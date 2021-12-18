Книга року ВВС-2021. Найкращі моменти у фото

40 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC

ВВС News Україна назвала переможців конкурсу Книга року ВВС-2021.

Торік через пандемію церемонія проходила онлайн, а цього року письменники, видавці та читачі нарешті зустрітись та поспілкувалися по-справжньому у Мистецькому Арсеналі. Головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало та журналіст Альбій Шудря були ведучими церемонії.

Як це було - дивіться на фото.

Охочих подивитись на те, хто стане переможцем Книги року-2021, було багато. Серед них відома літературна оглядачка Олена Павлова (праворуч).

Автор фото, BBC

Гостей вітала журналістка BBC News Україна Діана Куришко, яка також зіграла "місіс Букер" у фільмі "Готель книжкових жахів", яким і розпочалася фінальна церемонія.

Автор фото, BBC

А це - авторка, сценаристка та режисерка фільму Анастасія Грібанова. Редакторка відеовідділу ВВС News Україна.

Автор фото, BBC

На фото - Юлія Козловець, директорка Книжкового Арсеналу, які є партнерами Книги року ВВС.

Книга року ВВС-2022 знову розпочнеться на Книжковому Арсеналі.

Автор фото, BBC

Члени журі конкурсу Книга року ВВС - Віра Агеєва, Вадим Карп'як та Віталій Чепинога.

Автор фото, BBC

Випускова редакторка BBC News Україна Дар'я Тарадай в цей день була режисеркою трансляції події онлайн.

Автор фото, BBC

"Читачем року-2021" стала Людмила Даниленко з міста Запоріжжя - за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії". Їй подарували електронну книжку Kindle.

Вона сказала, що це перша в її житті рецензія.

Автор фото, BBC

А потім прийшов час обирати найкращу Дитячу книгу року ВВС.

Віра Агеєва, професорка Києво-Могилянської академії, літературознавець і член журі, ділиться враженнями від книги "Заклятий меч" Володимира Аренєва, яка була одним із фіналістів.

Автор фото, BBC

Разом із журі на сцену виходили письменники.

Автор фото, BBC

Ведучий та член журі Вадим Карп'як презентує книжку Юрія і Тетяни Гайдай "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода". Вони прийшли на церемонію з дітьми.

Автор фото, BBC

Але перемогу в номінації отримав Петро Яценко з книжкою "Союз Радянських Речей", що по суті є захопливою історичною мандрівкою через речі, яких можна тепер знайти хіба на горищі.

Автор фото, BBC

За церемонією у залі спостерігає посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Невдовзі на неї чекає важлива місія - оголосити головного переможця Книги року ВВС-2021.

Автор фото, BBC

Вадим Карп'як та Віталій Чепинога слухають промовців.

Автор фото, BBC

А поки журі переходять до наступної номінації - Есеїстика.

Член журі Марта Шокало представляє книжку Ольга Карі "Компот із патисонів".

Автор фото, BBC

Вадим Карп'як представляє книжку Олексія Сокирка "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину".

Автор фото, BBC

За фахом він історик, а не письменник, і був приємно здивований тим, що його книжку відзначили як одну з найкращих у цьому році.

Автор фото, BBC

Тим часом у конверті вже лежить ім'я переможця у номінації.

Ним став Андрій Содомора, письменник, дослідник та перекладач античної літератури, який створив книгу есеїв "Про що писати…". Переможця оголошує головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало.

Автор фото, BBC

Журналістка ВВС News Україна Галина Корба спостерігає за церемонією і одночасно пише репортаж.

Автор фото, BBC

Серед гостей також була відома літературна критикиня Тетяна Трофименко (ліворуч).

Автор фото, BBC

Віталій Чепинога, один із членів журі, говорить на сцені про книжку "Хто ти такий" Артема Чеха, що претендує на головну нагороду.

Автор фото, BBC

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс оголошує переможця Книги року ВВС вже втретє.

Свою промову виголошує українською.

Автор фото, BBC

Претенденти на перемогу чекають, чиє ім'я ж витягне з конверта пані посол.

Автор фото, BBC

Та ось інтрига розкрита - нагороду отримав Артем Чех з книгою "Хто ти такий?". Це твір про становлення і пошук себе, про покоління, яке виросло на тлі похмурих і голодних 90-х.

Автор фото, BBC

На фото Артем Чех та українська режисерка Ірина Цілик, яка є його дружиною.

Автор фото, Ян Доброносов

Фіналістка премії в номінації "Дитяча Книга Року ВВС" Таня Поставна.

Автор фото, BBC

У підготовці свята брала участь майже вся редакція ВВС News Україна.

Автор фото - Ян Доброносов.