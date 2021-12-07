"Не дуже гарні новини". 900 працівникам оголосили про звільнення у Zoom

20 хвилин(и) тому

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Лише один дзвінок у Zoom - і 900 працівників звільнено. Згодом дзвінок виклали у соцмережі, де всю цю історію нині активно обговорюють.

Коментатори називають те, що сталося, жорстоким і жахливим вчинком, особливо напередодні Різдва.

"Я плакав, коли робив це минулого разу", - пояснив співробітникам Вішал Гарг, виконавчий директор компанії Better.com, що видає іпотеку онлайн.

"Хотів би, щоб новини були іншими. Я хотів би, щоб ми процвітали", - сказав він цього разу, дивлячись у папери.

Пан Гарг пояснив співробітникам, що причинами звільнення 15% персоналу його компанії стали показники їхньої роботи і зміни на ринку.

Як Гарг повідомив про звільнення. Пряма мова

"Привіт усім і дякую, що приєдналися. В мене для вас не дуже гарні новини. Ринок змінився, як ви знаєте, і ми маємо змінюватися разом із ним, якщо хочемо вижити, процвітати і продовжувати нашу місію.

Це не ті новини, які ви хотіли б почути, але це було моє рішення, і я хотів би, щоб ви почули це від мене. Це було надзвичайно важким рішенням. Я вдаюся до такого кроку вдруге у житті і я не хочу робити цього. Минулого разу, коли я робив це, я плакав. Цього разу, сподіваюся, я буду сильнішим. Але ми звільняємо 15% співробітників компанії через низку причин: ринок, ефективність та продуктивність.

Якщо ви серед тих, хто бере участь у цьому дзвінку, ви у групі тих, кому не пощастило бути звільненим. Ваша робота припиняється. Негайно".

"Співчуття має значення"

"Погані менеджери звільнятимуть людей погано - байдуже, особисто чи віртуально, - каже Енн Франкі з британського Інституту менеджменту. - Але бездушна манера у цьому випадку була лише посилена тим, що це відбувалося онлайн".

І додає: "Хоч під час пандемії ми мали б навчитися, що співчуття має значення".

Better.com, яка ставить за мету використати новітні технології так, щоб процес купівлі житла був "швидшим та ефективнішим", раніше повідомляла про плани вийти на фондовий ринок. Бізнес, який пан Гарг заснував у 2016, нині оцінюється у майже 7 млрд доларів.

Але те, як голова компанії повівся зі своїми співробітниками, припускає Енн Франкі, може вплинути на майбутнє Better.com.

"Цей бізнес орієнтований на безпосереднє спілкування з клієнтами, адже компанія пропонує позики на житло. Я впевнена, що багато потенційних клієнтів тепер подумають: "Боже, якщо вони так поводяться зі своїми співробітниками, що ж вони можуть зробити клієнтам?"

"Я схибив"

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Після скандальних звільнень у Better.com журнал Fortune написав, що раніше пан Гарг писав анонімний блог, у якому звинувачував співробітників своєї фірми у тому, що вони є малоефективними і працюють по дві години на день, хоча говорять про вісім і більше. Він називав це "крадіжками" в колег та клієнтів.

Згадали також і історію із його електронним листом до співробітників, який минулого року оприлюднив Forbes.

Ось що було у цьому е-мейлі: "Ви НАДТО, ЩОБ ВАС, ПОВІЛЬНІ. Ви купка ДОВБАНИХ ІДІОТІВ... ТОЖ ПРИПИНІТЬ ЦЕ. ПРИПИНІТЬ ПРЯМО ЗАРАЗ. ВИ ГАНЬБИТЕ МЕНЕ".

А Business Insider написав, що після звільнення 900 співробітників пан Гарг провів "нараду колективу" із тими, хто залишився.

Під час пандемії Better.com постійно набирали нових працівників. Але згодом, як повідомляють, пан Гарг визнав: "Ми перенабрали співробітників і винайняли не тих людей. І в цьому ми схибили. Я схибив".