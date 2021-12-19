Миколай і поцілунки. Як в Україні засвічують новорічні ялинки - фото
Напередодні Дня святого Миколая в містах України почали відкривати новорічні ялинки.
Головна ялинка країни в Києві також уже засяяла.
Її засвітили 18 грудня о 18:00 на Софійській площі.
Цього року її прикрасили 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів, а також гірлянда-купол. Висота дерева - 31 метр.
Біля нього облаштували вертеп із фігурами Ісуса, Марії, Йосипа, пастухів, царів тощо. У КМДА називають його найбільшим в Європі.
Насолодитися моментом людей прийшло чимало.
А отак виглядає головна ялинка Львова.
Висота львівського дерева - 17 метрів.
У Запоріжжі ж відкрили цілу резиденцію Святого Миколая.
Вона запрацювала на новорічній локації на острові Хортиця.
А ось такою є головна ялинка Ужгорода.
Уперше на прохання багатьох ужгородців встановили штучне новорічне дерево, висотою 18 метрів.
Ялинку встановили на пішохідній частині площі Шандора Петефі.