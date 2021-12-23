Як Німеччина дає пільгову іпотеку для переселенців з Донбасу

Ольга Нікуліна

для ВВС News Україна

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Ольга Нікуліна

Житло - великий головний біль для усіх українських родин, які змушені винаймати його і все життя збирати на власне.

А для людей, які були змушені покинути свої домівки на Донбасі у 2014 році, - це ще більша проблема. Адже багато з них змушені були починати життя з нуля вже у зрілому віці.

Іпотечне кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під пільгові відсотки від держави стало можливим лише з 2018-2019 років, але гроші надто швидко скінчились. Через це самі переселенці вважали, що програми були провалені.

Своєрідним порятунком у ситуації стала підтримка від Німеччини, яка виділила на житло для ВПО майже мільярд гривень(25,5 млн євро).

Без підтримки від держави

Державна програма "Доступне житло" для переселенців стала доступною з 2018 року. Тоді пропонували відшкодування 50% вартості житла виключно в новобудові. Іншу половину вартості мала сплатити родина переселенців.

Ця система працювала два роки, але потім фінансування припинили.

Програма пільгової іпотеки під 3% річних стала цікавішою для переселенців. Купувати житло можна було на вторинному ринку. Гроші під цю програму виділили наприкінці 2019 року.

Ті люди, які першими стояли в черзі, мали лише декілька днів на пошук житла та оформлення документів, щоб отримати іпотечне кредитування.

На Донеччині лише чотири родини встигли придбати житло. Далі гроші скінчились.

Німецький грант на іпотеку для переселенців

Частково допомогла переселенцям Німеччина, яка дала гроші для пільгового іпотечного кредитування під 3% річних.

Автор фото, Ольга Нікуліна Підпис до фото, "Уся наша віра в перемогу трималась на моєму чоловікові, Дмитрові"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Через це державна програма забезпечення житлом отримала новий шанс. Виконавцем проєкту призначили Держмолодьжитло, а перший транш надійшов влітку цього року.

Для отримання пільгової іпотеки були певні умови. В уряді попередньо підрахували: німецьких грошей має вистачити на 680 родин.

Ті заяви, які подавали на участь у державній програмі іпотеки під 3%, перенесли в загальну чергу регіональні відділення держмолоді. Також усім переселенцям надали можливість самостійної реєстрації в черзі через Дію.

Якщо спочатку на участь у програмі претендували трохи більше 11 тис. сімей переселенців, то згодом черга виросла аж до 22 тис. заявників. І…ніякої черги, всі були в рівних умовах.

Щоб уникнути корупційної складової, влаштували випадковий жереб. Протягом поточного року провели п'ять таких відборів. Кожна "лотерея" передбачала випадковий вибір від 100 до 300 переможців.

На щасливчиків чекали 20 календарних днів випробувань. Саме за такий час треба було підготувати увесь пакет документів та знайти житло у будинку, не старішому 35 років.

Переможець разом з родиною також має підтвердити свою платоспроможність. Після сплати іпотеки має залишатись прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї.

Іпотеку під 3% дають не більше ніж на 20 років, але обов'язково - до досягнення переможцем 60-річного віку.

За умовами іпотеки, на кожного члена сім'ї можна розраховувати на 21 кв. метр житлової площі +10,5 метрів на родину. Якщо квартира більшої площі, то треба доплачувати різницю на першому внеску.

Двадцять днів "американських гірок"

Нашій родині пощастило - ми потрапили до третього випадкового відбору, який відбувся у жовтні. Уже наприкінці листопада ми переїхали у власну квартиру. Попереду - кругленька сума боргу та 15 років іпотеки.

У липні 2014 року ми зібрали речі та поїхали з Горлівки. Для життя та роботи обрали Краматорськ.

Автор фото, Ольга Нікуліна Підпис до фото, Ще один переїзд мав бути лише у власне житло

І хоча перші роки про придбання власного житла в Краматорську ми не думали, але від зайвих витрат завжди намагались утримуватись. Переїзд у третю орендовану квартиру навесні 2019 року забрав останні моральні сили.

Вирішили, що треба таки розв'язувати квартирне питання. Бо ще один переїзд має бути для нас крайній - у власне житло.

У 2020 році ми подались на державну програму пільгової іпотеки для переселенців. Тоді оновили чергу, ми встигли бути дев'ятими в ній. Але гроші в держави на цю програму раптово закінчились.

За можливостями пільгового кредитування для переселенців ми слідкували ретельно. Тому коли Німеччина виділила гроші на пільгову іпотеку для ВПО, сприйняли це як шанс для нашої родини.

Уся наша віра в перемогу трималась на моєму чоловікові, Дмитрові. Я не вірила, що нам пощастить за таких обставин. Він вірив до кінця. Ми потрапили в третій відбір, коли з "лотереї" випали аж 300 сімей! З того моменту й розпочались наші шалені 20 днів, коли все треба встигнути.

Перше й головне випробування - знайти таке житло, яка підходить під програму. Вирішили шукати квартиру в багатоповерхівці, а не приватний будинок.

У Краматорську перелік таких будинків, які підходять за віком, відсутній у вільному доступі. Але ж ми готувались до іпотеки. Саме тому заздалегідь через доступ до публічної інформації дістали перелік таких будинків. Їх було менше 80.

Квартиру шукали через оголошення. Нас у сім'ї разом з дитиною троє, отже, квадратів вистачає на трикімнатну квартиру.

Більшість продавців відразу відмовляли, як тільки дізнавались, що усі гроші будуть сплачені через банк і в гривнях. Боялись з цим зв'язуватись, хотіли всю суму відразу в доларах, ще й зекономити на податках.

Ми таки знайшли трикімнатну квартиру в центрі міста в одному з найновіших будинків - 1999 року забудови.

Ми з чоловіком обидва працюємо офіційно - він працевлаштований у організації, а я ФОП. Довідка з місця роботи, довідки з податкової, декларація про доходи як ФОПа - усе це треба було швидко зібрати.

Автор фото, Ольга Нікуліна Підпис до фото, Квартиру шукали через оголошення

Ще один важливий момент - на кожному з членів родини не може бути жодного боргу чи арешту майна.

На нас випали усі можливі труднощі, щоб перевірити силу духа. Ще заздалегідь ми з'ясували, що мали арешт майна в Горлівці за несплачені 50-70 гривень виконавчій службі.

Горлівська виконавча служба перереєстрована на підконтрольній території в Дружківці. Майже місяць часу пішов на те, щоб надали реквізити для сплати та зняли арешт. Добились вже, коли виграли іпотеку та йшов відлік тих 20 днів.

Документи ми подали першими серед тих, хто виграв у тому відборі. Рішення щодо кредитування нашої родини в Києві ухвалили швидко.

До фінішу дійшли чотири родини з Краматорська

Випробування в день угоди були особливо нервові. Коли нотаріус вже займався нашими договорами, з'ясувалась нова деталь. Через реєстр боржників у продавця знайшли непогашений штраф за порушення ПДР у 2017 році. Процедуру призупинили.

Довелось продавцю терміново їхати до виконавчої служби, просити рахунок та сплачувати той штраф. А також просити якнайшвидше вивести його з реєстру боржників.

"Вишенькою на торті" став ще один момент. Коли продаєш чи купуєш нерухомість, дружина чи чоловік має надати дозвіл на це. І я мала надати дозвіл Дмитрові на купівлю квартири. Показую нотаріусу свідоцтво про одруження, а він каже: я мушу перевіряти реєстр актів громадянського стану. І тут з'ясовується, що нашого шлюбу за цим реєстром… не існує!

Тобто для держави ми неодружені, бо нас немає в реєстрі! Врешті нотаріус записав за паперовим свідоцтвом, а разом з квартирою в нашій родині з'явилась ще одна весела історія. Як ми "неодружені" вже 19 років!

Чому не скористались шансом

Разом з нами придбати житло в іпотеку в Краматорську змогли ще три родини. Тобто чотири з семи, хто виграв у рандомному відборі. Загалом приблизно третина сімей з тих, кого обирає жереб, урешті купує житло в іпотеку.

Автор фото, Ольга Нікуліна Підпис до фото, Разом з квартирою в нашій родині з'явилась ще одна весела історія. Як ми "неодружені" вже 19 років!

"На жаль, люди не читають про усі особливості пільгового кредитування, коли подають документи на участь у програмі, - пояснює керівник Харківського відділення держмолодьжитла Олександр Вензель. - Особливо така закономірність спостерігається серед тих, хто подавався через Дію. Подали й забули. А коли починають заглиблюватися в перелік документів, то з'ясовується, що можуть і не потягнути іпотеку".

Мінімальні доходи та відсутність поруки, відсутність заощаджень - на першому місці серед причин, чому переможці не можуть скористатись своїм шансом.

Ще один чинник - люди не враховують вік, коли подають документи. Якщо заявнику 57-58 років, то суми платежів будуть величезними, щоб віддати кредит за цей короткий період.

Людський фактор відіграє велику роль під час тих самих 20 календарних днів, коли треба усе встигнути. Не всі родини психологічно готові витримати такий ритм під час збору документів.

Уже наступного року умови отримання пільгової іпотеки для переселенців від німецького банку можуть спростити.

Переселенці матимуть більше часу на пошук житла та збір документів - до 35 днів, дозволять купувати квартири у старіших будинках - віком до 50 років. Остаточне рішення залежить від уряду та усіх зацікавлених сторін.