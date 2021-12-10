Омікрон. Все, що наразі відомо

Джеймс Галлахер

Кореспондент ВВС з питань науки і здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Щодо Омікрону є два основні запитання: як швидко він може поширюватись? І наскільки він небезпечний?

Вчені роблять перші спроби відповісти на ці запитання і спрогнозувати, що нас чекає попереду.

Вирішальне значення має імунітет. Омікрон не відкинув світ на початок пандемії, але вніс значну невизначеність.

А остаточні відповіді можна буде отримати за кілька тижнів.

Як стрімко він поширюється?

На це запитання, здається, можна відповісти.

І відповідь стосується навіть країн з високим рівнем колективного імунітету, який сформувався внаслідок високого рівня вакцинації та значної кількості перехворілих.

У Південній Африці, де вперше виявили Омікрон, різко зростають темпи захворюваності. Ще місяць тому в країні фіксували 300 хворих на добу, зараз їх вже понад 10 тисяч, і більшість нових випадків - це Омікрон.

У Великій Британії також зростає кількість інфікованих новим штамом.

Новий варіант виявили, коли робили звичайний ПЛР-тест і не знайшли в результатах одного з трьох цільових генів (так зване випадання S-гену).

Саме це підказало південноафриканським ученим, що Омікрон дуже швидко поширюється.

Наприкінці листопада лише 0,1% ПЛР-тестів мали маркер випадання S-гену. Зараз їх понад 5%, що передбачає близько 2500 нових випадків на день.

Це не найнадійніший спосіб вимірювання темпів поширення Омікрону, але він дозволив зробити оперативну оцінку, не чекаючи повного генетичного аналізу зразків.

Перші розрахунки припускають, що, приміром, у Великій Британії кількість випадків зараження Омікроном, схоже, подвоюється кожні три дні, що свідчить про вкрай високу здатність цього штаму до поширення навіть у порівнянні з Дельтою.

Частково це може бути пов'язане з коротшим проміжком між зараженням вірусом та його передачею комусь іншому.

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Омікрон має велику кількість мутацій, тому вчені побоюються, що вакцини можуть виявитись проти нього менш ефективними.

Новий штам дуже відрізняється від початкового вірусу, на базі якого створювали вакцини.

Дослідження показало, що антитіла наявних вакцин можуть бути у 20-40 разів менш ефективними проти Омікрону у порівнянні з першим штамом.

Поки що надто складно передбачити, що означають лабораторні дослідження у реальних умовах, але менше число антитіл свідчить про більший ризик зараження Омікроном - навіть серед вакцинованих.

Але є й хороша новина. Експерименти Pfizer-BioNTech показали, що третя доза значно підвищує рівень антитіл. Результати свідчать про те, що три дози протидіють Омікрону так само добре, як дві дози від первісного варіанту вірусу.

Елеонора Райлі з Единбурзького університету називає ці дані "заспокійливими". Вони "свідчать про те, що бустер забезпечить високий рівень захисту від інфекції та важкого перебігу хвороби".

Ми досі не маємо чіткої відповіді на те, як важко з Омікроном, і ми не будемо знати напевно, поки люди не почнуть звертатися в лікарні.

Але навіть якщо ви отримали лише дві дози вакцини або перехворіли у минулому, ваша імунна система, швидше за все, буде краще підготовані для боротьби з ковід, ніж на початку пандемії.

Антитіла, які нейтралізують вірус, є лише одним з компонентів нашої надзвичайно складної імунної системи.

Т-клітини - ще один вид захисних сил організму, і вони вчаться розпізнавати, коли клітини вашого тіла інфікує коронавірус, і негайно їх знищувати.

Т-клітини набагато краще справляються з новими варіантами. Перші результати досліджень показують, що 80% вірусу, які Т-клітини навчилися атакувати за допомогою вакцин, в Омікроні такі самі.

Які прогнози?

Нова хвиля Омікрону можлива, але можливо й те, що вакцини запобігатимуть серйозним захворюванням у багатьох людей.

Але навіть якщо для більшості з нас Омікрон не має серйозної небезпеки, треба враховувати, що є люди зі слабкою імунною системою, є ті, в кого вакцини не дали хорошої імунної відповіді, є такі, кому не можна вакцинуватися, й такі, хто вирішив сам не вакцинуватися.

Ми спостерігаємо зараз таку ситуацію з Дельтою і бачимо, скільком людям потрібна медична допомога через цей штам.

Раптова потужна хвиля може призвести до того, що багато людей потребуватимуть лікування практично водночас.

"Є ймовірність великої хвилі, такої, як була у січні, і вона може призвести до збільшення госпіталізацій", - каже професор Майкл Тілдеслі з Університету Ворвіку.

Але він попереджає, що дані досліджень поки що не дуже точні.

Немає загальнозатверджених цифр про те, як швидко поширюється Омікрон, який перебіг хвороби він спричинює і як він реагує на вакцини.

Отже, ми можемо отримати кардинально різні прогнози на найближчі тижні.

"Хтось скаже, що нової хвилі не буде, хтось, що хвиля буде, але через неї не варто турбуватися, а хтось прогнозуватиме апокаліпсис. Основна проблема - це повна невизначеність", - підсумував він.