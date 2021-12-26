У Харкові обурені "стоунхенджем" за 1,5 млн гривень. Мерія каже, що не заплатить

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Харківська міська рада

У соцмережах користувачі бурхливо обговорюють архітектурну композицію, яка з'явилася в одному зі спальних районів Харкова наприкінці грудня.

Скульптуру місцеві ЗМІ та харків'яни вже охрестили "харківським стоунхенджем".

Візуально конструкція, розташована за адресою вулиця Біблика 2 та 2а, нагадує знаменитий Стоунхендж у Великій Британії - по колу розташовані бетонні конструкції у вигляді стовпів та П-подібних арок.

У "харківського стоунхенджу" є також орнаменти та фігури, що нагадують скіфську тематику.

Пізніше у Харківській міськраді повідомили, що проєкт постав завдяки так званому "Бюджету участі" - ініціативі, в рамках якої мешканці міст можуть пропонувати свої проєкти розвитку свого населеного пункту. Ті проєкти, які набирають найбільше голосів громадян, отримують фінансування від місцевої влади.

На сайті Харківської міської ради проєкт архітектурної композиції називається "Скіфська спадщина". Її вартість автори оцінили у майже 1,5 млн гривень.

Автор фото, Харківська міська рада Підпис до фото, Візуалізація проєкту на етапі голосування за нього

В описі до проєкту йдеться про те, що конструкція "підвищить якість життя харків'ян та туристичну привабливість міста". Автори оцінили потенційну кількість відвідувачів комплексу в 500 тис. на рік.

"Немає сумніву, що це буде цікаво як більшості жителів нашого міста, так і туристам, які відвідують місто Харків", - йдеться в описі.

"Скіфи і сармати в шоці"

Втім харків'яни та користувачі соцмереж конструкцію не оцінили.

"Харківський Стоунхендж. Бетон по тактильних відчуттях навіть не встиг застигнути, він начебто ще сирий. Будемо сподіватись, що воно на когось не завалиться. У центрі - камінь а-ля вівтар для жертвоприношень", - пише користувач Іван Пономаренко.

Автор фото, Іван Пономаренко

"Коли побачив фото, заволав", - зізнається у фейсбуці Євген Руденко.

"Скіфи і сармати в шоці. Не говорячи вже про трипільців, які ніколи не бачили бетонних одоробл", - пише Віктор Козоріз.

"Півтора мільйона гривень громадського бюджету, я не жартую", - обурено підписала фото Наталія Зубар.

Автор фото, Іван Пономаренко Підпис до фото, Місцеві жителі вже додали до споруди сніговика

Єгор Логінов жартує, що новий мер Харкова Ігор Терехов намагається перевершити свого попередника Геннадія Кернеса, "як намагалися перевершити один одного єгипетські фараони".

"Оцей, прости Господи, "Стоунхендж" першої столиці, зроблений з бетонних блоків, за задумом творців, має стати "місцем відпочинку" (ваші варіанти якого саме) та "туристичною Меккою" (Ага. На ХТЗ). А головне - ціна витвору мистецтва всього лише 1,5 мільйона гривень!!!Геніально, бл…! (Плаче)", - пише користувач.

Що кажуть у мерії

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Одним з перших про нову споруду повідомив паблік адміністрації Індустріального району Харкова, який назвав її "унікальним артоб'єктом" та "яскравим подарунком мешканцям до Нового 2022 року".

"Він відсилає нас у ті далекі допотопні часи, коли існували Гіперборея та Атлантида - до їхніх традицій та культури, - йшлося в повідомленні. - Це місце, де ви зможете доторкнутися до того, як і чим жили наші пращури - скіфи, сармати, трипільці".

Пізніше цей пост видалили, а мерія доєдналася до критики проєкту.

"Звичайно ж в такому вигляді цю споруду не приймуть. Відповідно, ні про яку сплату теж немає мови - в цьому питанні позиція мера принципова. Гроші реалізатору проєкту не заплатять", - написав у фейсбуці директор департаменту у справах інформації та зав'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сідоренко.

"Ігор Терехов переконаний, що в такому вигляді "бібліковському стоунхенджу" чи "скіфській спадщині" в Харкові місця немає", - написав Сідоренко.