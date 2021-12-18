Книга року ВВС-2021. Найкращі моменти у фото
ВВС News Україна назвала переможців конкурсу Книга року ВВС-2021.
Торік через пандемію церемонія проходила онлайн, а цього року письменники, видавці та читачі нарешті зустрітись та поспілкувалися по-справжньому у Мистецькому Арсеналі. Головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало та журналіст Альбій Шудря були ведучими церемонії.
Як це було - дивіться на фото.
Охочих подивитись на те, хто стане переможцем Книги року-2021, було багато. Серед них відома літературна оглядачка Олена Павлова (праворуч).
Гостей вітала журналістка BBC News Україна Діана Куришко, яка також зіграла "місіс Букер" у фільмі "Готель книжкових жахів", яким і розпочалася фінальна церемонія.
А це - авторка, сценаристка та режисерка фільму Анастасія Грібанова. Редакторка відеовідділу ВВС News Україна.
На фото - Юлія Козловець, директорка Книжкового Арсеналу, які є партнерами Книги року ВВС.
Книга року ВВС-2022 знову розпочнеться на Книжковому Арсеналі.
Члени журі конкурсу Книга року ВВС - Віра Агеєва, Вадим Карп'як та Віталій Чепинога.
Випускова редакторка BBC News Україна Дар'я Тарадай в цей день була режисеркою трансляції події онлайн.
"Читачем року-2021" стала Людмила Даниленко з міста Запоріжжя - за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії". Їй подарували електронну книжку Kindle.
Вона сказала, що це перша в її житті рецензія.
А потім прийшов час обирати найкращу Дитячу книгу року ВВС.
Віра Агеєва, професорка Києво-Могилянської академії, літературознавець і член журі, ділиться враженнями від книги "Заклятий меч" Володимира Аренєва, яка була одним із фіналістів.
Разом із журі на сцену виходили письменники.
Ведучий та член журі Вадим Карп'як презентує книжку Юрія і Тетяни Гайдай "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода". Вони прийшли на церемонію з дітьми.
Але перемогу в номінації отримав Петро Яценко з книжкою "Союз Радянських Речей", що по суті є захопливою історичною мандрівкою через речі, яких можна тепер знайти хіба на горищі.
За церемонією у залі спостерігає посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Невдовзі на неї чекає важлива місія - оголосити головного переможця Книги року ВВС-2021.
Вадим Карп'як та Віталій Чепинога слухають промовців.
А поки журі переходять до наступної номінації - Есеїстика.
Член журі Марта Шокало представляє книжку Ольга Карі "Компот із патисонів".
Вадим Карп'як представляє книжку Олексія Сокирка "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину".
За фахом він історик, а не письменник, і був приємно здивований тим, що його книжку відзначили як одну з найкращих у цьому році.
Тим часом у конверті вже лежить ім'я переможця у номінації.
Ним став Андрій Содомора, письменник, дослідник та перекладач античної літератури, який створив книгу есеїв "Про що писати…". Переможця оголошує головна редакторка ВВС News Україна Марта Шокало.
Журналістка ВВС News Україна Галина Корба спостерігає за церемонією і одночасно пише репортаж.
Серед гостей також була відома літературна критикиня Тетяна Трофименко (ліворуч).
Віталій Чепинога, один із членів журі, говорить на сцені про книжку "Хто ти такий" Артема Чеха, що претендує на головну нагороду.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс оголошує переможця Книги року ВВС вже втретє.
Свою промову виголошує українською.
Претенденти на перемогу чекають, чиє ім'я ж витягне з конверта пані посол.
Та ось інтрига розкрита - нагороду отримав Артем Чех з книгою "Хто ти такий?". Це твір про становлення і пошук себе, про покоління, яке виросло на тлі похмурих і голодних 90-х.
На фото Артем Чех та українська режисерка Ірина Цілик, яка є його дружиною.
Фіналістка премії в номінації "Дитяча Книга Року ВВС" Таня Поставна.
У підготовці свята брала участь майже вся редакція ВВС News Україна.
Автор фото - Ян Доброносов.