням, чаєм та цукром. Біля пічки зміг відігріти телефон: чоловік набрав 101.

До пошуків залучили всіх, хто знав ту місцевість, зокрема й лісників. Саме лісники - брати Гаджеги - того вечора і знайшли хлопця. Врятованого доправили до лікарні у Сваляві, а потім перевезли в обласну лікарню в Ужгород.

Внаслідок обмороження IV ступеню Ігор втратив пальці ніг. Повноцінними, з усіма фалангами, залишилися лише два.

"На нашій пам'яті це вперше, коли людину знайшли живою після того, як вона чотири доби блукала у зимових Карпатах", - зізнавалися тоді у Закарпатському ДСНС, припускали, що це, "напевно рекорд" з виживання.

Два місяці в снігу

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій Підпис до фото, Місцевість, де знайшли тіло загиблого киянина у квітні 2021 року

Пошуки іншого 40-річного киянина тривали майже два місяці. Чоловік заблукав в районі гори Гимба 13 лютого 2021 року.

У лютому-березні рятувальники, лісники та волонтери кілька тижнів розшукували туриста, але так і не знайшли. У пошуках брали участь десятки одиниць техніки та авіація.

40-річного туриста - шукали 21 день, до 5 березня. Тіло знайшли лише 27 квітня.

Пошукова операція тоді ускладнювалася сильними снігопадами — в горах випало до пів метра снігу, повідомляло управління ДСНС України у Закарпатській області. Коли навесні зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і таки знайшли загиблого.

Як написав тоді один з рятувальників, загиблий зумів пережити одну ніч на морозі -15, але вранці зірвався зі снігового та льодового схилу і впав в урвище.

Як вижити взимку в горах

Аби зимовий туризм не перетворився у масштабну пошуково-рятувальну операцію, досвідчені туристи та рятувальники радять дотримуватися низки правил:

Реєстрація та GPS

Необхідно мати з собою GPS, топографічні карти, а головне - навички і досвід перебування у горах. Також треба звернутися до гірських пошуково-рятувальних служб та зареєструватися: залишити свої контакти і маршрут, щоб у разі необхідності фахівці знали, де вас шукати.

Одяг, сірники та ніж

Одяг має відштовхувати сніг і захищати від вітру. А рукавиці краще зігрівають руки, ніж рукавички з окремими пальцями. Досвідчені туристи радять обирати яскравий одяг, здалеку його буде видно краще. Прихопити у гори необхідно герметично запаковані сірники, якісний ніж та ліхтарик. Для їжі можна взяти із собою шоколад.

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій Підпис до фото, Досвідчені люди радять обирати яскравий одяг для походів у гори

Триматися разом, більше рухатися

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У жодному разі не можна йти в гори самому, кажуть фахівці. За їх словами, мінімальна група для походу в гори - четверо людей. У разі необхідності хтось може піти по допомогу, а хтось - лишитися з тим, в кого немає сил.

Заблукалого Ігоря Грищенка врятувало те, що він вставав кожні 15 хвилин і намагався зігрітися, розповіли у ДСНС.

Йти слід лише в тому разі, якщо ви можете орієнтуватися на місцевості. Якщо ні - варто зупинитися, облаштувати укриття і повідомити рятувальникам свої координати.

Такі поради можуть допомогти лише якщо у вас є досвід та потрібні навички перебування в горах. Йти в похід, нехтуючи попередженням рятувальників та не маючи потрібного екіпірування - небезпечно для життя, застерігають фахівці.