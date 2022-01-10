Скалічені діти. Як поліомієліт загрожує Україні

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Danai Jetawattana Getty Images

Емма була жвавою дворічною дівчинкою. Як і всі діти, вона багато бігала і любила гратися у дворі будинку. Коли дівчинка захворіла, вона не могла поворушити навіть пальчиками на ногах.

Дитину з Рівненщини паралізувало восени 2021 року. У неї виявили поліомієліт. Емма, як і дев'ять її братів та сестер, не була вакциновані.

Історія Емми - це перший випадок поліо в Україні за останні 6 років. Після цього про поліомієліт повідомили і на Закарпатті.

Через пандемію коронавірусу в Україні різко впав рівень щеплення дітей, зокрема і від поліо.

За умов низької вакцинації, навіть одна інфікована дитина може спричинити новий спалах і швидко заразити інших дітей, попереджають в ЮНІСЕФ.

Чому поліо це так небезпечно?

50-і роки ХХ століття, у залізній камері лежить людина. Назовні виглядає лише її голова. Камера змушує легені дихати.

Поліомієліт викликає параліч. Здебільшого він вражає ноги, а 10% паралізованих помирає від задухи в результаті паралічу дихальних м'язів.

Ліків від поліо не існує. До винайдення вакцини хворі на поліо люди могли провести все життя у таких металевих камерах.

Автор фото, Kirn Vintage Stock Getty Images Підпис до фото, Ось так дихали люди з поліо у 50-х роках

У 70% випадків поліомієліт протікає безсимптомно, що робить хворобу особливо небезпечною. Інфіковані люди передають хворобу далі, навіть не знаючи про неї.

Поліовірус поширюється через брудні руки, заражену їжу та воду. Там, де погані санітарні умови, де немає туалетів, забруднена вода, ризик поширення поліо зростає.

Найбільше поліомієліт небезпечний для дітей віком до 5 років.

Якщо дитина, яка вже повзала або ходила, раптом перестає це робити, це може бути поліо і потрібно терміново звернутися до лікаря, попереджають в ЮНІСЕФ.

Чим швидше медики дізнаються про випадок, тим швидше вони зможуть провести аналізи та перевірити, чи не пов'язано це з поліомієлітом.

"Жах батьків"

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До винайдення вакцин поліо вбивав тисячі дітей у світі щороку, десятки тисяч ставали паралізованими. Цю хворобу прозвали "жахом батьків".

У 1958 році у CРСР, до складу якого тоді входила Україна, за рік зафіксували понад 22 тисячі хворих на поліо. Після масової вакцинації, коли щепили понад 77 млн людей, захворюваність, за офіційними даними, знизилася у 210 разів.

Лікарка Євгенія Маленко наприкінці 50-х працювала у маленькій лікарні на Тернопільщині. Тоді якраз почали використовувати вакцину проти поліо, і її результати вражали.

Онучка лікарки, народна депутатка Євгенія Кравчук, переповідає історію бабусі: "На очах моєї бабусі побороли цю страшну хворобу - поліомієліт. Якщо до вакцини були десятки тисяч випадків поліо, скалічені діти, то після щеплень кількість впала до мізерної. Люди говорили, що це чудо. Адже йшлося про хворобу, яка стількох людей паралізувала. Моя мама народилась у 1961 році, це перше покоління без поліо".

Автор фото, George Konig Підпис до фото, Вірус поліо скалічив багатьох дітей

Але хвороба, яку колись могли бачити лише на архівних фото, повертається.

Коли тисячі дітей отримували інвалідність через поліо, батьки боролися за вакцини. Після цього виросли цілі покоління, які нічого не знають про цю хворобу і через необізнаність відмовляються від щеплень, говорить Федір Лапій, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Через низький рівень щеплення спалахи поліо були в Україні у 1996 та у 2015 роках. Тоді лише 18,6% українських дітей віком до одного року були щеплені від поліомієліту. У 2016-му спалах вдалося зупинити завдяки масовій кампанії з вакцинації.

Але через пандемію коронавірусу показники щеплень знову впали і не тільки в Україні, а і в низці європейських країн.

За 8 місяців 2021 року лише 53% дітей до року були щеплені від поліо. Цього вкрай мало, і поки триває спалах, то під загрозою всі невакциновані діти до 5 років, кажуть у МОЗ.

Після історії з Еммою на Рівненщині провели додаткові тури вакцинації. За два місяці після спалаху рівень вакцинації від поліо в Україні дещо збільшився і, станом на початок грудня 2021 року, досягнув вже 73% щеплених дітей до року.

Але цього все одно недостатньо, адже для колективного імунітету, за даними ВООЗ, рівень щеплення має бути 95 %.

Коли дітям роблять щеплення від поліо?

Національний календар профілактичних щеплень передбачає, що дітей від поліомієліту вакцинують у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років.

Зробити щеплення можна безоплатно у державних поліклініках України. Вакцини від поліо зареєстровані і сертифіковані, а всі регіони забезпечені ними у достатній кількості, говорить головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Звідки поліо в Україні?

Завдяки глобальній вакцинації за останні 30 років кількість випадків поліо у світі кардинально знизилась - з 350 000 випадків у 1988 році до близько 500 випадків у 2021. На 99%.

Але остаточно поліомієліт не подолали.

Вірус продовжує циркулювати у низці африканських країн - у Нігерії, ДР Конго, Сенегалі; у Ємені на Аравійському півострові; в Афганістані, Пакистані, Таджикистані та в Україні.

500 випадків хвороби на весь світ, здається, це небагато. Але допоки поліомієліт на планеті не ліквідували остаточно, завжди залишається небезпека його нових спалахів, попереджають лікарі. Особливо за умов вкрай низької вакцинації.

"Поліомієліт у будь-якій країні є загрозою для всіх дітей у всьому світі", - каже Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліомієліт загрожує дітям у багатьох країнах світу

Бідність, погані санітарні умови, відсутність вакцин, корупція, міграція - перераховує причини поширення вірусу імунолог Лапій.

Паралізована дівчинка живе у селі Велика Омеляна на Рівненщині. Результати розслідування епідеміологів показали, що цей вірус могли привезти її рідні, коли відвідували родичів на Закарпатті.

У семи дітей на Рівненщині та у чотирьох дітей на Закарпатті, між якими був контакт, лікарі виявили той самий вірус - вакциноспоріднений поліовірус типу 2, що раніше виділявся в деяких країнах Середньої Азії.

Цей тип утворився від вірусу, пояснює Федір Лапій, який входить до складу оральної поліомієлітної вакцини.

Певний час щеплені цією вакциною люди виділяють отриманий з вакциною вірус.

При високому рівні вакцинації це не призводить до проблеми - появи мутанта. Проблемний вірус виникає в умовах низького рівня вакцинації - вірус з вакцини поширюється поміж невакцинованих і у ньому виникають зміни - мутації.

При цьому він може повертати собі агресивні властивості, притаманні для дикого вірусу, каже експерт.

Як розповіли ВВС News Україна у центрі громадського здоров'я, є вагомі підстави вважати, що до України цей поліовірус привезли з Таджикистану. Саме цей тип вірусу циркулював у цій країні у 2020-2021 роках.

"Цей вакциноспоріднений поліовірус типу 2 з Рівненщини і з Закарпаття ідентичний тому, який викликав спалах поліомієліту у Таджикистані. Тобто його нам завезли. Хто його завіз, ми поки що знайти не можемо. Розслідування триває. Ризик завезення цього вірусу високий. На кордоні не перевіряють на наявність вірусів", - каже пан Лапій.

Те, що вірус тісно пов'язаний з тим, який виявили у Таджикистані, підтверджують і дані ВООЗ.

Це ще не кінець

За даними ЦГЗ, восени в Україні виявили 20 дітей, інфікованих вакциноспорідненим поліовірусом другого типу. Це дві родини із Закарпаття та Рівненщини, які спілкувалися між собою.

На Закарпатті також зафіксували один випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту, коли паралізувало 12-річну дівчинку. У неї відмовила нога. Епідеміологи кажуть, що цей випадок не пов'язаний з історією з Рівненщини.

Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт - це гостре вірусне захворювання, що розвивається у нещеплених від поліо дітей, які були у контакті зі щепленими, або дітей, які отримали лише одну дозу вакцини. Збудником захворювання є поліовірус вакцинного походження.

Зараз дитина почувається добре і, за прогнозами лікарів, після реабілітації зможе відновити рухливість ноги.

Всі ці діти були нещепленими від поліо. Зараз вони почуваються добре. Жодних симптомів у них немає. Крім Емми.

Автор фото, Manjurul Getty Images Підпис до фото, За оцінками, вакцина від поліомієліту зберегла життя півтора мільйона людей, ще 18 млн уникнули паралічу

Дитина лишається паралізованою.

Лікарі скаржаться, що за два місяці після виписки з лікарні батьки дівчинки рідко виходили на зв'язок. Лише раз привезли дитину до центру відновного лікування у Рівному. Його завідувачка Лілія Зорук каже, що є ризик, що дитина ніколи не зможе ходити.

"Але намагатись лікуватися треба", - каже лікарка.

Рівненська та Закарпатська області, де виявили спалахи поліо, є регіонами з найнижчим рівнем імунізації в Україні, кажуть в ЮНІСЕФ і попереджають про ймовірність появи нових випадків хвороби.

"Нинішній спалах ще не закінчився. Вірус може поширюватися непомітно, а це означає, що не всі діти, які були інфіковані, будуть проявляти симптоми", - зазначають в ЮНІСЕФ і додають, що ризик поширення поліо в Україні все ще є високим.