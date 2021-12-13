Перша смерть від Омікрону в Британії. Коли він прийде в Україну

1 година тому

Автор фото, PA Media

Британська влада заявила, що варіант коронавірусу Омікрон поширюється неймовірно швидко, британський прем'єр підтвердив першу смерть від Омікрону.

Експерти припускають, що новий варіант більш заразний, хоч і менш небезпечний, але застерігають від поспішних висновків.

В Україні новий штам може з'явитися вже цього тижня, прогнозує РНБО.

Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.

Перша смерть від Омікрону в Британії

Прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив про першу смерть від нового варіанту коронавірусу Омікрон у Великій Британії.

"На жаль, вже підтвердилося, що принаймні один пацієнт помер від Омікрону, - сказав британський прем'єр. - Отже, думаю, ідею про те, що це якась м'якша версія вірусу, можна відкинути і визнати, що новий варіант поширюється із величезною швидкістю".

У понеділок британська влада попередила, що темпи зараження Омікроном неймовірно високі - цей варіант коронавірусу становить близько 40% усіх інфекцій у Лондоні.

Уряд пропонує громадянам якнайшвидше зробити бустерні щеплення, оскільки, згідно з даними, люди, які отримали дві дози вакцини, набагато вразливіші.

З того часу, як 27 листопада у Сполученому Королівстві виявили перші випадки зараження варіантом Омікрон, прем'єр-міністр Борис Джонсон запровадив жорсткіші обмеження і в неділю повідомив нації, що новий сплеск інфекції, викликаний Омікроном, вже на порозі.

За прогнозами британської влади, якщо не вжити заходів, до кінця грудня кількість інфікованих може досягти мільйона людей.

"Тепер ми знаємо про Омікрон, що він поширюється з феноменальною швидкістю, чого ми ніколи раніше не бачили, кількість інфекцій подвоюється кожні два-три дні", - сказав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід в інтерв'ю телеканалу Sky News.

За словами міністра, лише 10 людей госпіталізовані з Омікроном, проте вже відомо про один смертельний випадок.

Дані, оприлюднені у п'ятницю, показали, що ефективність вакцини проти симптоматичної інфекції у випадку з Омікроном за наявності лише двох доз суттєво знижується, але третя доза підвищує захист більш ніж на 70%.

За словами Джавіда, хоча симптоми цього варіанту можуть бути легшими, його швидке поширення означає, що якщо уряд не вживе заходів, служба охорони здоров'я може не впоратися.

Шоста хвиля у Франції

Франція, яка все ще переживає п'яту хвилю коронавірусу, спричинену варіантом Дельта, у січні стикнеться з шостою хвилею, яку приніс Омікрон.

Про це попередив Мартін Хірш, голова паризької групи лікарень AP-HP, найбільшої лікарняної системи Європи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шоста хвиля коронавірусу може зіпсувати французам новорічні свята

"Ми поки що ані словом не обмовилися про шосту хвилю, спричинену Омікроном, яка накриє нас пізніше, у січні", - сказав Хірш в інтерв'ю радіо RTL.