На Чернігівщині депутат міськради збив велосипедиста. Той помер

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У Бахмачі, що на Чернігівщині, поліція затримала 54-річного депутата міської ради, який на смерть збив велосипедиста.

Аварія сталася близько 20-ї години 18 рудня, повідомляє поліція області.

На вулиці Батуринській у Бахмачі водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом.

Після цього водій намагався залишити місце ДТП, однак не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет, наголосили в поліції.

Велосипедист від отриманих поранень помер дорогою до лікарні.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Машина з'їхала у кювет, коли водій намагався втекти з місця події, каже поліція

Поліція встановила особу водія автомобіля - це 54-річний депутат міської ради. Його імені не називають.

Його затримали і відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Автор фото, Національна поліція