Подільське Макондо у домі Мієчки. Вадим Карп'як про роман Кузнєцової

Вадим Карп'як

Телеведучий, член журі

22 хвилин(и) тому

Рецензія члена журі Вадима Карп'яка на книгу "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової, яка увійшла до короткого списку Книги року ВВС-2021.

Легка, тепла, атмосферна, кумедна… це лише деякі з найпоширеніших епітетів, якими читачі вже встигли наділити "Мієчку" у своїх рецензіях на порталі Goodreads. Та й сама кількість відгуків сигналізує, що в Україні все частіше з'являються книжки, написані автором не для кількох своїх шанувальників, а, як це люблять писати в анотаціях, "для широкого кола читачів".

В центрі сюжету дві сестри: Мієчка і Лілічка. Вони приїздять до своєї 96-річної бабусі Теодори в її сільську хату. По-перше, щоб трохи передихнути від бурхливого життя, а по-друге - спробувати в цій рекреаційній сімейній зоні спланувати майбутнє.

Але планування дається складно, бо в це ж родове помістя злітаються і мама сестер, і їхня кузена з двійнею в животі, і дочка ліліччиного чоловіка від іншого шлюбу… І вся ця жіноча комуна живе у своїй реальності, котра нагадує подільське Макондо, де часопростір дивакуватий і умовний, як і в текстах магічного реалізму, по якому в Іспанії захищала наукову роботу авторка "Мієчки".

Тільки у нашому випадку замість містечка чи сімейства у книжці головним стрижнем, довкола якого все крутиться, стає будинок. Саме дім, в муках збудований дідом Мієчки і Лілічки, має власну історію, котра виявляється магнітом для всієї родини.

Саме його історія обумовлює атмосферу, до якої прагнуть усі ці жінки. І саме дім, як оскароносний актор другого плану, визначає весь хід подій книжки, паралельно даючи персонажам впевненість у тому, що цей хід цілком у їхніх руках.

Вся ця прекрасна латиноамериканщина чудово дає собі раду, допоки у домі не потік дах (і тут ваші можливі аналогії зі словами "поїхав дах" теж мають право на життя). Тоді на сцену виходить чоловік, покликаний той дах відремонтувати. Але принісши спокій з приводу сухості і комфорту, він забирає у декого спокій душевний.

І на цьому місці текст робить кульбіт, щоб з претензії на герменевтику перетворитися на любовну історію. І не одну. І не обмежену навіть однією країною. Історію, яка може висікти і сміх, і сльозу. Рідкісне мистецтво, яке в наш час опановує все менше оповідачів.

Можна назвати цю книжку любовним романом, можна сімейною притчею, можна історією про сестринство, а можна і самоіронією. Називайте як хочете, зрештою. Все одно Мієчку неможливо втиснути в якесь одне визначення. Хоча, можете у неї спитати про це самі.