84-річний важкоатлет, який не вірить у смерть

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84-річний важкоатлет, який не вірить у смерть

1 година тому

Браян Вілсоу – 84-річний важкоатлет з Дербіширу, що у Великій Британії.

Пан Вілсоу шість разів на тиждень відвідує спортзал. Він захопився підніманням різних важких речей ще в молодості, коли працював на доглядачем за пляжними лежаками.

Спортсмен запевняє, що не зважає на свій вік.

У 2022 році він планує взяти участь у змаганнях важкоатлетів, які проводитиме Британська бездопінгова асоціація паверліфтингу.