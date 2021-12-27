Тюлені-матері впізнають голос малюка майже відразу після народження. Чому годують чужих?

Вікторія Гілл

кореспондентка BBC News з питань науки

21 хвилин(и) тому

Автор фото, UC Santa Cruz

"В колонії морських слонів справжня какофонія. Тут одночасно кричать сотні матерів і дитинчат", - розповідає Керолайн Кейсі з Каліфорнійського університету в Санта-Круз.

Вчені виявили, що самиці морських слонів (вид тварин родини тюленевих) розрізняють голоси своїх дитинчат вже за два дні після народження.

Ця здатність допомагає їм вижити у скрутні часи.

Результати дослідження опубліковані у журналі Королівського біологічного товариства Biology letters.

Однак науковців здивувало інше - чому самиці морських слонів часто годують чужих дитинчат.

Автор фото, UC Santa Cruz

"Адже вони голодують, поки вигодовують своїх малят, - пояснює Кейсі. - І для них немає [еволюційного] сенсу витрачати свій ресурс на годування малюка іншої матері".

"Але на цій ділянці [колонії в Каліфорнії], яку ми вивчаємо, таких самиць багато".

Керолайн Кейсі вивчає звукову комунікацію морських слонів уже десять років.

Щоб з'ясувати, чи можуть тварини розрізняти голоси своїх дитинчат серед шуму колонії, вона з колегами провела аудіоексперимент.

За допомогою мікрофона вчені записували крики окремих малюків та через невеликий динамік відтворювали ці записи матерям.

Потім дослідники спостерігали за реакцією матерів на голоси їхніх дітей та на крики інших дитинчат такого ж віку. Самиці були дуже уважні - спостерігали й підходили до динаміка, щоб з'ясувати, чи не її дитина кричить.

Автор фото, UC Santa Cruz

"Це дивовижно - ми побачили впізнавання вже за день-два", - каже Кейсі.

І те, що це відбувається так швидко, має свій сенс, адже новонароджений морський слон фізично дуже залежить від матері, кажуть дослідники.

Під час грудного вигодовування самиці втрачають близько половини своєї ваги, тоді як маса тіла малюка збільшується у сім разів завдяки великому вмісту жиру в материнському молоці.

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Однак Кейсі припускає, що у бажанні самиць морських слонів годувати інших дитинчат несподівану роль могли відіграти люди.

Наприкінці 1800-х років цей вид дуже постраждав від полювання - майже до зникнення. Залишилось приблизно 20 особин.

"І ми вважаємо, що вся сучасна популяція (300 тисяч особин) - це нащадки тих, що тоді змогли вижити", - пояснює Кейсі.

"Таким чином, між усіма морськими слонами існує дуже велика генетична спорідненість".

Чи означає це, що самиці, найімовірніше, годують малюків своїх родичок? Чи, можливо, така поведінка пов'язана з різким скороченням популяції внаслідок діяльності людини?

"Це те, що ми хотіли б вивчити", - каже доктор Кейсі.