Перше римське розп'яття людини. У Британії виявили унікальну знахідку

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Albion Archaeology Підпис до фото, Скелет розіп'ятого чоловіка виявили поруч з іншими похованнями

Це перший приклад римського розп'яття на території Британії, кажуть археологи. Скелет чоловіка з цвяхом у п'яті виявили у невеликому селі в графстві Кембриджшир у раніше невідомому римському поселенні.

За словами дослідниці з Кембриджського університету Корін Дахіг, це "унікальна" знахідка.

Вона свідчить про те, що навіть "мешканці цих місць... не могли уникнути варварського покарання римлян".

Давньоримське поселення виявила компанія Albion Archaeology з Бедфорда, яка 2017 року розпочала розкопки місця перед запланованою забудовою.

Археологи знайшли п'ять невеликих цвинтарів, де поховано 40 дорослих і п'ятеро дітей, дехто з них були родичами.

Автор фото, Albion Archaeology Підпис до фото, Надп'яткову кістку чоловіка простромлював цвях

Цвинтарі датовані III-IV століттями нашої ери.

В одній з могил науковці виявили скелет чоловіка з цвяхом у правій п'ятковій кістці.

Він мав сліди й інших травм, що свідчило про мученицьку смерть. А ноги чоловіка мали ознаки інфекції чи запалення, спричиненого хворобою або зв'язуванням чи кайданами.

Автор фото, JJ Mac Ltd Підпис до фото, Знімок з повітря місця розкопок у Фенстантоні

Автор фото, Albion Archaeology Підпис до фото, За словами дослідників, це - "унікальна" знахідка

Автор фото, Albion Archaeology Підпис до фото, Скелет розіп'ятого чоловіка мав інші ознаки пережитих страждань, кажуть археологи

Як розповідає археолог Кася Гданєць, "ці цвинтарі й поселення, побудовані вздовж римської дороги у Фенстантоні, відкривають новий розділ в археологічних дослідженнях.

"Практики поховання були багаті й різноманітні у римські часи, час від часу трапляються каліцтва посмертні або завдані ще живій людині, але розп'яття на хресті ми ще не бачили".

Остеолог (фахівець із кісток) з університетського коледжу Вольфсона Корін Дахіг зазначає, що "добре збережений скелет із цвяхом у нозі - дійсно рідкісна знахідка, яка дозволила вивчити цей випадок".

"Він свідчить про те, що навіть мешканці цього маленького поселення на краю імперії не могли уникнути жорстоких римських покарань".

Археологічних знахідок розп'яття цього періоду є лише три в усьому світі, з'ясувала дослідниця. Одне виявили на півночі Італії, друге - в Єгипті й третє - у Єрусалимі під час будівельних робіт 1968 року.

При чому абсолютно підтвердженим випадком розп'яття є лише зразок з Єрусалима. В ньому, так само як і у скелета з Фенстантона, був цвях у правій п'яті в ідентичному положенні.

Рада графства пояснює, що зазвичай після розп'яття цвяхи видаляли з тіла для повторного використання або утилізації. Але у скелета з Фенстантона цвях зігнувся і застряг у кістці.

Під час розкопок археологи також виявили емальовані брошки, монети, оздоблений глиняний посуд та кістки тварин.

Автор фото, Albion Archaeology/Adam Williams Підпис до фото, Під час розкопок виявили кераміку та інші предмети

Автор фото, Albion Archaeology/Adam Williams Підпис до фото, Однією зі знахідок була емальована брошка коня та вершника зі сплаву міді

Велика будівля та офіційний двір, а також дорожнє покриття вказують на те, що це було організоване римське поселення, в якому велася торгівля та були заможні мешканці, стверджують науковці.

Знахідки незабаром зможуть подивитися усі охочі.

Вулиця Фенстантона Хай-стріт проходить за маршрутом Віа Девана, дороги, яка з'єднувала римські міста Кембридж і Годманчестер.