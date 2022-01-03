Кінець епідемії та ядерна зброя під Києвом. Як 2022 рік уявляли у кіно

Дмитро Бондарчук

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Ядерний арсенал під Києвом і військовий переворот в Україні, варіанти розвитку пандемії та незмінні фантазії про освоєння космосу. Автори фантастичних фільмів, які робили прогнози на 2022 рік, часто суперечать один одному, але погоджуються, що не все рухається у правильному напрямі.

Розповідаємо, яким 2022 рік бачили творці фантастики.

Зелений сойлент \ Soylent Green, 1973

Цивілізація близька до колапсу. Справної техніки - обмаль. Годинник є лише у начальника, тому всі претензії про запізнення підлеглі зустрічають жартами. Книгодрук давно зупинився через відсутність паперу і пошук інформації відбувається по бібліотечних раритетах.

На електропостачання розраховувати не доводиться, тому в квартирі героя встановлений велотренажер, яким він підзаряджає батареї живлення, аби мати бодай якесь світло. Але таке-сяке телебачення досі працює.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадр із фільму

Проте головне - катастрофічний стан екології і, як наслідок, відсутність їжі. Овочі, вже не кажучи про м'ясо, - коштовний дефіцит, які простий поліцейський може лише поцупити з квартири вбитого багатія.

Основний раціон - енергетичні концентрати з сої, планктону та ще чогось невідомого.

Поліцейського у фільмові зіграв Чарлтон Гестон, він - один з 40 мільйонів жителів Нью-Йорка. Населення, яке прогнозують автори стрічки, майже у п'ять разів більше ніж реальна цифра сьогодні.

Основне заняття поліції у 2022 році - стримувати вуличні протести. Але герой, попри тиск від керівництва, наполегливо розслідує вбивство, що приводить його до розкриття страшної таємниці, яку приховують політики.

Той, хто біжить часом \ Time Runner, 1992

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Кілька американських фільмів початку 90-х років, як то "Темний бік Місяця" та "Чужинка з космосу", прогнозують на 2022 рік достатній прогрес у космічних дослідженнях.

Але у канадській стрічці "Той, хто біжить часом" космічна програма штучно уповільнена. Тому інопланетні загарбники безкарно починають вторгнення на Землю.

Останньою надією у боротьбі проти прибульців виявляються 11 ядерних ракет, які знайшли в Україні, неподалік Києва - "кляті негідники приховували їх від нас увесь цей час".

Примітно, що стрічка знята у 1992 році, невдовзі після розпаду СРСР, коли США особливо остерігались нових ядерних держав. Проте у фільмі український арсенал вже стає у пригоді у боротьбі проти більшого ворога.

У стрічці всі країни об'єднані під керівництвом Всесвітнього президента, проте під Києвом продовжують приховувати кілька ракет. І небезпідставно, новий лідер сам виявляється інопланетянином та зупиняє фінансування всіх оборонних програм, які можуть завадити вторгненню прибульців.

Відмова від космічної оборонної кампанії у фільмі збігаються у часі зі справжніми президентськими виборами у США та зменшенням підтримки програми, відомої як "Зоряні війни", яку розпочав Рональд Рейган у протистоянні з Радянським Союзом.

Втеча неможлива \ No Escape, 1994

В'язниці майбутнього перейшли під приватний контроль корпорацій і їх почали використовувати задля отримання прибутку. Корпорації не зобов'язані звітувати громадськості, тому деякі виховні заходи тримають у таємниці.

Особливо непокірних злочинців відправляють на ізольований острів, де ті живуть решту свого життя, як їм заманеться. Такий спосіб ув'язнення подібний на огороджене стіною місто-тюрму у класичному фільмі "Втеча з Нью-Йорку" (1981). А на самому острові життя нагадує звичні історії про "нових варварів" за традицією від "Шаленого Макса" (1979).

Оскільки основна дія відбувається на острові-тюрмі, про досягнення зовнішнього світу на 2022 рік сказати можна небагато, хіба що - корпорації активно використовують комп'ютери й гелікоптери.

А от мешканці острова всі технології освоюють з азів: "тут немає антибіотиків, тож найменша інфекція може тебе вбити", "завжди хотів прочитати книгу "Плетіння кошиків. Креативні рішення".

В'язень у виконанні Рея Ліоти, опинившись на острові, приєднується до більш-менш мирних злочинців, які намагаються заново побудувати цивілізоване життя і обороняються від нападів дикунських банд.

Проте головна мета - втекти з острова і розповісти людям про негуманні методи корпорацій, гласність має їх зупинити.

Судна ніч \ The Purge, 2013

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стрічку "Судна ніч" розібрали на меми

Стрічка дає неочікувано оптимістичні прогнози на 2022 рік. Безробіття у США менше одного відсотка. Злочинність на найнижчому рівні за всі часи, насильство майже відсутнє… окрім одного винятку - так званої, Судної ночі, коли протягом 12 годин всі злочини, включно з убивством, дозволені і не караються законом.

Ітан Гоук грає продавця систем безпеки, чий бізнес процвітає від початку Судних ночей. Багаті перетворюють свої будинки на фортеці, а бідні - стають головними жертвами регламентованого державою насильства.

Герой Гоука, чия сім'я невдовзі сама буде змушена оборонятися від нападів, не приєднується до кровопролиття, але підтримує його: "Ця ніч дозволяє людям звільнитися від всієї ненависті, жорстокості та агресії, яку вони тримають в собі".

Хтось полює за ненависним начальником, підліток збирається вбити батька коханої, який не дозволяє їм зустрічатися, а сусіди приходять у дім тих, кого вони запідозрили у зверхності.

Стрічка є радикальною і гостросюжетною критикою "простих рішень" від політиків-популістів.

Наступні фільми з серії теж продовжують реагувати на політичну ситуацію у США.

Так "Судна ніч: Рік виборів" (2016) показує політичне протистояння Дональда Трампа та Гіларі Клінтон, а "Судна ніч: Початок" (2018) передбачає зростання руху Black Lives Matter.

Зменшення \ Downsizing, 2017

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головний герой фільму у виконанні Метта Деймона наважується зменшитись у розмірах

Може здатися, що у фільмі теж йдеться про просте рішення складних і одразу майже всіх проблем, але йому передував неабиякий науковий прорив. Якщо людей багато і матеріальних благ вистачає не всім - потрібно зменшити розмір людей!

У 2022 році вчений виходить на презентацію з невеликим мішком і каже, що це сміття 36-х зменшених людей за чотири роки. Дослідники провели успішний експеримент і тепер пропонують змінити свій розмір всім охочим.

Навіть невеликий достаток дозволить забезпечити потреби у їжі до кінця життя, пляшки алкоголю вистачить на кілька років, а з золотої каблучки можна зробити лицарські обладунки, якщо твій зріст - 10 сантиметрів.

Таким чином вирішується питання перенаселення планети. Всі індустрії зменшать обсяги виробництва, що зменшить вуглецеві викиди. Планета зітхне з полегшенням, якщо люди будуть меншими.

Основна частина дії відбувається через десять років від початку програми. Серед знайомих все більше людей, які задоволені своїм новим розміром і головний герой у виконанні Метта Деймона наважується на все ще незвичну процедуру.

Проте дружина Деймона у останній момент відмовляється зменшуватися, і після процедури їхній шлюб розпадається. Герой вирушає у новостворену комуну ліліпутів, де намагається насолоджуватися життям.

Проте, як виявляється, зменшення не вирішує всіх проблем.

Роки й роки \ Years and Years, 2019

Автор фото, HBO

У кожному епізоді цього британського серіалу є огляд основних новин найближчого майбутнього.

На 2022 рік автори передрікають смерть королеви Єлизавети, а в Україні має відбутися військовий переворот, який автори нетактовно ілюструють кадрами Революції гідності. А за ним - російська окупація та хвиля міграції з України в Європу.

Проте деякі з прогнозів серіалу вже не збулися - зокрема, Дональд Трамп не став президентом США вдруге.

Та основне передбачення і попередження серіалу лишається актуальним для людства. Автори застерігають від політичного популізму та небезпеки швидкої деградації до тоталітаризму.

Серіал починається з репліки: "Я більше не розумію цей світ". Але закінчується переконаністю, що все можна змінити на краще, якщо побачити і визнати проблеми.