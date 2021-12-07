Проєкт ВВС "100 жінок": хто вони і як змінюють світ

Перша супермодель в хіджабі Халіма Аден - сомалійка за походженням, але народилася в таборі біженців у Кенії. У 2017 році вона підписала контракт з однією із найбільших модельних агенцій у світі IMG Models, додавши до свого контракту пункт про те, що її не проситимуть знімати хіджаб під час роботи.

Вона стала першою моделлю у хіджабі на обкладинці британського Vogue, Allure і Sports Illustrated, присвяченого купальникам. Аден веде кампанії з підвищення обізнаності та видимості щодо мусульманських жінок і була послом ЮНІСЕФ з прав дітей.

У 2020 році вона відмовилася від роботи моделі, оскільки вважала, що вона несумісна з її мусульманською вірою, але вона продовжує мати вплив на індустрію моди та поза її межами.

*Ми бачили, як наші працівники на передовій вживають крайніх заходів, щоб захистити нас під час пандемії, і я молюся, щоб ми цінували їхні жертви. Ми можемо змінити світ, рухаючись уперед із вдячністю.