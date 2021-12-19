Чому курс турецької ліри рекордно обвалився, але це не хвилює Ердогана?

Озге Оздемір

BBC Turkish

18 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Національна валюта Туреччини цього року різко обвалилася на 55% щодо долара, але президента Реджепа Таїпа Ердогана, здається, це не турбує.

Цього тижня курс ліри знижувався до рекордно низьких показників, але багаторічний лідер Туреччини продовжує свою "економічну війну за незалежність", підкріплену низькими процентними ставками.

Тож чому Ердоган просуває модель, критики якої попереджають про ризики стрімкого зростання інфляції, підвищення рівня безробіття та бідності, і що це означає для турків?

Неортодоксальна політика

Проста причина обвалу турецької ліри полягає в неортодоксальній економічній політиці підтримки низьких процентних ставок, щоб стимулювати економічне зростання Туреччини та експортний потенціал за допомогою конкурентної валюти.

На думку багатьох економістів, якщо інфляція зростає, її треба контролювати, підвищуючи процентні ставки. Але Ердоган розглядає процентні ставки як "зло, яке робить багатих багатшими, а бідних - біднішими".

"Усе так дорого, - поскаржився кореспонденту BBC Севім Їлдирим на місцевому фруктовому ринку. - З такими цінами неможливо навіть приготувати базові страви для сім'ї".

Річна інфляція в Туреччині перевищила 21%, але Центральний банк Турецької Республіки, перебудований Ердоганом, щойно знизив процентні ставки з 15% до 14% четвертий місяць поспіль.

У всьому світі інфляція зростає, а центральні банки говорять про підвищення процентних ставок. Але не в Туреччині - бо Ердоган вважає, що в кінцевому підсумку інфляція впаде.

За останні два роки він звільнив трьох президентів центрального банку і лише цього тижня змінив свого міністра фінансів. А ліра продовжує падати.

Зростання цін

Економіка Туреччини сильно залежить від імпорту для виробництва товарів - від продуктів харчування до текстилю - тому зростання курсу долара щодо ліри безпосередньо впливає на ціни на споживчі товари.

Візьмемо помідор, життєво важливий інгредієнт турецької кухні. Для вирощування помідорів виробникам необхідно купувати імпортні добрива та газ.

Ціни на помідори зросли на 75% у серпні порівняно з попереднім роком, повідомляє Торгова палата сільськогосподарського центру на південному узбережжі Анталії.

"Як ми можемо заробити на цьому гроші?" - запитує Садіє Каледжі, яка займається вирощуванням винограду в Памукова, маленькому містечку за три години їзди від Стамбула.

"Ми продаємо дешево, але закупівля коштує дорого", - скаржиться вона, посилаючись на високі витрати на дизельне паливо, добрива та сірку, яку кидають на лози.

Підпис до фото, Фермерка Феріде Туфан каже, що не може заробити на продажу винограду

Інша фермерка, Феріде Туфан, скаржиться, що єдиний спосіб вижити для неї - це продати свої активи: "Ми можемо погасити свій борг, продавши нашу землю та виноградники. Але коли ми продамо все, у нас нічого не залишиться".

Валюта стала настільки нестійкою, що ціни змінюються щодня. Тільки для виробників інфляція зросла на 55%.

"Я скоротив усі свої витрати, - каже Хакан Айран, який прийшов на ринок. - Щоб оплатити рахунки, усі менше їдять і ніхто не купує речі".

Співробітники супермаркетів публікують підвищення цін у соціальних мережах, показуючи цінники до та після.

Спектр товарів широкий - від маргарину (вгорі) і оливкової олії до чаю, кави, мийних засобів та туалетного паперу.

Пекарня в третьому за розміром місті Туреччини, Ізмірі, розмістила табличку, що пояснює високі ціни, де перераховані зростаючі ціни на такі інгредієнти, як борошно, олія та кунжут, разом із повідомленням: "Нехай буде з нами Бог".

Борги в іноземній валюті є проблемою для приватного сектора, і більшість компаній виявили, що вигідніше зберігати продукти на складах, а не продавати їх через нестабільність курсу ліри та інфляцію.

Усе це призводить до збільшення бідності та розриву в рівні доходів та статків.

Злі молоді турки

Біля автозаправних станцій та місцевих державних установ, які пропонують дешевий хліб, утворюються черги.

А опозиційні партії закликали до дострокових виборів і мітингів.

Але найпомітніша демонстрація громадської незгоди - серед молодих турків у Twitter, прямих трансляціях Twitch, відео у TikTok та YouTube.

"Я зовсім не задоволений цією владою. Я не бачу майбутнього для себе в цій країні", - сказала одна молода людина репортеру з YouTube-каналу.

Кожен п'ятий молодий чоловік у Туреччині не працює; серед жінок ситуація ще гірша.

Молодіжне безробіття

За даними ОЕСР, Туреччина посідає четверте місце у світі за рівнем молоді, яка не працює, не отримує освіти та не навчається.

Молодь Туреччини порівнює свій рівень життя з рівнем життя в інших країнах, і їй не подобається те, що вона бачить.

"Молодій людині у США чи Європі легко купити iPhone на їхню зарплату, - каже один 18-річний юнак. - Навіть якщо я працюватиму місяцями, я не можу собі цього дозволити. Я цього не заслуговую".

Це покоління має відігравати важливу роль у політиці Туреччини, якою керує Партія справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана з 2002 року.

Майже дев'ять мільйонів турків, які народилися з кінця 1990-х років, матимуть право голосу на наступних виборах у 2023 році, і це може стати проблемою для ПСР.

У одному вірусному відео показано, як мати вихваляє президента Ердогана перед репортером, а її восьмирічний син заперечує їй, вказуючи на те, що він погано впорався з нещодавніми катастрофами.

"Неможливо вгадати"

Успіх правлячої партії частково був зумовлений потоком іноземного фінансування після фінансової кризи 2008 року.

Але більшу частину економічного зростання Туреччини забезпечили державні витрати та кредитування, які сприяли будівельній галузі.

Як наслідок, виробництво продовжує залежати від імпорту, а економіка перебуває під контролем валютних коливань.

Мало хто сподівається, що нова економічна модель Ердогана прийде на допомогу турецькій лірі.

На тлі такої невизначеності економіст Арда Тунка каже, що передбачити, що станеться далі, не видається можливим.

"Вперше ми використовуємо модель, яка повністю виходить за рамки економічної теорії. Навіть коли були кризи, ми могли здогадуватися, що станеться. Зараз це неможливо", - сказав він.