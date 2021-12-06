Тварини "сміттєвого континенту". Вчені дізналися, хто живе на скупченні пластику в океані

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Ocean Voyages Institute Підпис до фото, Вчені вивчали "сміттєвий континент" у Тихому океані та його мешканців

Американські вчені встановили, що "Велика тихоокеанська сміттєва пляма", тобто масштабне скупчення пластикових відходів, яке дрейфує в північній частині Тихого океану, стало домівкою для безлічі морських тварин. Примітно, що деякі з цих видів зазвичай мешкають лише у прибережних водах, тож їхня присутність у відкритому океані є вкрай незвичайною.

Поява величезного "сміттєвого континенту" в районі між узбережжям Каліфорнії та Гаваями призвело до того, що багато морських організмів опинилися на великій відстані від свого звичайного місця проживання.

Вчені витягали з плями пластикові предмети діаметром понад 5 см. Після їхнього вивчення з'ясувалося, що тварини живуть на 90% сміття, що плаває: у фрагментах відходів виявили актиній, крихітних морських комах, молюсків та крабів.

"Пластмаса зберігається у відкритому океані довше, ніж сміття природного походження, яке ми спостерігали раніше, - пояснює автор дослідження, докторка Лінсі Харам зі Смітсонівського центру екологічних досліджень. - Тому її скупчення створюють у морі більш постійне середовище проживання".

Для вивчення форм життя на відходах докторка Харам об'єднала зусилля з некомерційною організацією Ocean Voyages Institute, яка займається збором пластикового сміття під час морських подорожей, та вченими з Гавайського університету в Маноа.

У світовому океані є щонайменше п'ять "сміттєвих плям", у яких накопичилася гігантська кількість пластику. У "Великій тихоокеанській сміттєвій плямі", яка стала предметом цього дослідження, пластмаси найбільше: близько 79 тис. тонн на площі 1,6 млн кв. км.

"У цих скупченнях чого тільки немає, - каже докторка Харам. - Не можна сказати, що пляма повністю складається з пластику, але у ній безумовно його накопичується дуже багато".

Наслідки цунамі

Значна частина таких відходів - це мікропластик, який дуже складно помітити неозброєним оком. Хоча є й більші предмети, зокрема покинуті рибальські сітки, буї і навіть судна, які прибило до сміття, що дрейфує, після цунамі в Японії в 2011 році.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дослідження почалося у 2011 році, після того як внаслідок цунамі в океані опинилася значна кількість сміття

Сама ідея дослідження, висновки якого опублікували і в журналі Nature Communications, з'явилася саме після цього руйнівного цунамі. Тоді в Тихий океан потрапили тонни сміття, а сотні представників прибережної фауни Японії виявили живими на предметах, які принесло до берегів тихоокеанського узбережжя Північної Америки та Гавайських островів.

Тому експертів турбує, що на пластиці можуть подорожувати інвазивні види тварин, тобто істоти, які потрапили в неприродне для них місце існування через людей і загрожують існуванню місцевої фауни. "Ми хочемо розібратися у тому, як пластик переносить інвазивні види", - пояснила докторка Харам в інтерв'ю BBC.

25 млрд тонн сміття

Автор фото, Smithsonian Підпис до фото, Понад половина організмів, які знайшли у "сміттєвій плямі" посеред океану, мають природне середовище проживання у прибережних водах

Деякі з організмів, які дослідники виявили на вивчених ними пластикових предметах, були "корінними" мешканцями відкритого океану. Такі організми виживають, зокрема, переміщаючись у смітті, що плаває. Але найдивовижнішим відкриттям стало різноманіття прибережних видів, яких вчені виявили на пластиці та яким зовсім не місце у відкритому океані.

"Ми знайшли представників прибережної фауни більш ніж на половині досліджених пластикових предметів. Це ставить перед нами чимало питань про те, що взагалі є прибережним організмом", - каже докторка Харам.

Вчені кажуть, що їхнє дослідження виявило ще один непередбачений наслідок забруднення океану пластиком - і не виключено, що зовсім не останній.

За оцінками екологів, до 2050 року до довкілля потрапить близько 25 млрд тонн пластикових відходів.

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