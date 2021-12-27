Скандали, "зашквари" та меми. З чого сміялася та чим обурювалася Україна 2021 року

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

"Батько наш Бандера", оголена вакцинація Володимира Зеленського та роздуми про секс у книзі колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель - це неповний перелік того, що розважало українців у соцмережах цього року.

Традиційно було багато сварок через мову та скандалів довкола представників Зе-команди.

BBC News Україна пригадує найсмішніші, найобурливіші та найдискусійніші теми року, що минає.

"Зашквари" в команді Зеленського

Цей рік для команди президента Володимира Зеленського видався непростим. Люди, яких так чи інакше пов'язують з президентом, неодноразово давали приводи для галасу в соцмережах.

І йдеться не лише про справу "вагнерівців", яка тягнулася ще з минулого року, але повсякчас поверталася в інформаційний простір.

У серпні на всю країну прогриміло ім'я Олександра Трухіна - депутата від "Слуги народу". Спершу у ЗМІ з'явилася інформація, що він в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Потім новини про інцидент зникли з деяких ЗМІ. Сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Автор фото, Полтавська міська рада Підпис до фото, Депутат ВР Трухін (крайній праворуч) на урочистостях до Дня прапора в Полтаві

Неоднозначним чином "захистив" депутата президент Зеленський, який на запитання про Трухіна відповів журналістам, що "ніхто ж не загинув". Вже кілька місяців правоохоронці не можуть дати відповіді на питання, чи був депутат за кермом.

Відразу два гучних скандали принесла осінь.

У листопаді "Українська правда" оприлюднила розслідування, відповідно до якого, голова офісу президента Андрій Єрмак разом з самим Володимиром Зеленським гучно відсвяткував свій день народження у державній резиденції "Синегора" в Карпатах.

Іменник та його високопостадові гості начебто використали як транспорт гелікоптери ДСНС та влаштували "чотириденну вечірку з феєрверками, концертами та макетами венеційської архітектури".

Автор фото, УНІАН

Офіс президента інформацію про розкішне святкування спростував, хоча не заперечив, що президент і голова його офісу таки літали у вказані дні в Карпати, при чому саме на гелікоптерах ДСНС.

Фігурантом чергового скандалу в команді Зеленського став тодішній голова державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер. За його вказівкою у жовтні працівники банку напали на журналістів програми "Схеми" просто під час інтерв'ю.

"Володя, вируби його, будь ласка, що він тут ходить", - попросив Мецгер, коли йому не сподобалися запитання журналістів і він захотів припинити інтерв'ю.

Автор фото, "Радіо Свобода"

Попри те, що відео нападу з картки пам'яті примусово видалили, журналістам вдалося його відновити. Через скандал Мецгера відсторонили, а пізніше звільнили за його ж заявою.

Наприкінці року осоромився вже колишній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі.

На блокпосту в Донецькій області Гогілашвілі, не добираючи висловів, накинувся на правоохоронців, які не хотіли його пропускати без дотримання процедури - перевірки документів тощо.

"Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", - обурюється Гогілашвілі на відео.

Відео сварки викликало обурення в мережі. Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність", офіс президента публічно засудив його поведінку, а пізніше уряд його звільнив.

Особливо іронічно, що в обох останніх випадках і Євгену Мецгеру, і Олександру Гогілашвілі ЗМІ закидали особисту близькість до президента Зеленського.

Зокрема, Мецгера раніше у ЗМІ називали "банкіром, якому дзвонить Зеленський", а його дружина Юлія Мецгер, за даними низки медіа, подруга Олени Кравець з "Кварталу 95".

А дружину Гогілашвілі Марію Левченко Зеленський називав серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

Вже перед самим новим роком у грудні підсумувало смугу інформаційних негараздів Зе-команди відео, на якому депутат від "слуг" Микола Галушко з лайкою й образами накинувся на поліцейських, які зупинили машину з його водієм за грубе порушення правил дорожнього руку.

Автор фото, УНІАН

Галушко багато разів назвав поліцейських "дебілами" та запитав: "Ти хворий на голову? Це автомобіль народного депутата, як ти можеш його оглядати?".

Партія влади публічно вибачилася за вчинок соратника і пообіцяла його покарати, але звернула увагу, що відео - річної давності. Мовляв, його оприлюднили зараз невидпадково, а раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков начебто шантажував цим відео депутата Галушка.

Аваков від таких звинувачень відхрестився і натякнув, що це далеко не єдиний "зашквар" парламентаря.

"Два метри сексу" від Мендель та мечі Авакова

Були у владній команді цього року і більш невинні інциденти. Наприклад, у мережі неоднозначні відгуки зібрало фото нового прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, зроблене під час офіційного візиту президента в США цього вересня.

Автор фото, Instagram Сергій Никифоров

На фото речник, висолопивши язика, неначе тримає пальцями за кінчик Монумент Вашингтона.

Запам'яталася також попередня спікерка Зеленського Юлія Мендель, яка цього року спробувала себе і в ролі телеведучої, і в ролі активної блогерки, а головне - написала книгу зі спогадами про роботу в офісі президента.

У ній Мендель всіляко розхвалила президента, охрестила ночі під час протестів на Майдані "антисанітарними" та роздала досить яскраві оцінки політичним діячам доби Зеленського.

Автор фото, ЮЛІЯ МЕНДЕЛЬ / FACEBOOK

Зокрема, Андрія Єрмака ексречниця називає "родовитим аристократом", його попередника Андрія Богдана "хамуватим люмпеном", а про експрем'єр-міністра Олексія Гончарука пише, що він - "два метри сексу".

Мендель загалом у своїй книзі багато розмірковує про секс і відсутність у суспільства його культури.

Автор фото, instagram.com/arsenik78/

Претендентом на мем року стало фото політичних опонентів президента Зеленського, зроблене у Тракайському замку в Литві.

На ньому - незвична компанія людей, частина з яких останнім часом гостро критикує президента Зеленського.

Це лікар-педіатр Євген Комаровський, телеведучий Савік Шустер, відомий інтерв'юер Дмитро Гордон, експрем'єр Володимир Гройсман, ексголова МВС Арсен Аваков та бізнесмен Павло Єлізаров. І всі вони з середньовічними мечами, сокирами та щитами.

"Так-так, це саме те, що ви подумали", - написав таємничо Аваков без жодних деталей.

Користувачі соцмереж активно почали будувати теорії, що може означати це фото і чи не анонсує воно створення нової політичної сили, яка стане конкурентом команді "слуг".

Дехто жартував, що на фото бракує лише олігарха Ріната Ахметова, якого президент нещодавно мало не звинуватив у підготовці держперевороту.

Автор фото, facebook.com/victor.bened.3

Декому здалася також логічною присутність на фото ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який цієї осені впав у немилість у влади та втратив посаду спікера, але вже дав зрозуміти, що планує починати власне політичне плавання.

"Український Вайнштейн"

Скандалом номер один у сфері освіти та культури стали численні звинувачення в сексуальних домаганнях на адресу зірки радянського кіно Володимира Талашка.

У мережі його називали "українським Гарві Вайнштейном", адже це по суті перший в Україні випадок, коли такі звинувачення коштували публічній людині кар'єри.

Автор фото, УНІАН

Відразу декілька випускниць Київського університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, де викладав Талашко, повідомили, що роками він запрошував студенток та абітурієнток додому та домагався їх.

Одна з жінок повідомила, що Талашко зґвалтував її у 17-річному віці.

Сам 75-річний Талашко, відомий за ролями у фільмах "В бій ідуть одні старики" та "Капітан Немо", всі звинувачення спростовував. Але все ж в університеті провели перевірку, Талашка відсторонили від викладання, а потім він звільнився за власним бажанням.

Мовні скандали, "голодна туса" та "ліфчик Довбика"

Традиційно в Україні спалахують конфлікти довкола мови та російсько-українських відносин. Цього року ситуацію підігріла норма мовного закону про обов'язкове обслуговування українською в сфері послуг, яка набрала чинності в січні.

У мережі повсякчас виникали скандали довкола компаній, які не хотіли брати на роботу україномовних, клієнтів, яких, попри закон, не хотіли обслуговувати українською, та блогерів, які так чи інакше йшли всупереч проукраїнській лінії.

У січні критики атакували Di.Rubens, блогерку-мільйонницю з TikTok, яка у відео на Майдані Незалежності між Україною та Росією обирає Росію.

Пізніше дівчина переконувала, що її не так зрозуміли та скаржилась на цькування.

Автор фото, Анатолій Штефан / Facebook

Маркетинг-директору в мережі Fozzy Group Славі Баранському неоднозначні сторіз коштували роботи.

Баранський, зокрема, назвав російського репера Басту "красавою", а Україну звинуватив у "сільській тупості".

"Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська "Плине кача?" - додав Баранський. Щоправда, потім маркетолог вибачався та переконував, що записував сторіз для вузького кола друзів, які "знають про його проукраїнську позицію".

Втім після шквалу критики в соцмережах Баранського спершу відсторонили, а тоді звільнили з Fozzy Group.

Недипломатичні висловлювання вдарили по бізнесу невістки покійного Геннадія Кернеса та успішної блогерки Юлії Привалової.

У мережі викликав обурення пост Привалової в інстаграмі, де жінка виклала своє фото на Червоній площі в Москві та опублікувала неполіткоректний анекдот про "бандерівця", "який наклав в штани" посеред Червоної площі.

Привалова поскаржилась, що її слова вирвали з контексту, а саму її цькують.

Автор фото, Сергій Стерненко

Втім бренд Привалової YARO, який вона позиціонує як "магазин здорової їжі", після скандалу зник з багатьох українських торгових мереж.

Резонанс у мережі призвів до звільнення також викладачки Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко, яка публічно заявляла, що Україна - "онкохвора американська колонія", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайний фашизм".

Автор фото, Відеозвернення Більченко до президента Підпис до фото, Більченко скаржилася Володимиру Зеленському на "цькування та погрози"

Наприкінці року гучно прогримів скандал з найпоулярнішими українськими блогерами, які влаштували гучну вечірку у День пам'яті жертв голодоморів.

Цього дня чернівецький блогер Олександр Заліско святкував день народження. Втім скандал викликав не сам факт вечірки, а те, що у своїх сторіз ведучий свята Володимир Остапчук назвав дійство з розкішним столом та екстравагантним антуражем "голодною тусою".

Автор фото, Instagram o_zalisko

Через скандал співпрацю з блогерами вирішили припинити такі топкомпанії як Metro, Нова Пошта, Фокстрот, Pepsі, Rozetka, Київстар, Jysk Ukraine, Lovare, бренд Andreas Moskin.

За російську мову під час післяматчевого інтерв'ю дісталося також футболісту Артему Довбику, чия зірка яскраво спалахнула у матчі 1/8 Євро-2020. Довбик видовищно забив вирішальний гол на останніх хвилинах у двобої України та Швеції, але це не врятувало його від претензій.

Автор фото, СК "Дніпро-1"

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани?" - написала у фейсбуці українська письменниця Лариса Ніцой.

Зрештою, все закінчилося мирно, а батько футболістка Олександр Довбик в розмові з BBC News Україна навіть зізнався, що син у побуті завжди говорить українською.

Зауважимо, що Довбик змусив про себе говорити не лише через переможні голи та мовні скандали. Одним з мемів року став незвичний чорний топ на футболісті, який він продемонстрував світу, скинувши на радощах футболку на полі.

У мережі тут же почали жартома назвати аксесуар "ліфчиком", хоча насправді це GPS-трекер для спортсменів. Пристрій, що дозволяє вимірювати, скільки кілометрів пробіг конкретний футболіст за всю гру, якою була максимальна швидкість, дистанція спринтів та коли починав утомлюватися.

Автор фото, Getty Images / statsports.com

До речі, емоції Довбика на полі судді не оцінили та вручили йому жовту картку, адже УЄФА забороняє гравцям знімати футболки під час гри.

"Роман" дітей блогерів та "морква в анусі"

Тема, яка також традиційно викликає багато дискусій в українських соцмережах, - це діти та питання їхнього виховання.

Цього року гучних скандалів було кілька. Один з найбільших, який загалом поставив питання етичних меж щодо дітей, які користуються соцмережами, стосувався 8-річної блогерки з Київщини.

Її інстаграм шокував користувачів "дорослими образами", в яких поставала дитина. А найбільший резонанс викликало те, що дівчинка напоказ демонструвала стосунки з 13-річним хлопцем.

У деяких сторіз та постах діти цілувалися, обіймалися в ліжку тощо. Цим випадком зацікавилися правоохоронні органи та дитячий омбудсмен.

Мама дівчинки переконувала, що це просто гра і нічого незаконного не відбувається. Зрештою після резонансу акаунти дітей в соцмережах заблокували.

Автор фото, Фрагмент ілюстрації книги "Принцеса + принцеса"

Окрім того, депутатам та поборникам християнських цінностей не сподобався комікс про двох принцес, який з'явився в українських бібліотеках цього року.

Невдоволені помітили лесбійські мотиви в тому, що принцеса рятує принцесу, а обійми героїнь наприкінці, мовляв, можуть викликати асоціації з весіллям.

Ще один літературний скандал розгорівся навколо книги шведського письменника та секс-педагога Інді Чавеса Переса "Повага. Хлопцям про любов, секс та згоду".

Розділ книги про одностатеве кохання викликав сумніви в українському видавництві, тож його вирішили відредагувати відповідно до місцевих реалій, але в мережі це рішення викликало обурення та обвинувачення у гомофобії.

Редактори, зокрема, поставили під сумнів пораду хлопчикам "розробляти анус напівсирою морквою" та носити веселкову стрічку не вулицях, демонструючи свою сексуальну орієнтацію.

Битва мемів, "Батько наш - Бандера" та оголений Зеленський

Кампанія з вакцинації від ковіду цього року дала Україні чимало приводів для жартів та мемів.

Одним з найбільш популярних став мем про "моршинське диво".

У містечку Моршин на Львівщині провели експеримент і щепили 75% населення, відтоді там практично не було хворих та ушпиталених з ковідом.

Автор фото, Facebook Ми не празднували

Жителі інших міст, де вакцинованих значно менше, демонстративно заздрили моршинцям та створили безліч влучних жартів на цю тему.

Автор фото, Facbeook GONI Мемаси

Повеселив людей не лише в Україні, а й за кордоном також Володимир Зеленський, який публічно вакцинувався і зробив відповідний пост в соцмережах. Усе б нічого, але український президент, щоб отримати щеплення, вирішив роздягнутися по пояс.

Його негайно стали порівнювати з відомим фото російського президента Путіна без сорочки та верхи на коні, а також із західними політиками, які всього лише сором'язливо закочували рукав, щоб зробити щеплення.

Справжня битва мемів розгорнулася 3 вересня - у цей день повсякчас постять жарти за мотивами пісні російського співака Михайла Шуфутинського з рядками "Я календар переверну, і знову 3 вересня".

Цієї осені в українському сегменті фейсбуку запропонували альтернативний флешмоб на основі українських пісень. Зокрема, пригадали пісню гурту "Плач Єремії" "Вона", де є рядки "та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".

Автор фото, Facebook

"Бо осінь - це не перевертати календар, а розбігатися по русифікованих містах", - писали цього вересня користувачі, підкріплюючи свої пости креативними фотожабами.

Автор фото, УНІАН

Героєм соцмереж цього року став також один з ідеологів українського націоналізму та лідер ОУН Степан Бандера.

Спершу TikTok, а потім й інші платформи заполонили ролики, у яких люди різного віку, в основному школярі, масово співають самостійно або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати".

У одному з роликів пісню "заспівав" навіть російський президент Путін.

Флешмоб прославив чоловічий ансамбль "Пентархія", який ще в 2019 році виконував цю пісню на YouTube. Саме це виконання найчастіше звучить як фонограма до численних роликів, які наповнили мережу.