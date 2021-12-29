Рік скандалів і звинувачень. Затягування конкурсу з обрання голови САП обурило Захід

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Конкурсна комісія так і не змогла оголосити переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Хоча ім'я кандидата, який набрав найбільшу кількість балів, відоме вже кілька тижнів. Це спричинило розкол в самій комісії, численні звинувачення у свідомому затягуванні процедур та обурення західних партнерів.

Конкурс тривав майже рік. Протягом цього часу частину членів комісії та офіс президента неодноразово звинувачували в затягуванні процедур, хоча вони будь-яке зволікання заперечували.

Обрання нового керівника САП до кінця 2021 року вимагали США та Євросоюз. Навіть більше - ця вимога є в меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Але, попри очікування, останнє засідання комісії 24 грудня також виявилося безрезультатним.

Комісія так і не оголосила переможцем Олександра Клименка - детектива національного антикорупційного бюро (НАБУ), який набрав 246 балів за результатами конкурсу проти 226 балів у його найближчого конкурента, прокурора офісу генпрокурора Андрія Синюка.

29 грудня США публічно закликали членів комісії з обрання керівництва САП "повернутися до роботи, поважати власні процедури та ухвалити правильне рішення".

"Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - йдеться у заяві посольства США в Україні в твіттері.

Невдоволення роботою розкололо також саму конкурсну комісію. Частина членів журі, як повідомляє "Європейська правда", звернулися до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.

Підписи під листом, поставили експерти-міжнародники та деякі українські правники - Роман Куйбіда, В'ячеслав Навроцький, Драго Кос, Томас Фаєрстон та Нона Цоцорія.

Усі п'ятеро просять Венедіктову "розблокувати процес", щоб комісія "успішно завершила роботу у найкоротші строки".

Клименко, Татаров та конкурс довжиною у рік

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САП - самостійний структурний підрозділ в складі офісу генерального прокурора, який по суті має супроводжувати всі ключові антикорупційні процеси в країні та справи, які розслідує НАБУ.

Після відставки Назара Холодницького влітку 2020 року САП понад рік не мала легітимно обраного голови. Багато з його функцій виконувала генпрокурорка, якій закидали заангажованість на користь влади.

Голову антикорупційної прокуратури обирають на відкритому конкурсі. У спеціально створену конкурсну комісію делегують, окрім українських політиків та юристів, міжнародних експертів.

Попри те, що конкурс на посаду голови САП запустили ще в січні 2021 року, а бали фіналістів відомі вже кілька тижнів, переможця так і не оголосили.

Активісти та представники неурядових організацій неодноразово критикували комісію за те, що вона свідомо затягувала процес обрання.

Численні затримки та перипетії вони пояснювали тим, що фаворитом конкурсу став саме нелояльний до влади представник.

Мовляв, лідер конкурсу Олександр Клименко відомий тим, що керував слідством щодо заступника голови офісу президента Олега Татарова. Соратника президента звинувачували в тому, що він у минулому був посередником під час передачі бізнесменами хабарів чиновникам. Татаров обвинувачення заперечує.

Також активісти закидають Татарову те, що він причетний до переслідування майданівців у 2013-2014 роках.

Зокрема, на одному з останніх засідань, коли стало зрозуміло, що за сумою балів перемагає Олександр Клименко, частина членів комісії відмовилася голосувати власне за те, щоб оголосити переможця.

Дехто з українських делегатів в комісії мотивував це тим, що "всі втомилися" та "вдома чекає голодна кішка".

"Вибачте, але ті, що не голосували, просто суперечать здоровому глузду", - обурювався тоді член комісії, правник В'ячеслав Навроцький.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Після відставки Назара Холодницького САП вже понад рік не має легітимно обраного керівника

"На нас дивиться Україна, а також міжнародна спільнота, я сподіваюсь, що ви розумієте, в якому світлі ви зараз показуєте себе, що про вас будуть думати люди", - дорікав колегам експерт-міжнародник у комісії Драго Кос.

Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін у фейсбуці заявив, що таку поведінку конкурсної комісії можна пояснити лише заохоченням з боку офісу президента.

"Для розуміння - контрольовані Зеленським та Єрмаком члени комісії відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали. Відмовилися проголосувати, що 230+16=246", - заявляв Шабунін.

Ще одного удару по конкурсу завдав окружний адміністративний суд Києва, який напередодні скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП.

Влада усі обвинувачення відкидала. Генпрокурорка запевняла, що комісія не могла збиратися достатньо часто через "суб'єктивні чинники окремих людей".

А офіс президента оприлюднював публічні жорсткі заяви з вимогою якомога швидше завершити конкурс та оголосити переможця.

"Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП", - заявляли в ОП.