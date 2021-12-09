Андрухович - не кумир і не демон, а просто частина літератури

Світлана Пиркало

Культурна радниця ЄБРР, письменниця, член журі

54 хвилин(и) тому

Рецензія членкині журі Світлани Пиркало на книгу Юрія Андруховича "Радіо Ніч", яка увійшла до короткого списку Книги року ВВС-2021.

Новий роман Андруховича - антиутопія про програш Майдану і тюрму Європи. Власне, сам автор сказав в інтерв'ю Олегу Полякову, що роман про мову і музику, з відважним і саможертовним героєм. Але автор тут-таки й закликав читачів до власного прочитання, тож цим запрошенням я й скористаюся.

"Радіо Ніч" так називається тому, що головний герой Йосип Ротський (який нібито, як твердить автор, не Бродський, але багато чого від Бродського у нього таки є) веде нічні ефіри з буцегарні на таємному острові, розповідаючи про своє буремне життя і граючи улюблені композиції.

У цьому навіть є щось від мене самої: я також колись звалила від цензури в Лондон на ВВС, звідки вела нічні ефіри. Але на цьому подібність закінчується. Після еміграції в юному віці, де Ротський багато і вигідно злягався, навіть ставши порноактором, він повертається в неназвану батьківщину, яка йому не дуже подобається: тут сміття і запустіння, погано одягаються і у людей погано пахне з рота. Але, яко бунтар, він приєднується до революції і грає на піаніно на барикадах.

Сюжет розвивається нелінійно в частково альтернативній географії, тому з Ротським ми знайомимося посередині історії, в центральноєвропейському місті Носороги (судячи по алюзії на Йонеско - в Румунії), куди він втік від спецслужб. Він там ді-джеїть по четвергах у клубі, яким володіє Меф, втілення Мефістофеля, в обмін на подовження свого життя, хоча це йому й не потрібно.

Зрештою ми дізнаємося зі вставної п'єси (алюзія на Гамлета), що герой здійснив свій головний героїчний вчинок, коли представник спецслужб схилив його вчинити замах на диктатора Шмоша, сховавши гранату в роялі.

Герой погоджується, аби врятувати кохану дівчину, але замість гранати вирішує кинути яйце. Проте вдарений яйцем диктатор несподівано помирає від інфаркту, і героя за це судять у Швейцарії, де, ми дізнаємося, досить комфортні тюрми.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Далі сюжет стає більш детективним, потім з'являється якесь бароко, далі знову революція, яку зрадили лідери.

Не обійшлося й без позиціонування героя як супер-коханця, що характерно для романів Андруховича. Але його нарікання на презервативи, місячні та новомодні вимоги переконатися у згоді партнерки натякають, що Ротський - уже давно не Хомський. Текст ряснить цитатами та алюзіями - Едгар По, Йонеску, Блок, шекспірівський Гамлет, якого Андрухович перекладав українською, "Доктор Фауст" Гете (а може, булгаковський Майстер зі сталінської Москви), і багато інших цитат чи відсилань до прочитаного чи прослуханого автором.

Що ж робить "Радіо Ніч" однією з літературних подій року?

Не цитати і не розсип художніх прийомів, хоча літературознавці зможуть ще багато років аналізувати, постмодернізм це чи ні. Навпаки, тему роману можна розгледіти тільки тоді, коли відкинути всі ці цитати.

А тема така: програна революція в країні без імені; митець, який прийшов на барикади і за це постраждав, хоча так толком і не зрозумів, за що боролися; повторюваний образ Європи не як ідеалу свободи, а як комфортної тюрми.

Цікаво також, що попри невпинне просування догори списку ворогів режиму, Ротський лишається живим, інколи несподівано для себе самого. А митець бореться з режимом, але не знаходить себе поза ним.

Роман також знаковий тим, чого в ньому взагалі немає.

Немає свободи. Немає війни з Росією, немає окупації Криму і Донбасу, немає волонтерів, реформаторів, немає героїв з українськими іменами, та й саме слово "Україна" не вживається. Хоча називаються деякі інші країни, а також "мова, яку колись називали російською" (можливо, це відсилання до підписаного Андруховичем в 2004 році суперечливого листа, де говорилося про мову попси і блатняків).

В романі також немає Бога, хоч він згаданий багато разів як "батько", і натякається, що герой ним посланий з небес, у прямому чи в переносному сенсі.

Про що це нам говорить? Як на мене, про те, що література настільки виросла з часів ранніх романів Андруховича, що стало можливим будь-яке самовираження.

Епатаж, яким прославився Андрухович у 90-х роках, був побудований на сексі, нецензурній лексиці і висміюванні пострадянської реальності та новонародженого ура-патріотизму. Він ніколи не писав про українську ідею, але він писав українською мовою, і багато в чому був першим.

Вплив Андруховича на українську літературу величезний саме завдяки віртуозному використанню мови, яку він звільнив із шор пострадянської цензури.

Його новаторські стилістичні прийоми можна зустріти у дебютантів літератури, які могли про Андруховича взагалі й не чути, а запозичити їх, скажімо, у Жадана.

Той ранній епатаж уже себе віджив. Нинішня літературна молодь може загнути так, що Ротського перекосив би тиннітус.

Сексу стало стільки, що це нудно читати, і вже навіть виникла окрема премія "Золотий хрін". Країна і література змінилися кардинально. І от нарешті в ній є місце для книжок з найвищим рівнем епатажу: український письменник відмовився вживати слово "Україна" і писати про війну з Росією, зробивши роман про Майдан де-факто аполітичним і відкинувши суспільний запит на патріотизм і державницьку позицію.

І йому ніхто нічого за це не зробив. Роман прочитали, про нього написали переважно позитивно, він зайняв своє заслужене місце в переліку літературних подій року. Ніхто, окрім хіба феміністок, ним не обурився. А отже, Андрухович нарешті може писати так, як йому хочеться, і бути ані кумиром, ані демоном, а просто частиною літературного процесу.

І це - ознака того, що в Україні живе і процвітає повноцінна, вільна література.