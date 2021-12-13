Підрізання вух собакам - каліцтво заради моди в соцмережах. Як з цим борються

Пол Гіні

BBC News

1 година тому

Автор фото, Hope Rescue Підпис до фото, Попит на собак з купіруваними вухами зростає через пости у соцмережах

Мережі заводчиків собак пропонують калічити цуценят заради трендів у соцмережах, з'ясувало розслідування BBC.

Обрізання вух передбачає видалення частини вушної раковини з косметичних міркувань.

Як розповів один заводчик журналісту під прикриттям, така операція надає породі американського буллі "приголомшливого" вигляду.

У Великій Британії такі процедури є незаконними, але заводчики підробляють паспорти домашніх улюбленців, створюючи враження, що операцію зробили за кордоном.

Під час розслідування один заводчик запропонував журналісту BBC Wales купити цуценя за 17 тисяч доларів. Він пояснив, що у тварини підрізані вуха, практика, яка заборонена у Великій Британії згідно із законом про захист тварин.

Пола Бойден з фонду Dogs Trust зазначає, що такі операції "не мають жодного виправдання" і можуть спричинити проблеми зі здоров'ям та у поведінці собак.

"У них розвиваються інфекції або вони не люблять, щоб люди торкалися їхніх вух", - сказала вона.

"Вуха у собак є важливим органом комунікації, й без них їм може бути важко спілкуватися зі своїми власниками чи іншими собаками".

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Автор фото, Moheiz Adam/SONS_OF_ADAM Instagram Підпис до фото, Мохейз Адам запропонував журналісту купити цуценя за 17 000 доларів

Один із заводчиків, Мохейз Адам, пожалкував, що обрізання вух є незаконним, адже собаки з обрізаними вухами "виглядають класно".

Він запропонував продати цуценя журналісту під прикриттям за 13 000 фунтів стерлінгів і сказав, що в нього буде паспорт домашньої тварини та мікрочіп.

Підпис до фото, Обрізання вух собакам заборонено у Великій Британії законом

"В усіх моїх собак вуха підрізані. Якщо це зробити у правильному віці, вони виглядають на 10 із 10", - додав він.

Коментуючи розслідування ВВС, Даніелла Дос Сантос, колишня президентка Британської ветеринарної асоціації, сказала, що вона "спустошена".

"Обрізання вух робиться суто з косметичних міркувань і єдина його мета - зовнішній вигляд тварини".

"Це все заради статусу. Користі здоров'ю собаки немає жодної".

Автор фото, Joshua Harty Підпис до фото, Джошуа Гарті розповів журналісту, що може організувати підрізання вух собаці

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Інший заводчик, Джошуа Гарті з Кардіффа, розказав журналісту під прикриттям, що він може організувати обрізання вух, а також зробити паспорт і мікрочіп, який зазначатиме, що собака походить з іншої країни.

"Це коштує близько 660 доларів... мій ветеринар отримує документи з Туреччини", - пояснив чоловік.

"Я возив собак на виставки в Ірландію й Іспанію, перетинав з ними кордони, й ніколи не мав проблем з цими паспортами", - додав він.

За словами Даніелли Дос Сантос, Гарті "сприяє порушенню закону".

"Усе це хитра система й абсолютно незаконна", - пояснила чиновниця.

"Вони дивляться на тварин як на товар і машини для заробляння грошей, а не як на живих розумних істот".

Дос Сантос також пояснила, що "існує лазівка у законодавстві, яка дозволяє ввозити собак із купованими вухами. Цим і прикривається нелегальний бізнес у Великій Британії".

BBC Wales звернулася до Гарті за коментарем, але він не відповів.

Мода у соціальних мережах

Автор фото, Hope Rescue Підпис до фото, Рада Кардіффа вилучила цуценят з купованими вухами, яких виставили на продаж у Facebook

Ванесса Воддон із благодійної організації Hope доглядає за понівеченими тваринами, які рада Кардіффа вилучила у нелегального заводчика.

Після обрізання вух ціна цуценят зросла майже на 2000 доларів.

Воддон побоюється, що попит на цю процедуру спричинюють пости відомих людей у соцмережах. Вони викладають фото своїх улюбленців із підрізаними вухами.

Це, наприклад, робили футболіст Маркус Решфорд, співачка гурту Little Mix Лі-Енн Піннок і учасник реаліті шоу Love Island Джек Фінчем.

"Коли знаменитості публікують щось в інтернеті, люди одразу думають: "Це гарна порода, я теж собі таку хочу", - каже Воддон.

"Хоча ці люди, напевно, ввезли собак легально, у Великій Британії дехто нелегально вирощує такі породи, щоб задовольнити попит на них".

BBC Wales зв'язалася з представниками пана Решфорда, пані Піннок і пана Фінчема, але не отримала відповіді.

Заборона продажу

Підпис до фото, Гріфф, один із собак, вилучених радою, вже знайшов свою нову сім'ю

Уряд Великої Британії заявив, що запропонований законопроект про утримання тварин обмежить ввезення собак із купованими вухами та цуценят у віці до шести місяців.

За словами речника уельського уряду, Уельс має п'ятирічний план захисту тварин. Його мета - боротьба з незаконним розведенням собак, яка включає й нові правила.

Але поки що прикордонники не почнуть перевіряти собак, яких ввозять у країну, закон не працюватиме, каже Бойден.

"Заборона - це добре, однак закон працює лише тоді, коли є механізми його виконання. А наразі невідомо, хто і як перевірятиме, чи куповані у тварини вуха й чи досягла вона дозволеного для ввезення віку".

"Можна мати найкраще законодавство, але якщо його не виконують, воно не буде ефективним".

Україна в 2013 році ратифікувала "Європейську конвенцію про захист домашніх тварин". Тоді в Україні запровадили повну заборону на купірування вух та хвостів собак для зміни зовнішнього вигляду тварини та інших нелікувальних цілей.

Проте неофіційно цей закон в Україні також порушують.