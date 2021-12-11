"Чому я публікую свої фото після побиття" - розповідь жертви насильства
- Маніш Панді
- репортер Newsbeat
"Ми говоримо про це, а потім ця тема зникають з поля зору громадськості. Але це не означає, що жінок не ображають і не переслідують".
Коли Ріган Кей поверталася після вечірки з друзями до університетського гуртожитку, на неї напав чоловік. Дівчина знепритомніла, їй вибили передній зуб.
"Це частина нашого повсякденного життя", - каже 21-річна Ріган Radio 1 Newsbeat.
Але вона не захотіла мовчати і виклала у Twitter подробиці нападу разом з фото своїх травм.
Вона розповіла, що напад був реакцією чоловіка на її відмову - він плюнув на неї, задер плаття і вдарив кулаком по обличчю.
"Такі речі відбуваються значно частіше, ніж люди усвідомлюють. Мені здалося: якщо я розповім про це [публічно], інші люди також поділяться своїм досвідом".
Раніше цього року від рук поліцейського загинула 33-річна британка Сара Еверард. Це призвело до національної дискусії щодо безпеки жінок.
Тисячі британок розповіли про випадки насильства й агресії, з якими їм доводиться стикатися просто йдучи вулицями.
Ріган каже, що висвітлення цієї теми спонукало ї її не мовчати.
Вона сподівається, що це допоможе об'єднатися жінкам, які пройшли через подібне.
"Не думаю, що люди, які не пережили насильство, мають просто жити своїм життям і не думати про це".
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Кінець подкаст
Реакція на допис Ріган була "переважно позитивною", але не обійшлося й без негативних коментарів.
Були образливі повідомлення від чоловіків, які звинувачували її в тому, що сталося, і просили викласти відверті фото.
"Одні казали, що я брешу, намагаючись отримати безплатну стоматологічну допомогу. Інші - що я це заслужила, і такого б не сталося, якби я не одягла сукню".
"Дуже маленька, але гучна меншість, поводиться жорстоко".
Ріган повідомила про те, що сталося, в поліцію.
Вона визнає, що не повністю оговталася після нападу.
"Я почуваюся дуже чутливою, вразливою і наляканою, - каже вона. - Але втішає те, що мене оточують друзі".
Дівчина сподівається, що її історія допоможе іншим відкрито розповісти про свій травматичний досвід.
"Відстоювати свою фізичну незалежність та право на почуття безпеки - це найважливіше", - додає вона.