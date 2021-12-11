"Чому я публікую свої фото після побиття" - розповідь жертви насильства

Маніш Панді

репортер Newsbeat

1 година тому

Автор фото, Reegan Kay Підпис до фото, Ріган каже, що стала "підозрілою і почувається небезпечно, коли виходить з квартири"

"Ми говоримо про це, а потім ця тема зникають з поля зору громадськості. Але це не означає, що жінок не ображають і не переслідують".

Коли Ріган Кей поверталася після вечірки з друзями до університетського гуртожитку, на неї напав чоловік. Дівчина знепритомніла, їй вибили передній зуб.

"Це частина нашого повсякденного життя", - каже 21-річна Ріган Radio 1 Newsbeat.

Але вона не захотіла мовчати і виклала у Twitter подробиці нападу разом з фото своїх травм.

Автор фото, Reegan Kay

Вона розповіла, що напад був реакцією чоловіка на її відмову - він плюнув на неї, задер плаття і вдарив кулаком по обличчю.

"Такі речі відбуваються значно частіше, ніж люди усвідомлюють. Мені здалося: якщо я розповім про це [публічно], інші люди також поділяться своїм досвідом".

Раніше цього року від рук поліцейського загинула 33-річна британка Сара Еверард. Це призвело до національної дискусії щодо безпеки жінок.

Тисячі британок розповіли про випадки насильства й агресії, з якими їм доводиться стикатися просто йдучи вулицями.

Ріган каже, що висвітлення цієї теми спонукало ї її не мовчати.

Вона сподівається, що це допоможе об'єднатися жінкам, які пройшли через подібне.

"Не думаю, що люди, які не пережили насильство, мають просто жити своїм життям і не думати про це".

Автор фото, Reegan Kay Підпис до фото, "Я не усвідомлювала, наскільки це травмує, поки сама не стала жертвою нападника"

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Реакція на допис Ріган була "переважно позитивною", але не обійшлося й без негативних коментарів.

Були образливі повідомлення від чоловіків, які звинувачували її в тому, що сталося, і просили викласти відверті фото.

"Одні казали, що я брешу, намагаючись отримати безплатну стоматологічну допомогу. Інші - що я це заслужила, і такого б не сталося, якби я не одягла сукню".

"Дуже маленька, але гучна меншість, поводиться жорстоко".

Ріган повідомила про те, що сталося, в поліцію.

Вона визнає, що не повністю оговталася після нападу.

"Я почуваюся дуже чутливою, вразливою і наляканою, - каже вона. - Але втішає те, що мене оточують друзі".

Дівчина сподівається, що її історія допоможе іншим відкрито розповісти про свій травматичний досвід.

"Відстоювати свою фізичну незалежність та право на почуття безпеки - це найважливіше", - додає вона.