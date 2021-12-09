Як отримати тисячу гривень за вакцинацію. Детальна інструкція від уряду

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Мінцифри

Українці, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, можуть отримати по тисячі гривень. 9 грудня уряд затвердив усі деталі і процедури, як це вже найближчими тижнями можна буде зробити.

Верховна Рада виділила на це 8 млрд гривень з держбюджету. Ці гроші з 19 грудня можна буде отримати кожному вакцинованому, але витратити їх дозволили лише на певні сфери й тільки протягом чотирьох місяців.

Для отримання виплат на першому етапі треба подати заявку в Дії до 29 грудня.

Розповідаємо, як отримати тисячу гривень за вакцинацію і що для цього потрібно мати.

Що робити?

Для того, щоб отримати тисячу гривень, потрібно виконати низку умов:

отримати два щеплення від ковіду

завантажити додаток Дія

згенерувати електронний ковід-сертифікат у додатку Дія.

"Якщо людина просто вакцинована і не має сертифіката, то отримати гроші не зможе", - розповідає Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Мінцифри закликають людей вже зараз генерувати у Дії ковід-сертифікати, не чекаючи 19 грудня. У відомстві побоюються, що через величезну кількість запитів в один день і про сертифікати, і про гроші, сервіс може не витримати.

Станом на початок грудня в Дії за день генерували 30-35 тисяч сертифікатів.

У мінцифри очікують кілька мільйонів запитів за день, коли почнеться програма виплати грошей.

Коли й куди прийдуть гроші?

Офіційно програма має запрацювати з 19 грудня. У цей день у додатку Дія у тих людей, які вже мають ковід-сертифікати, з'явиться додаткова опція "єПідтримка".

Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити додаток Дія, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка".

Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку. Перелік банків оприлюднять трохи згодом.

Далі користувача має перекинути в банк, де він створює віртуальну картку у кілька кліків. Потім користувача повертає у додаток Дія, де буде підтвердження про створення картки.

Автор фото, Мінцифри

Гроші за щеплення будуть на картці банку, який ви оберете. Але сама віртуальна картка спочатку буде тільки в Дії. Немає значення, чи був у людини рахунок у цьому банку до цього.

Мова йде про новий спеціальний банківський продукт - віртуальну картку у Дії.

У мінцифри обіцяють, що пізніше таку віртуальну картку з вакцинальними грошима можна буде відкрити у додатках банків.

Через сайт Дії відкрити такий рахунок поки що неможливо.

Після того, як ви обрали банк, гроші мають прийти орієнтовно через два дні.

Також картку можна буде отримати і у відділеннях банків - офлайн. Головне сказати, що вам потрібна картка "єПідтримка". Тоді під час отримання послуги Дія одразу підтягне ваш рахунок і не потрібно буде оформлювати віртуальну картку в онлайн-банкінгу.

Автор фото, unian

На що можна буде витратити тисячу?

Гроші з віртуальної картки у Дії не можна буде зняти у банкоматі, не можна буде комусь переслати чи поповнити.

Їх можна витратити лише на певні види товарів і послуг. Наприклад, розрахуватися за квитки чи їжу у кінотеатрі, купити квитки у театри, музеї, на концерт, придбати книги чи розрахуватися у спортзалі, купити квитки на залізницю.

Автор фото, unian

Також визначили, який бізнес може отримати ці гроші по спеціальному mcc коду. Що таке mcc код? Коли будь-який бізнес отримує платіжний термінал, то такому терміналу присвоюється mcc код у залежності від критеріїв його діяльності. Наприклад, mcc кодам присвоюються назви "розваги", "спорт", "кіно".

Якщо людина витрачає гроші у кінотеатрі, це mcc-код "кіно".

Тобто такою віртуальною карткою можна буде розрахуватися за послуги онлайн, наприклад, замовивши книги через сайт. Або оплатити ці ж самі книги офлайн у книгарні, розрахувавшися за них телефоном.

Автор фото, Мінцифри Підпис до фото, Для того, щоб отримати кошти з 19 грудня, потрібно мати додаток Дія та ковід-сертифікат

Витратити ці гроші можна буде лише на український бізнес.

З моменту запиту на отримання грошей дається чотири місяці на те, щоб витратити тисячу гривень.

Якщо їх не витрачають, гроші повертаються державі.

Якщо немає Дії?

Якщо у людини немає додатку Дія, згодом можна буде отримати пластикову банківську картку з грошима за вакцинацію.

Поки що цієї послуги немає, але у мінцифри сподіваються, що незабаром банки почнуть це робити. Також можна буде відкрити віртуальний рахунок у самому банку. Без Дії.

"На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - кажуть у Мінцифрі.

У Мінцифри обіцяють запустити сайт, присвячений програмі вакцинальних грошей.

Якщо щось не працює, також можна звертатися у технічну підтримку Дії у чат-бот.

В Україні майже за рік дві дози щеплення отримали понад 12 млн людей. Уряд сподівається, що виплата грошей стимулює вакцинацію українців.