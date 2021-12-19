Українець Берінчик з Луганщини переміг росіянина й зберіг титул чемпіона з боксу

19 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Денис Берінчик (справа) переміг росіянина Ісу Чанієва (зліва)

Українець Денис Берінчик захистив титул чемпіона за версією WBO International, перемігши росіянина Ісу Чанієва. Суперники боксують у легкій ваговій категорії.

Цей титул Берінчик відстояв вже у шостий раз, вперше здобувши його 2018 року.

Поєдинок відбувся у Броварах, на ньому був присутній мер Києва Віталій Кличко.

Загалом суперники провели в рингу всі 12 раундів.

У п'ятому раунді Чанієв розбив ніс Берінчику, який, тим не менше, вистояв.

За підсумками 12 раундів судді одностайно віддали перемогу українцеві.

Хто такий Денис Берінчик

Автор фото, УНІАН

Денис Берінчик народився в місті Сорокиному (до перейменування 2016 року - Краснодоні), яке зараз розташоване на непідконтрольній Україні території Луганщини.

Він закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту.

На літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні виступив у ваговій категорії до 64 кг. На ній він здобув "срібло", поступившись у фіналі кубинцю Роніелю Іглесіасу Сотолонго.

На лондонській Олімпіаді Берінчик запам'ятався тим, що всі свої перемоги святкував гопаком.

На професійному рингу він дебютував у серпні 2015 року.