Євросоюз надрукує нові євро. Обіцяють дизайн банкнот у дусі часу

Олексій Калмиков

BBC

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Єдина європейська валюта змінює обличчя. Через 20 років після появи перших готівкових євро Європейський центробанк запросив майже пів мільярда людей взяти участь у розробці нового дизайну.

Метою є продемонструвати на купюрах цінності нової Європи та продовжити життя паперових грошей в епоху біткоїну та безготівкових платежів.

Центробанк розпочав редизайн банкнот, щоб вони "стали ближче сучасним європейцям різного віку та походження", повідомила очільниця банку Крістін Лагард.

За час обігу євро ЄС пережив боргову кризу, втратив Велику Британію після брекзиту, відкрив, а потім закрив кордони для біженців. Пошук нової ідентичності у найбільшому політичному союзі на планеті призводить до конфліктів між його членами та запеклих суперечок про європейські цінності. Їх, до речі, шість: людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство закону та права людини.

Євро, які перебувають в обігу, оновили нещодавно, але дизайн майже не зазнав змін. Зник лише папірець у 500 євро, а на мапі з'явилися Мальта з Кіпром у зв'язку з розширенням єврозони. В іншому все залишилося, як було з самого початку, - нуднувато, абстрактно і трохи символічно, щоб нікого не образити.

Зараз на банкнотах зображені вікна, двері та мости - символи європейського духу відкритості та співпраці. Причому це не якісь конкретні пам'ятки європейської архітектури, а схематичні приклади з різних епох: класицизму, готики, бароко.

Що буде на нових купюрах - стане відомо у 2024 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На євро, які перебувають в обігу зображені мости та двері

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План такий. Спочатку Центробанк проведе фокус-групи в країнах єврозони та складе приблизний список тем для нового дизайну.

Потім група експертів (по одному від кожної країни) складе короткий перелік, а ЄЦБ попросить мешканців країн ЄС надіслати пропозиції на відібрані теми. Після цього вже буде конкурс графічних рішень, підсумки якого знову винесуть на народне обговорення. Останнє слово залишиться за ЄЦБ.

Рішення оновити банкноти передбачувано пожвавило соцмережі. Олімпіада дотепності стартувала на повну силу, попри ранок понеділка, а культурні війни за європейську ідентичність спалахнули з новою силою.

Серед жартів про біткоїн зустрічається дотепний гумор. Хтось пропонує помістити на банкноти портрет Яніса Варуфакіса - "спартанця" часів греко-європейської боргової війни, яка ледь не розвалила єврозону.

Інші вважають гідним девізом для нових грошей фразу "За будь-яку ціну" - обіцянку попереднього керівника Європейського центробанку Маріо Драгі врятувати єврозону, чого б це не коштувало.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дехто жартівливо пропонує помістити на євро портрет ексміністра фінансів Греції Яніса Варуфакіса, який у 2015 році опинився у центрі боргового протистояння між Грецією та ЄС

Продовжити життя готівкового євро

Два десятиліття євро - історія успіху, але вона не гарантує світлого майбутнього.

За ці 20 років єврозона не втратила жодного члена, а навпаки, розширилася з 11 до 19 країн і кинула виклик найбільшій економіці планети - американській, поклавши край монополії долара як світової резервної валюти.

У 19 країнах єврозони живуть 340 млн людей - це більше, ніж у США. До євро прив'язані валюти ще кількох країн, він відіграє ключову роль у житті пів мільярда людей та в подальшій інтеграції Європи. З 27 країн Євросоюзу рано чи пізно перейти на євро зобов'язані всі, крім Данії - але її крона фактично прив'язана до єдиної європейської валюти.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Половина європейців не уявляє життя без готівкового євро

Проте за цей час на горизонті з'явилася нова загроза монополії центробанків на емісію платіжних засобів - криптовалюти. Контратака ЄЦБ на біткоїн та її головне знаряддя - цифровий євро - поки що перебуває на стадії попереднього планування.

Тому дуже дивним виявилося рішення провести редизайн грошових знаків в епоху буму безготівкових платежів, підігріту пандемією коронавірусу.

Однак ЄЦБ упевнений, що готівка залишиться платіжним засобом ще довго, і тому потребує уваги та оновлення. Опитування та статистика підтверджують це.

У 2019 році Європейський центробанк провів масштабне дослідження платіжних звичок у 17 із 19 країн єврозони та з'ясував, що європейці не розлюбили готівку. У крамницях та поміж собою 73% розплачуються готівкою. З усіх платежів 48% - це готівка, 41% - платежі картками.

Ситуація поступово змінюється. Якщо у 2016 році 32% воліли платити готівкою, то до 2019 року таких було вже 27%, а популярність безготівкових платежів зросла до 49% з 43%.

Однак повністю відмовлятися від готівки європейці не готові - 55% кажуть, що не бажають майбутнього без банкнот та монет.

"Попри зростання безготівкових платежів під час пандемії, попит на готівкову валюту збільшився через її критичну роль як засобу заощаджень. У рамках стратегії "Готівка-2030" ми вживаємо заходів для того, щоб готівка була доступною і приймалася як засіб платежу в найближчому майбутньому - навіть після можливого запуску цифрового євро", - повідомив центробанк.