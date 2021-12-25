Хто стане новим Бондом замість Деніела Крейга. Список претендентів

Стівен Макінтош

Кореспондент ВВС з питань шоубізнесу

9 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Замінити Деніела Крейга у ролі Бонда буде важко

Деніел Крейг "здає ліцензію" агента 007. Він грав Бонда 16 років, а 5 епізодів бондіани за його участю вважають одними з найкращих фільмів франшизи, тож повторити його успіх буде нелегко.

Хто гратиме легендарного шпигуна - надзвичайно важливе кастингове рішення. Адже від правильного вибору актора залежать величезні касові збори.

"Новий Бонд - це не просто костюм на червоній килимовій доріжці й рука для дорогого годинника, - каже Марк О'Коннелл, автор книги "Ловити кулі: мемуари фаната Бонда". - Він має бути кінозіркою, послом серіалів і кіно, медіадипломатом, помазаним сином британської культури та обличчям мільярдної екосистеми продуктів".

"Його мають миттєво впізнавати у всіх куточках земної кулі. Він повинен мати гарний вигляд, вміти утримувати камеру й домінувати на екранах кінотеатрів розміром з футбольне поле".

Отже, хто прийме естафету Джеймса Бонда?

Ось кілька кандидатів.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Том Гарді - один з фаворитів букмекерів

Минулого року продюсерка франшизи Барбара Брокколі заявила, що не планує робити спецагента жінкою.

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"Джеймс Бонд може бути будь-якого кольору шкіри, але він - чоловік".

Вона пояснила свої слова тим, що краще вигадати нових персонажів для жінок, але не віддавати їм роль, яку спеціально писали як чоловічу.

З огляду на це, на думку спадає Том Гарді, який є справжнім еталон мужності на екрані.

В його активі чимало ролей брутальних хлопців: від пілота у воєнній драмі "Дюнкерк", харизматичного злочинця зі всесвіту Marvel до братів-близнюків Крей, відомих гангстерів свого часу, у стрічці "Легенда".

Однак є ризик, що 44-річний Гарді не підійде за віком. Як і 49-річний Ідріс Ельба, що був фаворитом на цю роль протягом цілого десятиліття після надзвичайно успішної ролі Стрінгера Белла, наркоділка та честолюбного бізнесмена, у популярному серіалі HBO "Дроти" (The Wire).

"Шону Коннері та Джорджу Лезенбі було 30, коли вони отримали роль Бонда. Крейг і його травми підтвердять, що грати агента 007 за вимогами бойовиків - важке завдання. Це гра для молодих", - вважає Марк О'Коннелл.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Реге-Жан Пейдж прославився після ролі герцога Гастінгса у серіалі "Бріджертони"

Отже, з молодших претендентів з роллю суперагента цілком впорався б 33-річний Реге-Жан Пейдж - зірка серіалу "Бріджертони".

Йому пасує смокінг, а Пірс Броснан, що зіграв агента 007 у чотирьох фільмах бондіани, назвав Пейджа найкращою кандидатурою на цю роль.

Сам актор ставиться до галасу навколо своєї персони спокійно.

Він визнає, що йому приємні чутки про можливу майбутню роль, але, за його словами, зараз роль Джеймса Бонда приписують кожному популярному британцю.

Наступний претендент - зірка "Гри престолів" Річард Медден.

Він чудово показав свій потенціал у драмі BBC "Охоронець", де його герой - сміливий і сексуальний поліцейський, який може вивести машину з-під обстрілу, добре володіє зброєю і вміє носити смокінг.

Автор фото, Nicole Dove Підпис до фото, Надзвичайно інтригувала поява в структурі британської розвідки нового агента - темношкірої жінки на ім'я Номі у виконанні Лашани Лінч, але продюсери заявили, що Джеймс Бонд залишиться чоловічим персонажем

Однак 35-річний Медден також применшив значення будь-яких прогнозів. У 2018 році в інтерв'ю GQ він сказав, що йому "приємно, що його ім'я згадали у розмові" про Бонда, але додав: "Всім просто подобається галас і чутки на цю тему. Сьогодні це я, а наступного тижня буде хтось інший".

З ним погоджується зірка "Макмафії" Джеймс Нортон - ще один з можливих агентів 007.

"Бонд - це символ, який для багатьох дуже багато значить, тому припущення і спекуляції навколо цього - неминучі. Але це лише припущення. Дуже приємні і дуже принизливі припущення".

Проблема деяких з цих акторів у тому, що вони є фаворитами букмекерів. З одного боку це начебто добре, але раніше продюсери часто обирали когось менш очевидного - можливо, навмисно.

"У перші рік або два після виходу останнього фільму про Бонда за участю Пірса Броснана "Не час вмирати" букмекери жодного разу не згадали хлопця на ім'я Деніел Крейг, а були одержимі Клайвом Оуеном, тому що в іншому фільмі він носив смокінг", - згадує Марк О'Коннелл.

Чи може це знизити шанси інших фаворитів, таких як Ейдан Тернер, Том Гіддлстон та Кілліан Мерфі?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Том Гоппер неочікувано став фаворитом букмекерів у жовтні

Постає питання, хто може стати менш очевидним вибором продюсерів?

Можливо, Том Гоппер, який раніше вважався твердим аутсайдером, але в жовтні несподівано привернув увагу букмекерів.

Популярність 36-річному актору принесла роль Дікона Тарлі у серіалі "Гра престолів".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зірка серіалу "Охоронець" Річард Медден може стати наступим Бондом

Неважко здогадатись, що за місцем Крейга йде справжня боротьба. За чутками, серед претендентів - Джеймі Дорнан, Клайв Стенден, Генрі Голдінг та Генрі Кавілл.

Чутки наростають, а ми можемо бути впевнені лише в одному - Джеймс Бонд обов'язково повернеться.