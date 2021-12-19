Українець Берінчик з Луганщини переміг росіянина й зберіг титул чемпіона з боксу
Українець Денис Берінчик захистив титул чемпіона за версією WBO International, перемігши росіянина Ісу Чанієва. Суперники боксують у легкій ваговій категорії.
Цей титул Берінчик відстояв вже у шостий раз, вперше здобувши його 2018 року.
Поєдинок відбувся у Броварах, на ньому був присутній мер Києва Віталій Кличко.
Загалом суперники провели в рингу всі 12 раундів.
У п'ятому раунді Чанієв розбив ніс Берінчику, який, тим не менше, вистояв.
За підсумками 12 раундів судді одностайно віддали перемогу українцеві.
Хто такий Денис Берінчик
Денис Берінчик народився в місті Сорокиному (до перейменування 2016 року - Краснодоні), яке зараз розташоване на непідконтрольній Україні території Луганщини.
Він закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту.
На літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні виступив у ваговій категорії до 64 кг. На ній він здобув "срібло", поступившись у фіналі кубинцю Роніелю Іглесіасу Сотолонго.
На лондонській Олімпіаді Берінчик запам'ятався тим, що всі свої перемоги святкував гопаком.
На професійному рингу він дебютував у серпні 2015 року.