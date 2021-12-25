"Біблія не забороняє вакцинацію, але…". Як релігійні громади протидіють щепленню

Катерина Паллаг

Ужгород, для BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Відмова від вакцинації проти коронавірусу чи інших небезпечних хвороб іноді має релігійне підґрунтя.

Особливо, коли мова не тільки про головні конфесії та церкви України, лідери яких публічно закликають вакцинуватись, а й менші громади, які живуть досить замкнено у різних регіонах країни.

До прикладу, восени на Рівненщині та Закарпатті діти, які не мали щеплень через релігійні переконання батьків, підхопили вірус поліомієліту. Проблема проявилась і тоді, коли деякі члени релігійних громад хотіли щепитися проти коронавірусу анонімно, адже боялися натрапити на осуд близьких людей чи пасторів.

Одним із яскравих прикладів такої проблеми є Закарпаття. Цей регіон є одним з найбільших аутсайдерів за відсотком повністю вакцинованих від коронавірусу людей.

Тут дві дози вакцини отримали лише 20%. Нижчий показник серед областей України мають лише Луганська та Донецька області.

BBC News Україна поцікавилася у пастирів, які є лідерами думок вірян у деяких релігійних громадах Закарпаття, як вони ставляться до вакцинації, чи забороняє щеплення Біблія та чи засуджують тих, хто вирішив щепитися?

До чого тут релігія?

Ужгородський лікар Віктор Петров, який у листопаді запустив перший в Україні пункт анонімної вакцинації розповідає: більшість щеплених в анонімному кабінеті - молодь та люди до п'ятдесяти років.

А до головних чинників, що спонукали щепитися анонімно, відніс релігійні або сімейні утиски.

Автор фото, Віктор Петров Підпис до фото, Головний лікар клініки Prevention у місті Ужгород Віктор Петров каже, що деякі закарпатці роблять анонімні щеплення через побоювання осуду з боку релігійних громад або членів родини

Люди, що бояться осуду з боку релігійної громади, частіше за все приїздять до кабінету щеплень пізно вночі, уточнив лікар Петров.

За кілька днів з початку роботи пункту анонімної вакцинації головний ініціатор його створення Федір Шандор розповідав BBC News Україна: "До нас почали звертатися учасники релігійних громад, жителі сіл та члени родин, де спостерігаються антивакцинальні настрої. Люди хочуть отримати щеплення, але не бажають потрапити в "Дію", щоб не натрапити на осуд".

Найчастіше у цих історіях фігурують представники громад баптистів, п'ятидесятників та адвентистів. Принаймні так стверджують лікарі.

"Булінгу немає"

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В області діє 60 громад та понад 20 груп Євангельських християн-баптистів. Це понад 10 тисяч людей, враховуючи підлітків та дітей, які ще не пройшли обряд хрещення, розповідає голова Закарпатського об'єднання ЄХБ Іван Кондар. Найбільше таких церков у гірському районі Закарпаття - Тячівському.

Окрім того, діють ще й автономні та відділені громади, які не входять до об'єднання.

Всього впродовж року померли 80 прихожан, каже Кондар, 10-15% з них - внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Щоправда, чи були померлі щепленими дізнатися не вдалося: підрахунку щеплених вірян в об'єднанні не ведуть.

"Ми не за, ми не проти. Кожен приймає рішення самостійно, але настрої дуже різні. Біблія не забороняє вакцинацію, але ця практика не є демократичною. Померти ми все одно можемо. Ми читаємо Біблію, ми чекаємо Господа. В Біблії це все описувалося: "почуєте про війни, землетруси, моря". Будуть інші виклики і це буде ще гірше", - коментує голова ЄХБ Закарпаття.

Можливість булінгу проти вакцинованих від коронавірусу вірян Кондар відкидає: "У нашому об'єднанні такого немає. Можливо, мова про автономні та відділені громади".

Голова Закарпатських ЄХБ запевняє, що до планових щеплень у їхньому релігійному об'єднанні ставляться нормально. Проте вакцинацію проти коронавірусу не пропагують. Щоправда, за його словами, й не забороняють.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихожани православної церкви у Рахові під час релігійної церемонії у липні 2021 року не використовували масок. Проте найбільшу увагу викликає ставлення до карантинних обмежень та щеплень в представників протестантських релігійних організацій

"Вакцина з абортованих дітей"?

Пастир Зарічанської громади Християн віри євангельської Василь Кинів теж посилається на Біблію та вбачає у подіях, що відбуваються у світі, "початок кінця".

Настоятеля непокоїть, що "щеплення рекламують не лікарі, а політики та фармацевти". Попри це, декілька його знайомих пастирів щепилися проти ковіду, оскільки часто виїздять закордон.

"Я поки що не планую щеплюватися, я перехворів два роки тому в легкій формі. - розповідає пастор. - Електроніка, паспортизація - це все початок кінця".

Пастир Василь Кинів також сумнівається у складі вакцини: "Ми вдячні лікарям, але вакцина з ненароджених, абортованих дітей - це насторожує".

Він каже, що інформацію про склад вакцин "читав в інтернеті". Стверджує, що це неправильно "вбивати дітей заради мого життя".

Василь Кинів зазначив, що ці твердження є його особистою думкою, а на релігійних зібраннях він розповідає виключно про релігію.

Раніше в інтернеті поширювались фейки про те, що у вакцині є клітини з ембріона людини разом з фейками про вмонтування чіпів та зміни ДНК.

"Клітини ембріонів не використовували у жодному виробництві вакцин від ковіду", - каже доктор Майкл Хед з Університету Саутгемптона.

Представники компанії AstraZeneca спростували інформацію про те, що у складі вакцини від ковіду є клітини з ембріонів.

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"Пастир не буде перевіряти сертифікати"

Наразі Закарпаття перебуває у помаранчевій карантинній зоні, щодня тут виявляють близько двох-трьох сотень нових випадків інфікувань.

BBC News Україна запитала, як відбуватимуться релігійні зібрання, коли значна частина вірян немає бодай однієї дози щеплення проти ковіду. У відповідь голова Закарпатського об'єднання Євангельських християн-баптистів Іван Кондар сказав, що "кожен сам буде вирішувати. Пастир не буде перевіряти сертифікати".

Тим часом у "Першій Хустській баптистській церкві" на фоні карантинних обмежень влаштовують онлайн-зібрання, розповідає пастор Анатолій Плукчі. У цій громадді щеплення мають 15-20% прихожан.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У Хусті під час карантину баптисти влаштовували онлайн-зібрання

"Просили благословення"

Лікар Петров, який проводив анонімну вакцинацію в регіоні, розповів BBC News Україна, що найбільше тих, хто вдавався до анонімної вакцинації через осуд на релігійному ґрунті - з Тячівського району.

"Це села Біла Церква, Тересва, Теребля. Там надзвичайно поширені адвентизм, баптизм, ортодоксальне православ'я, інші протестантські течії. Саме звідти до нас приїжджали молоді члени релігійних громад", - розповідає він.

Лікар розповів декілька історій про більш прогресивну молодь, яка попри заборони старших членів родин та громад, долала 100-150 кілометрів до анонімного пункту вакцинації. Усі вони бажали залишити в кабінеті лікаря якнайменше особистої інформації.

"Вони розповідали, що основна маса їхніх релігійних громад нещеплена, бо вважають, що це "від нечистого". Це є тиском, молоді люди навіть не казали своїм рідним, куди їдуть. Жодну старшу людину із такими поглядами переконати щепитися нам не вдалося".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Тячівському районі найбільш поширені антивакцинаторські настрої, і тут складна ситуація з усіма щепленнями, каже Віктор Петров

Петров також пригадав, як "дуже відомі на Закарпатті люди" у його кабінеті щеплень дзвонили вищому церковному керівництву УПЦ МП, аби отримати благословення на введення дози вакцини.

За словами Віктора Петрова, антивакцинаторські настрої у деяких селах Тячівщини поширюються не лише на щеплення проти ковіду: "Там катастрофічна ситуація з усіма щепленнями: від поліомієліту, краснухи, кору, паротиту. Двоє померлих від кору кілька років тому були саме з Тячівщини. Вони вважають, що якщо дитинка має померти, то вона помре".

Низка представників релігійних громад, з якими намагалась поспілкуватись ВВС News Україна, відмовились говорити навіть анонімно.

Керівники головних церков України - УПЦ МП, ПЦУ та УГКЦ публічно закликали вірян вакцинуватися.

Проте і в їхніх парафіях нерідко зустрічається агітація проти щеплення.