Чи можна відключити Росію від SWIFT і чим це загрожує?

Олексій Калмиков

ВВС

16 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, SWIFT має альтернативи. Наприклад - факс

"Відключення Росії від SWIFT". Ця фраза знову лунає в новинах через погрози США покарати Кремль у разі нового нападу на Україну.

Такий крок загрожує втратами для економіки Росії, і посадовці навіть порівнюють його з оголошенням війни. Однак запровадити його дуже непросто, а на громадянах він майже не позначаться. І ось чому.

Що таке SWIFT і чим він схожий на WhatsApp

SWIFT - це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією.

Це не платіжна система, але головний і єдиний універсальний канал передавання розпоряджень про переказ грошей та інших цінностей між 11 тисячами фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети. За рік через SWIFT пересилають понад 5 млрд таких повідомлень.

В окремих країнах - від США до Росії - є власні системи внутрішніх комунікацій між банками, але навіть там багато хто обирає SWIFT, оскільки це зручніше, та й усі розпорядження про платежі в іноземній валюті все одно надсилають через цю систему.

Можна провести дуже грубу побутову аналогію. Навіщо городити город і спілкуватися з бабусею у Viber, з сусідами - у WhatsApp, з друзями - у Telegram, а з колегами - у Slack, якщо є один перевірений і надійний канал зв'язку, до якого усі підключені? Для банків це - SWIFT

Але відключення від нього не скасовує інших каналів зв'язку. Зрештою SWIFT замінив собою телефон, пневмопошту та телекс у 1973 році, а відтоді світ пережив кілька революцій у телекомунікаціях і шифруванні - від факсу та електронної пошти до блокчейну.

Чому відключити Росію від SWIFT на вимогу США непросто і навряд чи можливо

З двох основних причин.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Штаб-квартира SWIFT у Брюсселі. Неподалік розташовані інші символи післявоєнного світоустрою - Єврокомісія та НАТО

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По-перше, SWIFT - незалежний приватний кооператив, яким володіють 3,5 тис. його членів - банків та фінансових організацій. Він базується під Брюсселем у серці Європи, нагляд за ним здійснюють центробанки 10 найбільших західних економік. Він непідвладний США і дуже різко чинить опір тому, щоб його використовували як інструмент санкцій.

Лише кілька разів США це вдалося. Проти Ірану й Північної Кореї - але обидва рази ці країни потрапили під санкції міжнародної спільноти, і найголовніше - Європейського Союзу.

Як бельгійська організація, SWIFT був змушений підкоритися та відключити банки, проти яких ЄС запровадив санкції.

Однак, коли мова зайшла про Росію після анексії Криму в 2014 році, SWIFT зробив невластивий йому демарш і випустив заяву з вимогою припинити тиснути на нього - та пообіцяв ігнорувати будь-які окремі заклики відключати банки.

SWIFT постійно підкреслює, що він лише надає канали зв'язку і не збирається бути інструментом санкцій. Єдиний спосіб змусити його відключити банк - це рішення Європейського парламенту, затверджене владою Бельгії. А не вимоги США чи інших країн.

Що може в цій ситуації зробити США в обхід ЄС? Пригрозити санкціями вже самому SWIFT. Але це вже розбрат між союзниками.

По-друге, відключити Росію непросто ще й тому, що політично це - палиця на два кінці. Такий крок має серйозні ризики і для Заходу. Ось чому.

До платежів у SWIFT мають доступ американські спецслужби, і повний перехід російських міжнародних банківських розрахунків з західної електронної системи в альтернативну тінь ускладнить життя розвідці США.

Але це ще не все. Існують і глобальні наслідки.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Лідери Росії й Китаю прагнуть позбавити світ гегемонії США і долара

Захід довго створював інститути глобалізації на кшталт МВФ і Світового банку, і використання одного з інструментів об'єднання світу в політичних цілях призведе до фрагментації й гальмування на тому шляху, який світ під керівництвом Заходу обрав для себе після Другої світової війни.

Перші ознаки вже очевидні - Росія і Китай скорочують частку долара в розрахунках та резервах і вже не раз обмовлялися про створення власної системи міжбанківських платежів.

Тож відключення від SWIFT Росії - одного з п'яти постійних членів Радбезу ООН, ядерної держави та найбільшого постачальника енергоресурсів до Європи - матиме серйозні наслідки не лише для російської економіки, а й для світового порядку.

Цитуючи російського ексміністра Олексія Улюкаєва, це "божевілля і військові дії насправді". А також повний розрив відносин, аж до висилання послів і нової холодної війни між Росією й США, попереджав держбанкір Андрій Костін у січні 2015-го у Давосі.

Чим загрожує Росії відключення SWIFT

Зростанням витрат - фінансових і, головне, репутаційних.

Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін казав у 2014 році, що втрата доступу до SWIFT завдасть країні збитків, що дорівнюють 5% річного обсягу її економіки. Щоправда, відтоді Росія підготувалася до такого розвитку подій, тому удар буде пом'якшений, але все одно відправить бізнес й банки у нокдаун. З двох основних причин.

Автор фото, AFP

Оскільки усі три дата-центри SWIFT розташовані за межами Росії (у США, Нідерландах і Швейцарії), всі повідомлення російських банків йдуть за кордон, навіть якщо свіфтовка призначається російському банку чи казначейству російської компанії, що розміщені через дорогу.

Тому відключення від SWIFT нагадує ситуацію, коли банк від'єднали від міжнародної телефонної лінії чи перерізали інтернет-кабель, за яким він переказує гроші, дорогоцінні метали й цінні папери зі своїх рахунків у інші банки. Незручно, але не кінець світу. Можна листом, звичайно, або факсом - однак це довго і дорого.

Це перша проблема. Повернення банківського обслуговування у кам'яну добу, подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків у часи глобальної торгівлі, міжнародних технологічних і комерційних ланцюгів завдасть бізнесу серйозного удару.

Друга проблема - репутаційна.

Санкції, що змушували SWIFT відключати банки, запроваджували до цього часу лише проти Ірану й Північної Кореї. Якщо Росія опиниться у компанії "затятих вигнанців" міжнародної спільноти, то багато західних банків і компаній самі відмовляться від роботи в країні та співпраці з російським бізнесом і державою.

Чи зможуть росіяни розраховуватись картами в Росії та відкривати валютні рахунки?

Якщо коротко - так, зможуть.

Після анексії Криму у 2014 році, коли Росія потрапила під санкції й над нею нависла загроза відключення від SWIFT, російський ЦБ створив власний аналог для обміну платіжними дорученнями між російськими банками із гучною назвою СПФП. Деякі ним користуються, але поки SWIFT працює, більшість обирають зв'язок у єдиній і звичній системі. Однак, якщо треба - перейдуть на свою.

Оскільки росіяни розраховуються між собою в рублях, надсилати доручення про їхні операції у банки-кореспонденти за кордоном не потрібно, тому відключення SWIFT не викличе затримки внутрішніх рублевих платежів.

Автор фото, AFP

Аналогічна ситуація склалася з платіжними картками. Міжнародні лідери Visa та MasterCard ще у 2015 році домовилися перевести процесинг і кліринг внутрішньоросійських платежів до Росії. Але на випадок надзвичайної ситуації країна має власну національну платіжну систему "Мир".

Що ж до рахунків в іноземній валюті, то відключення банку від SWIFT не змусить вкладників конвертувати всі заощадження в рублі. Оскільки SWIFT лише пересилає доручення до банків-кореспондентів, де російські банки мають відповідні рахунки в доларах, євро, фунтах або юанях. Тобто технічно відключення від SWIFT лише ускладнює надсилання розпоряджень про переказ цих грошей на інші рахунки, але не змушує відмовлятися від них.

Якщо США і Євросоюз захочуть обмежити доступ росіян до доларів і євро, для цього вони мають серйозніший засіб - безпосередні санкції проти російських банків і компаній, які позбавлять їх можливості відкривати кореспондентські рахунки в західних банках і здійснювати валютні операції.

Поки що вони застосовують це дуже вибірково проти тих, кого США вважають близькими до Кремля, на кшталт банку "Росія". А рахунки, депозити й розрахунки в рублях взагалі ніяк не залежать від міжнародних систем, чи то SWIFT, TARGET2, чи то "Фейсбук".

До системи SWIFT підключені не країни повністю, а кожен банк окремо. Тому можливий і половинчастий варіант, коли частина російських банків збереже доступ до системи навіть у разі відключення від неї держбанків й держкомпаній.

Директор російської національної асоціації SWIFT Роман Чернов так описував наслідки можливого відключення в інтерв'ю "Комерсанту" у грудні 2014 року, коли активно обговорювали пропозиції перекрити цей канал для російських банків.

"Я вам скажу, що буде: в країні це практично ні на чому не позначиться, пересічний клієнт банку цього не помітить. А для взаємодії з іноземними контрагентами альтернативи SWIFT практично немає. Російські компанії, російські банки не зможуть керувати коррахунками, відкритими в іноземних банках. Можливо, є варіанти - факс, інші прадавні способи передавання повідомлень, але це все кам'яний вік", - казав він.