Розрядка буде. Чого чекати після розмови Байдена і Путіна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президенти США та Росії провели другі за рік переговори - дві години у режимі відеоконференції. Джо Байден попередив, що Захід вживатиме "суворих економічних та інших заходів", якщо Росія вторгнеться в Україну, а Володимир Путін своєю чергою зажадав гарантій того, що НАТО не розширюватиметься далі на схід.

Після розмови сторони поширили заяви - Кремль помітно пізніше, ніж Білий дім. Цього разу розбіжностей у двох версіях практично не було. У заяві Білого дому насамперед йшлося про можливі санкції у разі російського вторгнення в Україну. Кремль підтвердив, що про санкції Путін із Байденом говорили, і наголосив, що обговорювали внутрішньоукраїнський, на його думку, конфлікт.

Що далі?

Доручення командам

Як і в заяві Білого дому, так і в заяві Кремля йдеться, що Путін і Байден дали доручення своїм командам. За версією Вашингтона, два президенти доручили "вжити заходів", пов'язаних із деескалацією ситуації на кордоні з Україною. За версією Москви, вони "домовилися доручити своїм представникам розпочати предметні консультації" з "чутливих питань".

Під чутливими питаннями Путін розуміє те, що "НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території" і "нарощує військовий потенціал" біля кордонів Росії, у зв'язку з чим Москва хоче отримати "надійні, юридично зафіксовані гарантії, що виключають розширення НАТО у східному напрямку".

Коли Путін та Байден проведуть наступні переговори, невідомо. Помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав журналістам, що передбачати терміни подальших контактів президентів "навіть трохи дурнувато".

"Вони конкретно не домовлялися. Але раніше був договір між нами та американцями на моєму рівні, що ми організуємо та проведемо відеоконференції, а потім подумаємо про подальші контакти та подивимося на можливість організації зустрічі президентів на нейтральній території", - цитує Ушакова "Комерсант".

Крім того, Байден у четвер збирається поговорити з президентом України Володимиром Зеленським і вже проінформував лідерів Франції, Німеччини, Італії та Британії про свої переговори з Путіним, повідомив його радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

Найближчими днями Зеленський також поговорить з президентом Франції Макроном.

Байден не давав Путіну зобов'язань, що Україна залишиться поза НАТО, наголосив Салліван. За його словами, у разі вторгнення США готові надати додаткову військову допомогу Україні "понад те, що ми вже надаємо" та розмістити додаткові сили на сході Європи.

"Те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз", - пригрозив Салліван, маючи на увазі реакцію Заходу на анексію Криму.

Санкції - "річ не нова"

Байден висловив занепокоєння ескалацією ситуації навколо України і "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації". Так Білий дім описав ту частину розмови, яка стосувалася санкцій.

"Президент США говорив про можливі санкції, а наш президент - про те, що санкції для Росії річ не нова, що вони застосовуються досить довго, але жодного позитивного ефекту ані для США, ані для Росії не дають", - прокоментував цей момент Ушаков.

Автор фото, Reuters

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Помічник президента Росії навіть не став чекати на питання журналістів про "Північний потік-2" і заявив, що це питання не обговорювали, як і багато інших. "Відразу можу сказати, відповідаючи на можливі питання: пандемії не торкалися, кліматичної проблематики не торкалися, й енергетики теж не торкалися", - сказав він.

Перед переговорами стало відомо, що з проєкту бюджету США на 2022 рік зникли можливі санкції щодо Північного потоку-2.

Тим часом заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка спілкувалася напередодні з американськими сенаторами, заявила, що Вашингтон і його європейські союзники розглядають "повний спектр варіантів" санкцій на той випадок, якщо Росія нападе на Україну.

"Те, що ми обговорюємо, буде еквівалентом фактичної ізоляції Росії від світової фінансової системи", - заявила вона. Раніше телекомпанія CNN повідомляла про те, що американська влада як варіант санкцій розглядає відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, а агенція Bloomberg - про можливе обмеження конвертації рубля.

Реакція України

Україна вустами радника голови офісу президента Зеленського Михайла Подоляка вже заявила про підтримку закликів про деескалацію в регіоні від Джо Байдена.

"Ми координуватимемося і надалі з американською стороною для досягнення конкретних результатів на користь України. Ми вдячні президенту Байдену за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за чіткі зусилля щодо об'єднання держав на захист міжнародного права та для стабілізації ситуації, зокрема, у нашому регіоні", - заявив Подоляк у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що "переговори президентів Байдена та Путіна не принесли сенсації і стали, швидше, проміжним аналізом того, що відбувається у тій частині глобального порядку денного, що стосується США, союзників та партнерів Америки.

Сам президент Зеленський ситуацію не коментував, проте зранку виклав у інстаграм веселе фото зі спортзалу.

Його речник Сергій Никифоров у коментарі "УП" заявив, що предметно коментувати перемовини буде доречно після розмови Зеленського та Байдена.

"Реакція офісу президента буде після розмови Зеленського з президентом США Байденом. Публічні комюніке не віддзеркалюють двох годин розмови, тому давайте все йтиме своєю чергою - і вже коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ, тоді і будемо реагувати", - заявив він.

"Передих буде"

Російські експерти очікують на розрядку у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

"Сторони перед переговорами підготували одна одній такі сигнали, що вони виходять з позиції сили на переговори. Американці заявляли про "драконівські" санкції, ми здійснювали [військові] маневри на південно-західному напрямку, але зараз, я думаю, якийсь передих буде", - сказав програмний директор Російської ради з міжнародних справ Іван Тимофєєв.

Його колега у раді Андрій Кортунов назвав позитивним сам факт нової розмови двох президентів. "Звичайно, тепер якщо жодної "атаки Росії" не буде, то Байден це запише собі в актив", - заявив він "Російській газеті".

Кремль із жовтня, коли з'явилися перші публікації в американських ЗМІ, заперечує будь-які наміри нападати на Україну.

"Доречні" жарти

Під час переговорів, які тривали (за підрахунками Ушакова) рівно дві години, Путін та Байден встигли обмінятися жартами.

"Коли серйозні розумні люди розмовляють один з одним, вони іноді дають волю, щоб полегшити якусь довгу фразу, надавши їй жартівливого, коротшого характеру, але від цього ситуація стає зрозумілішою", - пояснив помічник президента Росії.

"Було кілька жартів, і вони були дуже доречними - і з американського боку, плюс, звичайно, наш президент вміє і любить діяти в такому плані", - додав він.

Байден і Путін вперше проводили переговори у червні, коли вони особисто зустрічалися у Женеві. Єдиним помітним результатом тих переговорів стало повернення послів до Москви та Вашингтона.