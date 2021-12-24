У Швейцарії вовки наближаються до людини та йдуть у міста. Чи варто їх боятись?

Імоген Фоулкс

BBC News, Берн

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Alamy

Коли на гірській альпійській стежці люди бачать вдалині вовків - це гарна ознака.

Вовки допомагають підтримувати природній баланс, регулюючи чисельність косуль, кабанів, оленів та інших диких тварин.

Але, коли вони зграями блукають альпійськими селами, ховаючись на стежках, якими діти йдуть до школи, - це зовсім інша річ.

Сто років тому вовки у Швейцарії зникли. Їх повністю винищили.

Пізніше вони повернулися із сусідньої Італії, і екологи були просто щасливі.

Наприкінці XIX - на початку XX століть у швейцарських Альпах зникли, крім вовків, й інші види тварин: бурий ведмідь та рись. Природу високих гір, яку вважали чистою й незайманою, розорив один-єдиний хижак - людина.

Наразі усі три види повернулися. Ведмеді та вовки - природним шляхом, а рись завдяки спеціальній програмі з відновлення виду.

Але мрія про те, щоб люди і тварини жили в гармонії пліч-о-пліч, перетворилася для деяких альпійських фермерів на жах.

Без пастухів і вівчарок

Популяція вовків, що постійно збільшується, завдає шкоди фермерським господарствам.

Тільки цього місяця вівчар, що живе біля швейцарської столиці Берна, недорахувався сім із 35 своїх овець - вони стали здобиччю вовка, який, ймовірно, перестрибнув через електричний паркан.

А кожна вбита вівця чи корова є величезним збитком для фермерів.

У середні віки селяни наймали пастухів для нагляду за отарами. Сучасні ж фермери рідко це роблять. Вийшла з моди навіть традиційна вівчарка, яка допомагала відлякувати хижаків.

Автор фото, Gruppe Wolf Schweiz Підпис до фото, Діти іноді зустрічають вовків дорогою до школи

Вовки регулярно полюють на худобу, що дуже засмучує фермерів. Влітку Швейцарський фермерський союз поскаржився, що "напади на худобу отримали нові масштаби", це змушує фермерів рано спускати своїх тварин з літніх пасовищ, щоб захистити їх.

Вся альпійська економіка перебуває під загрозою, скаржаться фермери.

Ще більше турбує те, що деякі вовчі зграї виявляють інтерес не лише до овець, а й до людей.

Минулої зими люди помітили вовка, який спостерігав за дітьми, коли ті вчилися кататися на лижах. У серпні в кантоні Граубюнден фермерку та її собаку переслідував вовк, а за кілька днів вовків було вже троє, і вони напали на собаку.

У тому ж регіоні туристи розповіли, що їх переслідувала вовча зграя. А цього місяця група дітей з Хайнценберга зустріла вовків на стежці дорогою до школи.

Не стріляти

Сто років тому реакція на наближення хижаків була швидкою - їх просто вбивали. Сьогодні в Швейцарії вовки перебувають під захистом, і знищити їх можна, лише надавши докази, що вони становлять реальну загрозу життю худоби чи людей.

Це тривалий процес, під час якого служби охорони дикої природи надсилають докази у федеральне управління з охорони довкілля у Берні, яке санкціонує вбивство вовків у кожному конкретному випадку.

Все це дедалі більше дратує фермерів. Минулого року вони скликали референдум з вимогою змінити закон, щоб спростити знищення "проблемних" вовків. Однак швейцарці, більшість із яких мешкають у містах, не підтримали цю ідею.

Автор фото, Basel Landschaft Підпис до фото, Востаннє швейцарського вовка бачили не високо в горах, а у місті Базель

Але вовки підходять все ближче до людей, змушуючи їх захищатися.

Щоб позбутися хижака, в хід ідуть гумові кулі.

А дітей просять бути дуже обережними й повідомляти про всі зустрічі з тваринами. У найгіршому випадку, щоб відлякати вовка, дітям наказують дуже голосно кричати - це спрацювало з фермеркою, чия собака постраждала від вовчої зграї.

Але головне - це зберігати спокій. Те, що вовк наблизився, не означає, що він збирається атакувати, каже Девід Герке, президент групи Wolf Switzerland.

"Зустрічі з ними, звичайно, лякають, - розповів він швейцарським ЗМІ, - але те, що сталося з фермеркою, навряд чи становило реальну небезпеку".

За його словами, молоді вовки від природи дуже цікаві, тому й іноді наближаються до людей.

У нашій колективній свідомості вовк - це те, чого треба боятися. І сусідство з ними не подобається людям.

Востаннє швейцарського вовка бачили не високо в горах, а у місті Базель. Вони все частіше перетинають межу міст.

Але якщо лисиці на міських вулицях Європи - не така вже й рідкість, і люди звикли до них. То міські вовки… Це, мабуть, занадто.