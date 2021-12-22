"Людина, як здатна на все". Чи стане Берлусконі президентом Італії?

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Чи піде у президенти 85-річний експрем'єр Сильвіо Берлусконі - це питання вже кілька тижнів підіймає преса та політики Італії.

А якщо піде, то чи набере достатню кількість голосів з огляду на весь шлейф скандалів та звинувачень, що тягнеться за ним?

Президента Італії обиратиме в січні колегія виборців, що складається приблизно з тисячі людей, в основному - депутатів і сенаторів. Президент в Італії не керує країною, але є важливим модератором у політиці, особливо під час криз.

Сам Берлусконі про своє висування прямо нічого не говорив, але кандидати в президенти Італії зазвичай і не висуваються заздалегідь, натомість депутати від партії Берлусконі "Вперед, Італія" (Forza Italia) вже як мінімум з початку грудня розповідають пресі, що він готовий та налаштований рішуче .

"Берлусконі - лідер як підприємець, лідер у футболі як власник "Мілана", він - один із найвизначніших політиків в історії нашої країни, який багато працював над зміцненням трансатлантичних зв'язків", - розмірковує у бесіді з ВВС Антоніо Таяні, який у 1993 році разом із Берлусконі заснував партію "Вперед, Італія", а зараз є її віцеголова.

Кар'єрні та політичні досягнення Берлусконі, який не тільки "працював над трансатлантичними відносинами", але й був "другом Сільвіо" для російського президента Володимира Путіна, була в центрі багатьох скандалів та офіційних звинувачень.

З усіх звинувачень до суду та вироку поки що довели лише одне - справу про шахрайство з податками на 62 млн євро. Берлусконі отримав 4 роки, але у в'язницю його не відправили через вік).

Звинувачення через сексі з неповнолітньою дівчиною на прізвисько "Рубі-серцеїдка" з Берлусконі зняли, але залишилось звинувачення у підкупі двох свідків у цій справі. Про секс-вечірки з моделями на віллі Берлусконі, які прозвали "бунга-бунга", знає вся Європа.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Берлусконі підозрювали у сексі з неповнолітньою "Рубі-серцеїдкою"

Однак Антоніо Таяні рішуче відкидає питання, чи підходить Берлусконі з його скандальним для президентської посади.

"У всьому цьому дуже багато порожньої балаканини. Це все картинка, намальована лівими партіями, газетами та суддями", - говорить він.

Сам Берлусконі також багато разів говорив про несправедливе переслідування з боку політичних опонентів і одного разу назвав себе "людиною, яку найбільше переслідує прокуратура у світовій історії".

Арифметика проти Сільвіо

Чи стане Берлусконі президентом, і навіть чи буде сенс йому взагалі висуватись - велике питання.

Президента обирає колегія виборців, переважна більшість із яких - члени обох палат парламенту. При цьому для перемоги слід набрати дві третини голосів.

У партії "Вперед, Італія" у Палаті депутатів та сенаті - лише 129 місць.

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Лідер руху "П'ять зірок", експрем'єр Джузеппе Конте у понеділок сказав, що фракція його руху - найбільша у парламенті - Берлусконі не підтримає. Лідер другої за чисельністю сили в парламенті, популістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні ухиляється від прямої відповіді.

Рішуче проти Берлусконі - третя за кількістю депутатів та сенаторів лівоцентристська Демократична партія.

"Ми - проти нього не тільки через скандали. Вони вражали уяву, особливо за кордоном, але ми проти нього, тому що він не робив те, чого потребувала країна. Він робив те, що потрібне йому", - сказала ВВС депутат від ДП Ліа Куартапелле.

На її думку, висування Берлусконі може стати для правих голом у власні ворота, бо Берлусконі - це крок у минуле, а Італія хоче йти у майбутнє.

Деякі італійські коментатори припускають, що Берлусконі не так сподівається стати президентом, скільки хоче опинитися у ролі, де обрання іншого залежатиме від його підтримки.

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"Гарант проституції"

Італійська загальнонаціональна газета Fatto Quotidiano на початку грудня розпочала збір підписів під зверненням до депутатів із закликом не голосувати за Берлусконі.

"Президент республіки - це гарант конституції. Сільвіо Берлусконі - гарант корупції та проституції", - йдеться у зверненні.

Ще одне велике питання - вік Берлусконі. Зараз йому 85. Якщо він все ж таки стане президентом, до кінця терміну йому буде 92.

"Погляньте на королеву Єлизавету!" - відкидає цей аргумент у розмові з ВВС Антоніо Таяні.

"Питання ж не у віці, питання - у мізках, - каже він. - Сільвіо Берлусконі - це не тільки минуле, а й сьогодення. З 1994 року і досі він, попри безліч нападок на нього, залишається в центрі політичних дебатів. Це його перемога".

І ті, хто підтримує Берлусконі, і ті, хто його не любить, погоджуються в одному: він - знакова для Італії постать. "Тефлоновий" улюбленець частини виборців, популіст, магнат, який піднявся на вершини політики на 22 роки раніше за Дональда Трампа.

"Берлусконі - найяскравіша постать, суперечлива, але важлива, і зараз він хоче, можливо, не помсти, але реабілітації. Він хоче, щоб країна визнала його державним діячем, а не фігурантом кримінальної справи", - каже італійський політолог Джованні Орсіна.

На думку професора Орсіни, навіть зараз Берлусконі не варто недооцінювати: "Це людина, здатна добиватися неможливого".