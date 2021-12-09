84-річний важкоатлет, який не вірить у смерть
84-річний важкоатлет, який не вірить у смерть
Браян Вілсоу – 84-річний важкоатлет з Дербіширу, що у Великій Британії.
Пан Вілсоу шість разів на тиждень відвідує спортзал. Він захопився підніманням різних важких речей ще в молодості, коли працював на доглядачем за пляжними лежаками.
Спортсмен запевняє, що не зважає на свій вік.
У 2022 році він планує взяти участь у змаганнях важкоатлетів, які проводитиме Британська бездопінгова асоціація паверліфтингу.
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