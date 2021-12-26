Помер архієпископ Десмонд Туту - священник, який переміг апартеїд

1 година тому

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Пішов з життя Десмонд Туту, один з найвідоміших південноафриканських борців за права людини, лауреат Нобелівської премії миру. Він був вірним прихильником Нельсона Мандели та першим темношкірим англіканським єпископом у Кейптауні та Йоганнесбурзі, якого за життя називали совістю нації.

Десмонду Туту було 90 років. Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що смерть архієпископа стала "ще однією главою скорботи у прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців".

Лише кілька тижнів тому помер Фредерік Віллем де Клерк, який був останнім білим лідером ПАР.

Голос безправних

У роки апартеїду Десмонд Туту був голосом безправних темношкірих африканців та послідовним критиком режиму, який підтримав бойкот уряду з боку світової спільноти.

Коли президентом країни став Нельсон Мандела, Туту очолив комісію правди та примирення, яка досягла великих успіхів у реабілітації жертв апартеїду та примиренні сторін конфлікту.

Встановлення демократичного режиму в Південній Африці - багато в чому його заслуга, а вигаданий ним вислів "Райдужна країна" став другою назвою ПАР після апартеїду.

У своїй Нобелівській промові, виголошеній 11 грудня 1984 року, він сказав: "Доти, поки ми не почнемо старанно працювати над тим, щоб діти Господа, наші брати й сестри, члени нашої спільної людської сім'ї, мали основні людські права, право на повноцінне життя, право на пересування, на працю, свободу бути людиною... ми неминуче продовжуватимемо йти дорогою саморуйнування, і ми недалекі від самознищення".

Десмонд Туту активно виборював права людини у своїй країні. Він був відомий як критик режиму Роберта Мугабе в Зімбабве та автократичних режимів у інших країнах Африки, а також намагався примирити жителів Руанди та сторони арабо-ізраїльського конфлікту на Близькому Сході.

Боротьба має бути праведною

Десмонд Мпіло Туту народився 1931 року в Клерксдорпі, Трансвааль. Його батьки говорили мовою коса сім'ї банту. Коли йому було 12 років, його родина переїхала до Йоганнесбурга. Його батько працював учителем, а мати - кухаркою та прибиральницею у навчальному закладі для сліпих.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Південноафриканського єпископа до кінця життя називали совістю нації

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За першою професією Туту теж був учителем, проте він залишив кар'єру після того, як у 1953 році набув чинності закон "Про освіту банту", який закріпив сегрегацію у південноафриканських школах.

Залишивши школу, він прийшов до Англіканської церкви. На його духовне зростання вплинуло багато білих священники ПАР, особливо відомий противник апартеїду, єпископ Тревор Хаддлстон.

У 1978 році Туту очолив Південноафриканську раду церков. Організація, в якій перебували 13 млн християн, переважно темношкірих, під керівництвом Туту зажадала від уряду ПАР покінчити з сегрегацією. Рада церков активно допомагала темношкірим, які були ув'язнені, та їхнім сім'ям, а також активно виступала проти насильницького переселення темношкірих жителів із міст у племінні резервації.

Вручення Туту Нобелівської премії миру в 1984 стало великим ударом для режиму апартеїду з боку міжнародної спільноти. А посвята Туту в архієпископи Кейптауна проходила за присутності архієпископа Кентерберійського та вдови Мартіна Лютера Кінга.

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Як глава Англіканської церкви у ПАР він продовжував боротьбу з апартеїдом. У 1989 році він закликав до бойкоту муніципальних виборів і мало не сів за це у в'язницю. Після цього його неодноразово затримувала поліція.

Проте мотиви його боротьби завжди були християнськими, а не політичними.

Саме Туту приписують відоме висловлювання: "Якщо ви тримаєте нейтралітет у ситуаціях несправедливості, ви вибрали бік гнобителя. Якщо слон поставив ногу на хвіст миші, а ви кажете, що нейтральні, миша не оцінить ваш нейтралітет".

У 1985 році він і ще один єпископ врятували в передмісті Йоганнесбурга від розлюченого натовпу людину, яку підозрювали у таємній співпраці з поліцією. Священники витягли нещасного в останній момент, коли на його шию вже начепили облиту бензином автомобільну шину. Туту присоромив натовп, нагадавши, що боротьба має бути праведною і вести її треба законними засобами.

У 1995 році Нельсон Мандела запропонував йому очолити комісію правди та примирення - громадську організацію, яка збирала свідчення жертв апартеїду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За переглядом вручення Нобелівської премії миру, 1993 рік

Ця комісія відома тим, що вислуховувала не лише жертв режиму, а й тих, хто чинив насильство. У разі визнання провини та розкриття усіх подробиць, їм обіцяли амністію.

До результатів роботи комісії у ПАР ставилися по-різному: її, зокрема, критикували за те, що не всі білі чиновники визнали скоєне ними у роки апартеїду зло. Проте загалом її робота стала великим та важливим кроком для примирення нації.

Усі люди - Божі діти

У своїй громадській діяльності Десмонд Туту не ділив людей на своїх та чужих, він казав, що всі для нього діти Божі. Він міг приїхати на зустріч з Ясіром Арафатом і вмовляти його визнати державу Ізраїль, а потім роздратувати Ізраїль, порівнявши темношкірих південноафриканців з арабами Західного берега річки Йордан і сектора Газа.

На початку ХХІ століття він критикував адміністрацію темношкірого президента Табо Мбекі - за те, що той не боровся з бідністю, а зосередив багатства країни в руках нової темношкірої еліти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лауреати Нобелівської премії миру на палестино-ізраїльській конференції, 1999

У середині 1990-х у Туту виявили рак простати. Він публічно розповів про свій діагноз, щоб спонукати чоловіків у своїй країні частіше ходити на медогляд.

В останні роки свого життя він, уже залишивши пост архієпископа, але залишаючись совістю нації, підносив голос за права геїв та проти гомофобії у своїй Англіканській церкві.

"Я б не став молитися гомофобному Богу і не хотів би потрапити до гомофобного раю. Я б краще вирушив до пекла", - говорив він. У 2015 році його дочка Мфо Туту одружилася з жінкою в Нідерландах, і батько благословив їхній союз.

Автор фото, Getty Images

До кінця він залишався людиною з активною громадянською позицією: висловлювався на підтримку мусульман М'янми та боротьби з пандемією ВІЛ, закликав судити Буша та Блера за війну в Іраку, засуджував Дональда Трампа за те, що той визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, і навіть встиг познайомитись із первістком принца Гаррі та Меган Маркл.

Також незадовго до смерті він несподівано для багатьох висловлювався на користь евтаназії - попри те, що Англіканська церква її не схвалює. На його думку, людське життя не обов'язково зберігати за будь-яку ціну: смертельно хворі люди повинні мати право піти з гідністю, вважав Туту.