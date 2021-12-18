Україна у фільмах Спілберга: Одеса, вишиванка і війна світів

Дмитро Бондарчук

для BBC News Україна

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гаррісон Форд і Карен Аллен на зйомках фільму про Індіану Джонса

"Щелепи", пригоди Індіани Джонса, "Парк Юрського періоду", "Врятувати рядового Раяна", "Список Шиндлера" - всі ці фільми зняв Стівен Спілберг.І сучасне кіно без нього було б не таким, як ми його знаємо.

"Фільм Спілберга про акулу змінив розуміння успіху в Голлівуді" - звучить в одному з документальних фільмів про американське кіно 60-70-х років.

"Щелепи" називають "першим літнім блокбастером" і разом з "Зоряними війнами", до яких Спілберг теж причетний, вони змінили уявлення про розважальне кіно. Хоча й не всі їм за це вдячні.

Своє 75-ліття Спілберг вирішив святкувати новим фільмом у прокаті - мюзиклом "Вестсайдська історія". Це - новий погляд на класичний мюзикл 1961 року, який своєю чергою переосмислив сюжет "Ромео і Джульєтти" Шекспіра.

Йдеться про любов та ворожнечу вуличних банд у Нью-Йорку 1950-х років. Яскраве та пристрасне видовище має бути до смаку шанувальникам "Ла-Ла Ленду" і принести Спілбергу ще кілька "Оскарів" чи принаймні номінацій. Разом із попередніми фільмами їх у режисера буде вже понад сотня.

У 2006 році Спілберг, як продюсер українсько-американського документального фільму про Голокост "Назви своє ім'я", відвідав Київ і зійшов з літака зі словами "Я вдома". Його прабатьки іммігрували до США з Одеси та Кам'янця-Подільського, про що він часом нагадує у своїх фільмах.

Одну з героїнь його картини 1985 року "Барва пурпурова" звати Одеса, хоча це й не був вибір режисера - це ж ім'я має героїня книги, яка лягла в основу стрічки. Космічний човен, яким керує героїня Геллі Беррі у серіалу "За межами", який спродюсував Спілберг, також має ім'я Odessa.

У низці інших стрічок автора теж можна зустріти згадки про Україну - то Індіана Джонс впізнає у героїні Кейт Бланшетт східноукраїнський акцент, то вторгнення інопланетян починається з України.

Індіана Джонс і східноукраїнський акцент

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Перший фільм про пригоди Індіани Джонса вийшов у 1981 році і одразу зробив професію археолога чи не найбажанішою серед підлітків.

Герой Гаррісона Форда у шкірянці, капелюхові і з батогом відправляється на пошуки втраченого ковчега, а заразом бореться з нацистами і рятує з їхнього полону кохану у вишиванці. В українському магазині "Сурма" у Нью-Йорку пишаються тим, що сорочку для фільму придбали у них.

Майже через 30 років, вже у четвертому фільмі про Індіану Джонса, Гаррісон Форд знову зустрінеться з коханою і виявить, що має дорослого сина, який покинув школу.

Цього разу героям доведеться розгадувати загадку кришталевого черепа і на літаку Ан-2 відправитися для цього у Перу.

Дія стрічки відбувається у 50-ті роки, героїв переслідують вже не нацисти, а радянські військові на чолі з "особистою фавориткою Сталіна" Іриною Спалко, яку зіграла Кейт Бланшетт.

При першій зустрічі противників Індіана розпізнає її акцент: "Зі східної України, чи не так?" Російська мова Бланшетт й справді не звучить переконливо на фоні її підлеглих, яких зіграли російськомовні актори.

Можливо, автори намагалися "українським акцентом" виправдати її вимову. Проте поряд з нісенітницями у кириличних написах - це не виглядає таким вже потрібним.

Після карколомної гонитви крізь джунглі Амазонки, фехтування на шпагах та порятунку від ненажерливих мурах - й Індіана Джонс, й Ірина Спалко досягають мети - вони розгадують ще одну з найбільших таємниць людства.

Автор фото, imdb Підпис до фото, Героїня Кейт Бланшетт у стрічці "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа" мала "східноукраїнський акцент"

Але Інді знаходить у собі сили, аби відступити, а Спалко стає жертвою своєї жаги знань і влади.

Україна і Голокост

"Я випускник Львівського університету", - каже один з євреїв при переписові, який проводять нацисти у фільмі "Список Шиндлера".

Основна дія відбувається в окупованій Польщі під час Другої світової війни, і головний герой рятує євреїв, винаймаючи їх у нацистів для роботи на його фабриці.

У стрічці, як і в австралійській книзі "Ковчег Шиндлера", є персонажі українських охоронців у концтаборі. У Спілберга їх майже неможливо розрізнити, але у прикінцевих титрах одна з ролей, яку виконав польський актор, зветься "український охоронець".

Американський кіноінститут називає "Список Шиндлера" серед 10 найкращих американських фільмів за всю історію кіно. А для Спілберга робота над стрічкою стала поштовхом до заснування Фонду Шоа, який збирає свідчення тих, хто пережив Голокост.

У 2006 році Спілберг спродюсував українсько-американський фільм "Назви своє ім'я" Сергія Буковського, який складається зі спогадів жертв Голокосту в України й тих, хто допомагав їм врятуватися. Нещодавно стрічку назвали у переліку 100 найкращих українських фільмів.

Раніше Спілберг вже був продюсером документального фільму "Останні дні", який отримав Оскара як найкращий документальний фільм у 1999 році.

Картина розповідає історію п'яти угорських євреїв, які пережили нацистські концтабори. Одна з героїнь - уродженка Ужгорода, ще двоє - з невеликих карпатських містечок. Наприкінці фільму двоє з них повертаються у свої рідні місця вже у сучасну Україну.

Мюнхен-Галичина

У 2005 році Спілберг зняв фільм "Мюнхен", який розповідає історію помсти "Моссаду" палестинським бойовикам, які захопили і вбили ізраїльських спортсменів на Олімпіаді у Мюнхені 1972 року.

Спецоперацію ініціює прем'єр-міністр Ізраїлю й уродженка Києва Голда Меїр. А головним виконавцем стає герой Еріка Бани. Йому доведеться шукати причетних до терористичної атаки по всій Європі. Деніел Крейг, за рік до свого першого фільму про Джеймса Бонда, допомагатиме йому у цьому.

На початку стрічки головному герою радять "не засмучувати росіян", адже КДБ й охороняє деяких терористів, і пояснюють механізм отримання фінансування, яке відбуватиметься через скриню у швейцарському банку.

Останні інструкції йому дає бухгалтер "Моссаду": "Я старий галичанин, я виріс у мазанці в Україні. І я не довірю німецькому єврею вештатися по Європі з необмеженими витратами. Привезеш мені квитанції, ясно тобі?"

Трансформери у Чорнобилі

Чорнобиль у фільмах, які спродюсував Спілберг, згадується кілька разів, найчастіше як порівняння для ілюстрації масштабності загрози, яка нависла над героями. Проте у одній з частин "Трансформерів", яка вийшла на екрани у 2011 році, є п'ятихвилинний епізод, дія якого відбувається у Прип'яті.

Представник міністерства енергетики України пан Восход приїздить до США з неофіційним візитом і повідомляє про знахідку інопланетного походження у Чорнобилі.

Американські військові на чолі з трансформером Оптімусом Праймом приїздять до Прип'яті. Слідом за ними прямує пан Восход на білому ретро лімузині, що, очевидно, має символізувати ірраціональну розкіш українських чиновників.

Автор фото, imdb Підпис до фото, Вторгнення інопланетян в екранізації "Війни світів" Спілберга починається в Україні

Пан Восход жаліється на трагічні наслідки для української землі після аварії на ЧАЕС і відмовляється одягати захист проти радіації: "Це не має значення, для мене смерть - лише питання часу".

Зрештою, фаталізм Восхода виявляється виправданим. Його вбиває поганий робот, за попередньою змовою з яким пан Восход привів американців у засідку.

Війна світів та її початок в Україні

У 2005 році Спілберг знімає фільм, який сьогодні, у часи коронавірусу, набуває актуальності. "Війна світів" розповідає історію про те, як інопланетянам не вдалося захопити Землю, бо тут багато небезпечних мікроорганізмів.

Головну роль виконує Том Круз, йому протягом усього фільму доведеться рятувати своїх дітей від космічних роботів, які шукають людей і хапають їх своїми довгими щупальцями.

Про початок вторгнення глядачі дізнаються з теленовин, де повідомляють про дивні події: "Україна, країна з близько 52-мільйонним населенням, опинилася практично у повній темряві після серії жахливих грозових штормів катастрофічних масштабів, які наринули на країну приблизно о четвертій ранку за місцевим часом".

На іншому каналі наступний репортер продовжує: "… електромагнітні імпульси, які призводять до тимчасового збою всіх електромереж у полі їхньої дії. Як і в Україні, є свідчення, що електромагнітні імпульси тут супроводжувалися сейсмічною активністю, схожою на сильний землетрус".

Проте Том Круз не надає ваги повідомленням з України і йде грати з сином у бейсбол. Та невдовзі вже у нього вдома вийде з ладу вся техніка й інопланетні роботи з'являться вже у його районі.