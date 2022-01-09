Перша у світі ферма восьминогів: чи є у неї майбутнє?

Клер Маршал

Кореспондентка ВВС з питань довкілля

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Новини про те, що перша у світі комерційна ферма восьминогів готова стати реальністю, дуже розчарували вчених та природоохоронців. Вони стверджують, що таких розумних та чутливих істот, яких вважають здатними відчувати біль та емоції, не треба вирощувати задля комерційного виробництва їжі.

Ігри з гігантським тихоокеанським восьминогом є частиною роботи Стейсі Тонкін. Коли вона підіймає кришку резервуара, щоб нагодувати істоту на прізвисько Ді-джей (скорочено від Дейві Джонс), та часто виринає зі своєї печери, щоб побачити жінку, і притискається щупальцями до скла. Звісно, якщо у гарному настрої. Восьминоги живуть приблизно до чотирьох років, тож у свій один рік, за словами Стейсі, Ді-джей за людськими мірками є підлітком.

"Він безперечно демонструє те, чого можна чекати від підлітка: іноді він дуже сварливий і спить цілий день. А в інші дні він дуже грайливий та активний і хоче плавати по акваріуму та хизуватися".

Автор фото, Bristol Aquarium Підпис до фото, Ді-джей у Бристольському акваріумі

Стейсі - одна з п'яти акваріумістів у Бристольському акваріумі, і вона бачить, що Ді-джей реагує на кожного з них по-різному. Вона каже, що він із задоволенням сидить на місці й тримає її за руку своїми щупальцями.

Доглядачі годують восьминога мідіями, креветками, шматочками риби та крабів. Іноді вони кладуть їжу в іграшку для собаки, щоб він міг дістати її звідти своїми щупальцями, практикуючи мисливські навички.

Стейсі каже, що його колір змінюється залежно від настрою. "Коли він помаранчево-коричневий, це значить, що він почувається активним та грайливим. Плямистий - допитливий і зацікавлений. Він може плавати навколо помаранчево-коричневого кольору, а потім підпливе, сяде поруч з вами, стане плямистим і просто дивитиметься на вас - це дивовижно".

За словами Стейсі, інтелект восьминога видно в його очах: "Коли ти дивишся на нього, а він - на тебе, можна відчути, що там щось є".

Автор фото, Stacey Tonkin Підпис до фото, Стейсі Тонкін, співробітниця Бристольського акваріума

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Рівень свідомості, який Стейсі спостерігає сама, має бути визнаний законодавством Британії шляхом внесення поправок до Законопроєкту про захист розумних тварин.

Зміни відбулися після того, як команда експертів проаналізувала понад 300 наукових досліджень і дійшла висновку, що восьминоги - "розумні істоти", і є "вагомі наукові докази", що вони можуть відчувати задоволення, хвилювання та радість, але також біль, страждання та шкоду.

Автори заявили, що вони "впевнені, що вирощування восьминогів у комфортних умовах є неможливим", і уряд може розглянути можливість заборони імпортованих восьминогів у майбутньому.

Але щупальці восьминога шкварчать у каструлях, згортаються на тарілках і плавають у супах по всьому світу - від Азії до Середземномор'я, і дедалі частіше - у США. У Південній Кореї цих істот іноді їдять живими. Кількість восьминогів у дикій природі зменшується, а ціни зростають. За оцінками, щороку виловлюють 350 тисяч тонн, що в 10 разів більше, ніж у 1950 році.

На цьому тлі десятиліттями тривають перегони за розкриття секрету розведення восьминогів у неволі. Це складно: личинки харчуються лише живим кормом і потребують ретельно контрольованого середовища.

Іспанська транснаціональна компанія Nueva Pescanova (NP), схоже, перемогла у цих перегонах компанії з Мексики, Японії та Австралії. Вона оголосила, що почне рекламувати вирощених на фермах восьминогів наступного літа, а у 2023 році розпочне їхній продаж.

Компанію заснували на базі досліджень, проведених Іспанським океанографічним інститутом (Institute Espagnol de Oceanografia), які вивчали розмноження звичайного восьминога - Octopus vulgaris. За даними PortSEurope, комерційну ферму NP розташують на суші, неподалік від порту Лас-Пальмас на Канарських островах.

За повідомленнями, ферма вироблятиме 3000 тонн восьминогів на рік. У компанії заявили, що це допоможе зупинити вилучення великої кількості восьминогів з дикої природи.

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Nueva Pescanova відмовилася розкривати будь-які деталі щодо того, в яких умовах утримуватимуть восьминогів, попри численні запити BBC. Розмір акваріумів, їжа, якою їх годуватимуть, і те, як їх убиватимуть - усе це тримають у секреті.

Міжнародна група дослідників засудила ці плани як "етично та екологічно невиправдані". Організація Compassion in World Farming (CIWF) звернулася до урядів кількох країн, включно з Іспанією, із закликом заборонити це.

Докторка Елена Лара, керівниця дослідження CIWF, розлючена: "Ці тварини - дивовижні. Вони усамітнені та дуже розумні. Тому розміщувати їх у безплідних акваріумах без когнітивної стимуляції - це неправильно".

Вона каже, що кожен, хто дивився документальний фільм "Мій учитель восьминіг", який отримав "Оскар" 2021 року, це зрозуміє.

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Восьминоги мають великий складний мозок. Їхній інтелект був доведений численними науковими експериментами. Вони використовують кокосові горіхи та морські мушлі, щоб ховатися й захищатися, і можуть швидко навчатися. Їм також вдавалося втекти з акваріумів і красти з пасток, розставлених рибалками.

На додаток, вони не мають скелетів для захисту і мають розвинене відчуття своєї території. Тож їм легко завдати шкоди в неволі, і - якщо в акваріумі буде більше, ніж один восьминіг, - експерти кажуть, що вони можуть почати їсти один одного.

Якщо в Іспанії таки відкриють ферму восьминогів, схоже, що вирощені там тварини не матимуть належного захисту відповідно до європейського законодавства. Восьминогів - та інших безхребетних головоногих молюсків - вважають розумними істотами, але законодавство ЄС, що стосується добробуту сільськогосподарських тварин, застосовують лише до хребетних тварин. Крім того, за даними CIWF, наразі не існує науково підтвердженого методу їхнього гуманного забою.

Морське фермерство

Аквакультура - ​​термін, що використовують для позначення вирощування водних тварин для споживання в їжу.

Цей сектор виробництва харчових продуктів зростає найшвидшими темпами у світі.

Світовий ринок аквакультури зростає приблизно на 5% на рік і, за прогнозами, до 2027 року становитиме майже 245 мільярдів доларів.

У всьому світі вирощують близько 580 водних видів.

Зі зростанням кількості людей на планеті глобальна аквакультура може стати життєво важливим джерелом харчів.

Риба, що утримується в неволі, як правило, більш агресивна і частіше хворіє.

ЄС нещодавно опублікував рекомендації, які визнають "відсутність належної практики ведення господарства" та "прогалини в дослідженнях" впливу аквакультури на здоров'я тварин і населення.

Люди і восьминоги мали спільного предка 560 мільйонів років тому, і еволюційний біолог доктор Якоб Вінтер з Університету Бристоля також занепокоєний.

"У нас є приклад організму, який еволюціонував і має інтелект, надзвичайно подібний до нашого. Їхні здібності вирішувати проблеми, грайливість та цікавість дуже схожі на людські", - каже доктор Вінтер - і все ж вони ніби з іншого світу.

"Потенційно це схоже на те, якби ми коли-небудь зустрілися з розумним прибульцем з іншої планети", - додає він.

Nueva Pescanova на своєму вебсайті зазначає, що вона "віддана аквакультурі [вирощування морепродуктів] як методу зменшення тиску на рибні угіддя та забезпечення стійких, безпечних, здорових і контрольованих ресурсів, що доповнюють рибальство".

Але докторка Лара з CIWF стверджує, що дії NP є суто комерційними, а екологічні аргументи компанії нелогічні.

"Це не означає, що рибалки перестануть ловити [восьминогів]", - каже вона.

Науковиця стверджує, що вирощування восьминогів може посилити тиск на запаси дикої риби. Восьминоги є м'ясоїдними тваринами, і для підтримки життєдіяльності їм потрібно з'їдати таку кількість їжі, яка вдвічі чи втричі перевищує їхню власну вагу. Зараз приблизно одна третина виловленої на планеті риби перетворюється на корм для інших тварин, і приблизно половина цієї кількості йде на аквакультуру. Тож вирощених восьминогів можна було б годувати рибними продуктами із запасів з надмірного вилову.

Докторку Лара непокоїть, що споживачі, які хочуть чинити правильно, можливо, подумають, що їсти восьминога, вирощеного на фермі, краще, ніж спійманого в дикій природі.

"Це зовсім не етичніше - тварина буде страждати все своє життя", - каже вона.

А звіт за 2019 рік, підготовку якого очолила доцентка з екологічних досліджень Нью-Йоркського університету Дженніфер Жаке, стверджує, що заборона вирощування восьминогів не залишить людей без достатньої кількості їжі. Це означатиме "тільки те, що заможні споживачі платитимуть більше за дедалі більш дефіцитних диких восьминогів", - йдеться у ньому.

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У цій дискусії багато культурних складнощів.

Фермерство на землі в усьому світі розвивалося по-різному. Наприклад, було доведено, що свині розумні, то яка різниця між вирощеною на фермі свинею, з якої зроблять бутерброд з беконом, і вирощеним на фермі восьминогом, з якого приготують популярну іспанську страву Pulpo a la Gallega?

Природоохоронці стверджують, що коли розпочинали активне розведення тварин, про розум багатьох сільськогосподарських тварин не знали, тому не варто повторювати помилки минулого.

Оскільки свині були одомашнені протягом багатьох років, ми маємо достатньо знань про їхні потреби та знаємо, як покращити їхнє життя, каже докторка Лара.

"Проблема з восьминогами полягає у тому, що вони повністю дикі, тому ми не знаємо, що їм потрібно, чи як ми можемо забезпечити їм краще життя", - каже вона.

Враховуючи усе, що ми знаємо про інтелект восьминогів і той факт, що вони не є важливими для продовольчої безпеки, чи варто розумну, складну істоту починати масово вирощувати для їжі?

"Вони надзвичайно складні істоти, - каже доктор Вінтер. - Я думаю, що ми, як люди, повинні поважати це, якщо хочемо вирощувати їх або їсти".