Секс у великому місті. "Нудний" або "класний" - критики про прем'єру

18 хвилин(и) тому

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс повернулися, а Кім Кетролл - ні

Довгоочікувана прем'єра продовження "Сексу у великому місті" нарешті відбулася, але думки критиків розійшлися щодо того, чи варто було повертати серіал.

Radio Times відзначили, що шоу, яке вийшло під назвою "І просто так" (And Just Like That), "не треба було робити". Без Кім Кетролл "воно більше нагадує цинічне бізнес-рішення, ніж справжнє повернення".

Кетролл, яка зіграла Саманту, відмовилася від участі у новому серіалі через сварку з партнеркою по шоу Сарою Джесікою Паркер.

Утім, на думку The Independent, "серіал такий класний, що Кетролл, мабуть, кусає собі лікті".

Акторки у своїй "найкращій формі", що вже є "дивом", написав критик видання Адам Вайт, давши шоу чотири зірки з п'яти.

"Серіал сповнений гумору й гламуру, Паркер, як завжди, виглядає надзвичайно ефектно, але й емоції у шоу на висоті".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прем'єру серіалу в Нью-Йорку у середу відвідали старі й нові актори

Видання The Wrap також вважає, що три героїні "гідні повернення".

"Найбільша цінність шоу - це чесне зображення життя 55-річних жінок, вікову групу, яку ми майже ніколи не бачимо на телебаченні та у кіно", - написала оглядачка Дженніфер Кейшин Армстронг.

І додала: "Паркер, Девіс і Ніксон відмінно вжилися у свої старі ролі й дружбу, що занурить у приємну ностальгію кожного фаната серіалу".

Минуло 17 років з моменту виходу останньої серії "Сексу у великому місті" й 11 - з другого повнометражного фільму, який дуже розкритикували.

"Гламурно, але не весело"

У новому серіалі з'являються чотири нових героїні, які мають компенсувати брак дизайнерського взуття Саманти, а також урізноманітнити серіал.

Утім, деякі відгуки були менш приємними. Журналістка Аніта Сінгх із The Telegraph назвала серіал "нудно політкоректним".

Вона пояснює: "Що змінилося в історії за 17 років? Пояснюється не дуже вдало. Це не стільки згадки про вік, розмови про те, що Міранда не фарбує сиве волосся, а Шарлотта не схвалює цього, скільки данина нашим теперішнім політкоректним часам".

На відміну від оригіналу, новий серіал - зовсім не комедія, підсумовує критик. Здається, основний меседж шоу - "У 50 ви все ще можете виглядати гламурно, але розважатися ви вже не можете".

"Феміністичні потуги"

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The Guardian стверджує, що перші 20 хвилин "жахливі", також є "декілька невдалих сцен, які міг написати старшокласник для жахливого шкільного скетч-шоу".

Однак інша оглядачка видання Люсі Манган зазначила: "Є підстави сподіватися, що це лише проблеми на початку".

"Є хороші репліки, є проблиски старого духу серіалу й одна сексуальна сцена... нагадує, яким новаторським у свої часи був серіал, а також яким він був смішним".

Робін Бар із The Hollywood Reporter погоджується, що "спонтанність і легкість оригінального серіалу практично відсутні у спін-оффі, який видається надто серйозним і зосередженим на собі".

Вона написала, що насправді "Секс у великому місті" й "І просто так" - це "два абсолютно окремих серіали, які об'єднує тільки спільний сюжет".

І новий серіал - це "не "Секс у великому місті", яким ви його пам'ятаєте", додала оглядачка Radio Times Мінні Райт.

Вона написала: "Спроба героїнь відповідати новим соціальним і культурним нормам виглядає такою напруженою, що часом здається нудно-солодкою, несправжньою, а іноді й відверто ніяковою. А саме це й треба було зробити в серіалі належним чином".

Інку Кан з The Washington Post також вважає, що спроби зробити оригінальний серіал більш відповідним сучасному порядку денному вийшли не надто вдало.

"Перепрошуючи за свої минулі помилки, шоу забуває зробити те, що в нього виходило найкраще: показати гумор і дружбу, які допомагали здолати труднощі нью-йоркського життя".

Вона також додає: "Чудова ідея, що Керрі та компанії, як білим жінкам, тепер доведеться докласти зусиль, щоби довести свою прогресивність і гідність, яку вони сприймали як належне наприкінці 1990-х і початку 2000-х, коли вони були сексуально розкомплексованими жінками, які роблять кар'єру".

"Але, Господи, як же нудно дивитися тепер на їхні феміністичні потуги".