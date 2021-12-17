Флешбеки з 90-х і гедонізм. Чим вразила Книга року ВВС-2021

1 година тому

Автор фото, Ян Доброносов

ВВС News Україна назвала переможців конкурсу Книга року ВВС-2021. Про що найбільше писали цього року, чим вражали та шокували письменники журі та читачів?

Якщо торік через пандемію церемонію нагородження довелося проводити онлайн, то у 2021 році письменники, видавці та читачі змогли зустрітись по-справжньому.

Все відбулося в Мистецькому Арсеналі. І у залі не було вільних місць. Письменники приходили з групою підтримки, дехто навіть брав з собою дітей.

Прихильники "дистанційки" могли спостерігати за нагородженням на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube.

Автор фото, ВВС

Цього року на Книгу року ВВС подали рекордну кількість книжок. У конкурсі взяли участь 134 книги у трьох номінаціях - доросла художня література, дитяча художня література та есеїстика.

"Цьогорічна тенденція, що дуже багато книжок про 90-ті, - розповідає член журі та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало. - Таке враження, що саме зараз, на 30-й рік незалежності, українці нарешті дозріли, щоб викласти весь цей досвід, своє дитинство на папері".

"Книга про мене"

Традиційно нагороджували не лише письменників, а й читачів. Для них Книга року має спеціальну номінацію та проводить конкурс читацьких рецензій на твори, які входять до довгих списків.

Цього року "Читачем року-2021" стала Людмила Даниленко - за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії".

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Людмила Даниленко написала найкращу рецензію

Пані Людмила з Запоріжжя, вона викладає українську мову для іноземних студентів. Як зізналася переможниця, цього року вона вперше спробувала писати рецензії на художні твори і одразу ж здобула відзнаку.

"Книга Сергія Осоки написана просто про мене, про мій будинок, про моїх рідних, рецензію я написала від душі, тому і перемогла", - зазначила Людмила Даниленко зі сцени. У подарунок вона отримала електронну книжку Kindle.

Підпали, мандри та книга втрачених речей

Нагородження у номінації Дитяча книга року ВВС стало одним з найбільш теплих моментів церемонії.

Члени журі майже з дитячою безпосередністю ділилися враженнями від творів, а письменники - спогадами зі свого власного дитинства.

Автор фото, Ян Доброносов

Авторка "Вогняної казки" Катерина Штанко пригадала, як підпалювала вдома то штори, то шпалери, а інші письменники-фіналісти, Юрій та Тетяна Гайдай, вирішили буквально взяти дитинство з собою, вийшовши на сцену з молодшим сином.

Переможцем у "дитячій" номінації став Петро Яценко зі своїм твором "Союз Радянських Речей", що по суті є захопливою історичною мандрівкою через речі, які сучасні діти й досі можуть знайти у бабусі на горищі.

Автор фото, ВВС

"Завжди вважав, що я дорослий письменник, а зараз несподівано моя дитяча книжка отримала високу нагороду", - поділився Яценко.

"Це важлива та актуальна тема, тому що я хочу, щоб діти знали, як насправді було", - пояснює письменник.

Член журі Книги року ВВС Віталій Чепинога назвав книгу-переможця "книгою втрачених речей".

"У інтелектуальних колах дуже не люблять слово радянський, але в цій книзі немає жодної ностальгії за Радянським Союзом. Окрім того, це книга про нормальне живе людське спілкування", - пояснив Чепинога.

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Петро Яценко - дорослий письменник, але цього року виграв з дитячою книгою

Навіть дитяча література показує, наскільки динамічною та прогресивною країною є Україна, заявив, оголошуючи переможця, Джонатан Чарльз - директор з питань комунікацій Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Тут велосипед, далекі краї, зачаровані мечі, спогади про радянське дитинство, а також радісне повернення родини з Канади. Таке різноманіття неможливо було уявити 30 років тому", - підсумував Чарльз.

Жахи з дитинства, "гастрономічний гедонізм" та тріумф античного

Справжнє різноманіття - так можна двома словами сказати про категорію Есеїстика.

Драматичні свідчення про полон у камерах донецької "Ізоляції" Станіслава Асеєва конкурували зі свіжим поглядом на творчість Тараса Шевченка від Володимира Діброви.

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Андрій Содомора не зміг особисто отримати нагороду за найкращу есеїстику

Олексій Сокирко вражав "гастрономічним гедонізмом" у книзі "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину", а Ольга Карі зі своїм "Компотом з патисонів" шокувала читачів "гастрономічними тортурами" у дитсадках кінця 1980-х та 1990-х.

"У мене ця книжка оживила найбільшого дитячого монстра - манну кашу. Здалося, що весь жах мого дитинства сплив з глибин мого єства", - зізналася член журі та головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.

Перемогу вирішили віддати Андрію Содоморі, письменнику, досліднику та перекладачу античної літератури, який створив книгу есеїв "Про що писати…"

"Я намагався поєднати непоєднуване, старався писати якомога простіше, цікавіше, щоб думка таки всміхалася, а не хмурилася, як при напруженні", - зазначив Содомора у відеозверненні. На церемонії особисто побувати письменник не зміг.

"Віхова книга" з 90-х

Як жартома зізналася Марта Шокало, головну номінацію конкурсу - Книгу року ВВС - організатори між собою називають "дорослою". Конкуренція тут і справді розгорнулася недитяча.

Разом з Юрієм Андруховичем та його "Раdіо ніч" за перемогу змагалися менш досвідчені, але не менш амбіційні письменники.

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Артем Чех зізнався, що не чекав перемоги в головній номінації

Книга Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку" вже встигла наробити галасу на ринку цього року, а член журі Вадим Карп'як порівняв її з культовою англійською письменницею Джейн Остін.

Головну нагороду отримав Артем Чех з книгою "Хто ти такий?". Це твір про становлення і пошук себе, про покоління, яке виросло на тлі похмурих і голодних 90-х.

Автор фото, ВВС

Віталій Чепинога сказав, що ця книга "попри свою простоту, досить складна".

"Це віхова книжка, оскільки вона про ті ініціації, про ті 90-ті роки, це та епоха, яка, як не дивно, закінчилася, а ми в ній ще живемо. Це не просто література, це не просто книга цього року, це книга віхова, про неї будуть ще довго говорити", - сказав він.

Сам автор-переможець був вкрай небагатослівним.

"Я в таких випадках просто дякую та йду", - пожартував він.

Пізніше, вже після нагородження, Артем Чех зізнався, що не очікував перемоги.

"Здалося спершу, що це якась помилка, що помилилися, що це не я. Тому що я був впевнений, що це буде не моя книжка", - сказав Чех журналістам BBC News Україна.

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Мелінда Сіммонс вже втретє вручає нагороду переможцю Книги року ВВС

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що щороку премія запалює нові зірки.

"Я впевнена, що ця 17-та за ліком церемонія не буде винятком", - сказала пані Сіммонс.