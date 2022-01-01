Зміни з 1 січня: касові апарати, нові зарплати лікарям і податки для олігархів

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Нові зарплати лікарям, податки для селян та олігархів і обов'язкові касові апарати для малих підприємців. ВВС News Україна зібрала головні зміни, які настають з початком нового року.

Новий держбюджет, старі стандарти

Бюджет 2022 року передбачає підвищення соціальних стандартів, але воно буде незначним.

Мінімальна зарплатня на початок 2022 року становитиме 6500 грн на місяць, як і у грудні 2021. Наступне підвищення - на 200 грн, або на 3% - відбудеться аж у жовтні.

Базовий соціальний стандарт - прожитковий мінімум, який підвищать з 1 січня, 1 липня та 1 грудня 2022 року, буде приблизно удвічі меншим, ніж реальний показник.

На 1 січня 2022 року він становитиме 2393 грн, на кінець року зросте до 2589 грн. У той самий час, за підрахунками мінсоцполітики, у жовтні 2021 року фактичний прожитковий мінімум вже становив 4389 грн, а з урахуванням усіх обов'язкових платежів - 5026 грн.

ФОПів зобов'язали працювати з касовими апаратами

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фіскалізацію торговельних операцій відкладали кілька років поспіль на вимогу підприємців.

З 1 січня запроваджуються нові правила для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють у сфері малого бізнесу. Їх зобов'язали користуватися касовими апаратами при розрахунках.

Це стосується усіх тих ФОПів, які здійснюють торговельні операції в інтернет-магазинах, ресторанах, кафе, секонд-хендах, турагенціях, готелях, магазинах ювелірних виробів, крамницях тощо.

ФОПи мають купити і зареєструвати нове обладнання, яке називається "реєстратор розрахункових операцій" (РРО) або "програмний реєстратор розрахункових операцій" (ПРРО), і навчитися користуватися ним. Ідеться про звичайний касовий апарат або ж спеціальну програму, встановлену на смартфон чи планшет.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Не потрібен касовий апарат лише підприємцям, які не мають найманих працівників і торгують за готівку на ринках. Окрім того, їхній дохід не повинен перевищувати 167 мінімальних зарплат на рік. У 2021 році це 1,002 млн гривень, у 2022 - 1,085 млн гривень на рік.

Закон передбачає штрафи у разі невстановлення касових апаратів - 100% від вартості проданої продукції. Якщо порушення зафіксують вдруге - 150%. Проте, у Державній податковій службі запевняють, що на час карантину перевірок не буде.

Введення в дію закону про фіскалізацію торговельних операцій неодноразово відкладалося через протести підприємців. У грудні 2021 року вони знову протестували під стінами парламенту, однак Верховна Рада відмовилася відтерміновувати дію закону.

Його автори наголошують, що він спрямований на детінізацію економіки, оскільки багато підприємців, які не використовують РРО, занижують отримані прибутки і користуються спрощеною системою оподаткування, платять менше податків, ніж бізнес, що працює у тій самій галузі, але на загальній системі оподаткування.

Згідно із даними Державної податкової служби, у 2021 році кількість ФОПів в Україні зросла і на кінець року становила 1,9 млн. За спрощеною системою працює близько 1,5 млн людей.

Податки з олігархів і селян

З 1 січня набувають чинності зміни до податкових законів, які називають "антиолігархічною податковою реформою Зеленського". Хоча насправді закон стосується адміністрування широкого кола податків - на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб, на додану вартість, рентної плати та навіть доходів з продажу городини.

Закон зачіпає інтереси великих промислових груп, серед яких за активами на першому місці - підприємства зі сфери контролю Ріната Ахметова. Насамперед йдеться про ренту на видобуток залізної руди.

Проте зміни торкнуться й інших персон з великого бізнесу, і не лише тих, кого президент Зеленський називав олігархами.

Зростуть ставки екологічного податку - як за викиди у повітря, так і за скидання шкідливих речовин у воду.

В законі є кілька новацій для тих, хто працює в сільському господарстві. Той, хто продає на базарі городину і отримує за це більше ніж 12 мінімальних зарплат на рік (у 2021 році це 72 тис. гривень), сплачуватиме 18% податку на доходи фізичних осіб.

Підвищення зарплат медикам за престижність праці

Автор фото, UNIAN

Уряд обіцяє вже з січня значно більшу зарплату медичним працівникам бюджетних і комунальних закладів. Згідно з планами, лікар отримуватиме не менше ніж 20 тис. гривень, медична сестра - не менш як 13,5 тис. гривень.

Ці суми - не лише посадовий оклад лікаря чи медсестри, але й доплати, надбавки та премії за престижність лікарської праці.

Розмір надбавок встановлюватиме керівник медичного закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Разом із посадовим окладом вони не можуть бути меншими ніж 20 тис. для лікаря і 13,5 тис. гривень - для молодшого медперсоналу. А вищими - можуть: за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та наднормовий час, до святкових і ювілейних дат.

Для забезпечення таких рівнів заробітної плати уряд збільшив програму медичних гарантій на 33,8 млрд гривень у порівнянні з 2021 роком.

Але у медичних колах багато сумнівів щодо того, чи вистачить грошей і чи виконають рішення уряду керівники лікарень.

Без щеплення медиків не допустять до роботи

Автор фото, Ukrinform

З 20 січня медичних працівників державних і комунальних лікарень, які не зробили щеплення від коронавірусу, не допускатимуть до роботи. За ними зберігатиметься робоче місце, але зарплату вони не отримуватимуть.

Ця вимога не стосується тих лікарів і медпрацівників, які мають протипоказання для вакцинації.

Таким чином МОЗ вкотре розширив перелік працівників, які не будуть допущені до роботи, якщо не матимуть щеплення від Covid-19.

До медичних працівників під такі ж обмеження у листопаді та грудні потрапили вчителі та інші працівники освіти, державні службовці та працівники державних підприємств.

За даними МОЗ, переважна більшість медпрацівників вже вакцинувалися. Хоча б одну дозу щеплення мають 90% медперсоналу.

Зросте зарплата освітян

Автор фото, UNIAN

Із січня зростуть зарплати освітян у державних і комунальних закладах освіти. Ідеться про певні типи закладів та установ освіти, таких як спеціалізовані школи, гімназії, профтехучилища, інтернати. Розмір підвищення становитиме від 5% до 30%.

Також передбачається підвищення зарплат на 20-30% у дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, спеціалізованих дитячих будинках.

Уряд передбачив також надбавки за педагогічні та інші звання, за використання в роботі іноземної мови - від 5% до 20%. Водночас розмір основних доплат педагогам, таких як класне керівництво, перевірка зошитів, залишиться без змін.

Востаннє освітянам підвищували зарплату у грудні 2021 року. Тоді посадові оклади в закладах середньої освіти зросли на 8,4%.

Запрацює віртуальна ВЕЗ для айтішників

Автор фото, Getty Images

Наприкінці січня міністерство цифрової трансформації обіцяє запуск спеціального правового режиму для ІТ-індустрії "Дія.Сіті". Її ще називають віртуальною "вільною економічною зоною" для айтішників.

Вона передбачає особливі правові і податкові умови для працівників ІТ-галузі.

Керівник мінцифри Михайло Федоров запевняв, що "Дія.Сіті" - одна з найкращих податкових систем для технологічних компаній, яка дозволить сплачувати у п'ять разів менше податків та інвестувати в розвиток, освіту й загалом ІТ-сферу.

Учасником "Дія.Сіті", як передбачено у законі "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", компанії можуть стати добровільно, якщо вони на 90% займаються розробкою програмного забезпечення, мають не менш як дев'ять працівників із зарплатою у 1200 євро і більше.