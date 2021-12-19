На Чернігівщині депутат міськради збив велосипедиста. Той помер
У Бахмачі, що на Чернігівщині, поліція затримала 54-річного депутата міської ради, який на смерть збив велосипедиста.
Аварія сталася близько 20-ї години 18 рудня, повідомляє поліція області.
На вулиці Батуринській у Бахмачі водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом.
Після цього водій намагався залишити місце ДТП, однак не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет, наголосили в поліції.
Велосипедист від отриманих поранень помер дорогою до лікарні.
Поліція встановила особу водія автомобіля - це 54-річний депутат міської ради. Його імені не називають.
Його затримали і відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.