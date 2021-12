Проєкт ВВС "100 жінок": хто вони і як змінюють світ

Антропологиня і директорка проєкту "Довіра до вакцин" у Лондонській школі гігієни та тропічної медицини. Професорка Гайді Дж. Ларсон веде дослідження, яке зосереджується на соціальних і політичних факторах, що впливають на заходи охорони здоров’я, і її академічні інтереси пов’язані з управлінням ризиками та чутками та тим, як зміцнити довіру суспільства до вакцин.

Вона є авторкою книги "STUCK: як починаються чутки про вакцини – і чому вони не зникають" (STUCK: How Vaccine Rumors Start – and Why They Don’t Go Away), а також провідною дослідницею глобального дослідження щодо прийняття вакцинації під час вагітності.

Докторка Ларсон отримала Единбурзьку медаль 2021 року за свою наукову роботу про поширення дезінформації.

*Пандемія сталася в уже поляризованому світі. Жодна вакцина не врятує нас від глибших проблем, які нас розділяють; лише наші дії як індивідуумів і спільнот, як малих і великих лідерів, можуть допомогти перезавантажити світ.