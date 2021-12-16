На Марсі знайшли значні поклади льоду. Вчені у захваті

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ESA Підпис до фото, Каньйон Кандор - частина Долини Маринер

Орбітальний апарат Trace Gas Orbiter місії "ЕкзоМарс", організованої Європейським космічним агентством та Роскосмосом, виявив значні поклади льоду у великій системі каньйонів Марса - Долині Маринер.

Воду, приховану під поверхнею, апарат виявив за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому шарі марсіанського ґрунту.

Головним чином, вода існує на Марсі у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети.

На поверхні поблизу екватора лід не виявляють, оскільки температури тут недостатньо низькі для того, щоб він міг стабільно зберігатися.

Пошуком води у приповерхневих шарах ґрунту (у вигляді льоду, що вкриває частинки пилу в ґрунті або скупченого в мінералах) у нижчих широтах займалися різні космічні місії, зокрема, "Марс Експрес" Європейського космічного агентства. Таким чином вдалося виявити невелику кількість льоду.

Проте такі дослідження стосувалися лише самої поверхні планети. Вчені припускають, що вода може залягати і глибше.

"За допомогою TGO ми можемо подивитися на глибину до одного метра під шаром пилу і побачити, що насправді відбувається під поверхнею Марса, і, що особливо важливо, знайти багаті на воду оази, які не можна було виявити за допомогою попередніх інструментів", - каже провідний автор нового дослідження Ігор Митрофанов з Інституту космічних досліджень РАН.

Митрофанов працює з нейтронним телескопом FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector, "Детектор епітермальних нейтронів високої роздільної здатності").

"FREND виявив область з незвичайно великою кількістю водню в колосальній системі каньйону Долини Маринер: якщо припустити, що водень, що спостерігається, пов'язаний з молекулами води, до 40% біляповерхневого матеріалу в цій області, ймовірно, є водою", - розповідає він.

Автор фото, ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum), CC BY-SA 3.0 IGO Підпис до фото, Долина Маринер, вид під кутом 45 градусів до поверхні у майже справжніх кольорах та з чотирикратним збільшенням по вертикалі. Зображення покриває площу 630 тисяч квадратних кілометрів із роздільною здатністю 100 м на піксель

Багата на воду ділянка перетинається з глибокими долинами Каньйону Кандора. Ця ділянка вважається перспективною для пошуків води на Марсі.

Значення нейтронів

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Митрофанов та його колеги проаналізували спостереження FREND за період з травня 2018 року до лютого 2021 року, які дозволили скласти карту вмісту водню у ґрунті Марса шляхом виявлення нейтронів, а не світла.

"Нейтрони утворюються, коли частки високої енергії - галактичні космічні промені, - взаємодіють з поверхнею; сухіші ґрунти випромінюють більше нейтронів, ніж вологіші, тому ми можемо визначити кількість води в ґрунті за кількістю нейтронів", - розповідає колега Мітрофанова Олексій Малахов.

"Унікальна методика спостережень FREND забезпечує набагато більший просторовий дозвіл, ніж попередні виміри цього типу, що дозволяє нам тепер бачити водні об'єкти, які раніше не були помітними, - пояснює він. - Ми виявили, що центральна частина Долини Маринер заповнена водою набагато більше, це дуже схоже на райони вічної мерзлоти на Землі, де водяний лід залишається під сухим ґрунтом через постійні низькі температури".

Ця вода може існувати у формі льоду або води, яка хімічно пов'язана з іншими мінералами у ґрунті. Однак, згідно з іншими спостереженнями, мінерали, які спостерігають в цій частині Марса, зазвичай містять лише кілька відсотків води, що набагато менше, ніж вдалося виявити за допомогою FREND.

Водяний лід зазвичай випаровується в цій області Марса через умови температури та тиску поблизу екватора. Це стосується і хімічно пов'язаної води: для того, щоб мінерали не втрачали воду, потрібне правильне поєднання температури, тиску та вологості.

Це свідчить про те, що в Долині Маринер повинні існувати особливі, поки що незрозумілі умови для збереження води - або її запаси там постійно поповнюються з інших джерел.

Автор фото, NASA/JPL/Malin Space Science Systems Підпис до фото, На Марсі знайшли вже цілі озера. Проте, за звичай, вони приховані товстим шаром льоду або розташовані глибоко під поверхнею

"Це відкриття - дивовижний перший крок, але щоб точно знати, з якою формою води ми маємо справу, потрібні додаткові спостереження, - додає співавтор дослідження Хокан Сведхем з лабораторії Європейського космічного агентства в Нідерландах. - Незалежно від результату, відкриття демонструє неперевершені здібності інструментів орбітального апарату зазирнути під поверхню Марса, і демонструє великий резервуар води в цій частині Марса. Він не надто глибоко залягає і його можна легко експлуатувати".

Майбутні дослідження

Оскільки більшість майбутніх місій на Марс відбуватимуться в нижчих широтах, виявлення такого резервуару з водою є захопливою перспективою для майбутніх досліджень.

Місія "Марс Експрес" виявила ознаки води у середніх широтах Марса та значні обсяги рідкої води під південним полюсом Марса.

Однак ці потенційні запаси перебувають на глибині до кількох кілометрів під поверхнею, що робить їх менш придатними для експлуатації та дослідження.

Завдяки знахідці FREND Долина Маринер стає перспективним майданчиком для вивчення Марса людиною.