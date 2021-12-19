Миколай і поцілунки. Як в Україні засвічують новорічні ялинки - фото

Київ

Автор фото, УНІАН

Напередодні Дня святого Миколая в містах України почали відкривати новорічні ялинки.

Головна ялинка країни в Києві також уже засяяла.

Автор фото, УНІАН

Її засвітили 18 грудня о 18:00 на Софійській площі.

Цього року її прикрасили 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів, а також гірлянда-купол. Висота дерева - 31 метр.

Біля нього облаштували вертеп із фігурами Ісуса, Марії, Йосипа, пастухів, царів тощо. У КМДА називають його найбільшим в Європі.

Автор фото, УНІАН

Насолодитися моментом людей прийшло чимало.

А отак виглядає головна ялинка Львова.

Автор фото, Львівська міська рада / Роман Балук

Висота львівського дерева - 17 метрів.

Автор фото, Львівська міська рада / Роман Балук

У Запоріжжі ж відкрили цілу резиденцію Святого Миколая.

Автор фото, УНІАН

Вона запрацювала на новорічній локації на острові Хортиця.

А ось такою є головна ялинка Ужгорода.

Автор фото, Ужгородська міська рада

Уперше на прохання багатьох ужгородців встановили штучне новорічне дерево, висотою 18 метрів.

Ялинку встановили на пішохідній частині площі Шандора Петефі.

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