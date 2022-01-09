"Застосунок" чи "додаток" - яке слово доречніше?

Олександр Скопненко

Заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. Потебні

1 година тому

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Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко відповідає на запитання читачів. Надсилайте їх на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk.

Дмитро Мацюк хоче довідатися про таке: "Як правильно - торгівельний центр чи торговельний центр?"

Усі словники української мови фіксують як літературну форму тільки прикметник торговельний. Абсолютний еквівалент - торговий.

Слово торгівельний досить поширене в розмовній сфері, але за її межі поки що не вийшло.

Галина Шадловська запитує: "Мене цікавить, які фемінітиви можна утворити від слів філософ і теософ?"

Серед фемінітивів можна чітко виокремити дві групи.

До першої належать ті, що вже давно усталені в мові, як-от: авторка, дикторка, дослідниця, письменниця, правителька, поетка, студентка, учителька та ін.

У другій групі опинилися, слова, які ще не стали частиною літературної норми, тобто не закріплені в кодексах - нормативних словниках, граматиках, порадниках. Ці фемінітиви здебільшого характерні для мовної практики деяких ЗМІ.

Проте такі іменники не пройшли випробування часом, вони начебто ще перебувають у гарячому, неусталеному стані в мовній лабораторії. До них належать і спроби утворити фемінітиви від іменників філософ і теософ.

Фемінітивів, що походили б від іменників філософ і теософ, у кодексах поки що немає.

Василь Рядчик зацікавився: "Чи правильно використовувати слово застосунок замість додаток?"

Так, цілком. Між цими двома назвами поки що триває конкурентна боротьба, але застосунок має багато шансів для цілковитої перемоги.

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"Мені б хотілося дізнатися, чому в повсякденному мовленні можна почути "всих", "всим", "ций"? Звідки це пішло?", - прагне з'ясувати Павло Чічул.

Такі форми діалектні. Для багатьох українських говірок характерне явище надмірного ствердіння приголосних.

Наприклад, українська діалектна форма всих походить від давньоукраїнської вьсѣхъ. У більшості українських діалектів, а також у літературній мові, на місці так званого ятя (на письмі його раніше позначали літерою ѣ) закріпився звук і: вьсѣхъ → всіх. У деяких говірках приголосний с перед і ствердів, через це й постали такі форми як всих, всим і т. ін.

На думку Юрія з Рівного, у новій редакції "Українського правопису" (2019) помилково закріплене подвоєння літер у слові твіттер. Чи справді це так?

Свою позицію читач обґрунтовує таким правилом (§ 128): "У загальних назвах, утворених від власних назв без додавання афіксів, букви на позначення приголосних не подвоюємо: ват (пор. Ватт), бекерель (пор. Беккерель), гаус (пор. Гаусс)".

Якщо відповідати коротко, то написання твіттер - цілком умотивоване.

Тепер пояснимо це докладніше.

Справді, слово твіттер носії української мови сприймають як безафіксне утворення (тобто не відчувають, що до його складу входить, крім кореня, ще й суфікс), хоч в англійській — це похідний іменник, буквально "щебет, щебетання".

Треба взяти до уваги ще й правило, подане в § 54, яке встановлює, що назви сайтів, соціальних мереж, пошукових систем без родового слова пишемо з малої букви (твіттер), а назви з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (пошукова система "Гугл"). Тут ключове слово - назва.

Написання твіттер - це своєрідне збереження власної назви в групі слів, які пишемо з малої літери. За загальним правилом у власних іншомовних назвах подвоєння приголосних зберігаємо.

Уявімо гіпотетичні речення Я звернувся до керівництва мережі "Твіттер" та Я написав у твітері. Коли підійти до такого написання з формального та юридичного боків, то матимемо підстави твердити, що "Твіттер" і твітер - це різні мережі. Це, певна річ, не так.