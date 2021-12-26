"Не дивіться вгору": чому фільм з Ді Капріо та Лоуренс не вразив критиків

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix

"Не дивіться вгору", новий сатиричний науково-фантастичний фільм Netflix з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс у головних ролях, отримав неоднозначні відгуки критиків.

У своїй двозірковій рецензії Пітер Бредшоу з The Guardian назвав фільм "надуманим та штучним", а також відзначив, що йому бракує справжнього гумору.

"Не дивіться вгору" - наче 145-хвилинний скетч Saturday Night Live", - написав він.

У фільмі, автором сценарію, продюсером та режисером якого є Адам Маккей, Ді Капріо та Лоуренс грають двох астрономів, які намагаються попередити президента США та громадськість про наближення комети, яка має знищити планету протягом шести місяців.

Мало хто від самого початку сприймає цю пару всерйоз, і багато хто вважає їхні заяви обманом. Проте мірою розвитку фільму серйозність справи стає дедалі важче заперечувати.

Комета, зауважує Бредшоу, є тонко завуальованою метафорою зміни клімату. І продовжує: "Якщо фільм допоможе щось зробити зі зміною клімату, такі критичні зауваження не мають значення".

Фільм має зірковий акторський склад - у ньому знялися, зокрема, Кейт Бланшетт, Тайлер Перрі, Марк Райленс і Джона Хілл, а також Тімоті Шаламе, Аріана Гранде та Меріл Стріп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виновці головних ролей стрічки "Не дивіться вгору"

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Торі Бразьєр з Metro поставила фільму три зірки: "Netflix вирішив відмовитися від свого звичного святкового тепла та добрих побажань цього святкового сезону, випустивши, ймовірно, найдепресивніший фільм напередодні Різдва - "Не дивіться вгору".

"Не зрозумійте мене неправильно, він таки захопливий, а іноді навіть жартівливий, і може похвалитися зірковим акторським складом... Проте побачити дуже близьку альтернативну реальність, настільки реалістично відтворену на великому екрані, трохи занадто після того, що ми пережили за останній 21 місяць, це надто близьке нам зараз, щоб насолоджуватися ним належним чином", - каже авторка.

Одна з головних зірок фільму, Леонардо Ді Капріо, в останні роки веде активну екологічну боротьбу. Під час виступу на церемонії вручення премії "Оскар" у 2016 році він зазначив, що "зміна клімату - реальна".

Ієн Фрір із Empire загалом позитивно оцінив фільм і нагородив його чотирма зірками, назвавши персонажів Ді Капріо та Лоуренс "приємними, хоча й не особливо глибокими, провідниками крізь хаос".

"Фільм, можливо, переоцінив свої сили, але це часто смішна, надзвичайно амбітна їжа для мозку. Якщо ви думаєте, що це марнославний екологічний проєкт Леонардо Ді Капріо, подумайте ще раз", - підсумовує він.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Дженніфер Лоуренс грає докторку Кейт Дібіаскі, яка відкриває комету

Маккей - режисер фільмів "Влада" і "Зведені брати", а також отримав "Оскар" за найкращий адаптований сценарій до фільму "Гра на пониження" 2015 року.

Шарлотта О'Салліван з The Evening Standard написала, що його останній фільм навряд чи вразить Кіноакадемію, але водночас він "цілком вартий перегляду".

"Дорослим, які виросли з "Доктором Стрейнджлавом" та/або "Телемережею", сподобається те, як Маккей оновлює та видозмінює ці культові епоси. А деяких підлітків привабить присутність Аріани Гранде", - зазначила вона.

"Що стосується фінальних сцен, які наче змальовують пекельний пейзаж у райдужних відтінках (нагадує Ієроніма Босха або ж чарівні гриби), то їх дійсно потрібно побачити на великому екрані. І це справжі голі сідниці Меріл Стріп чи все ж комп'ютерна графіка? Маю сказати, що, хоча у "Не дивіться вгору" скромний бюджет, ці гроші витратили з розумом", - підсумовує авторка.

Автор фото, Netflix

На додаток до голлівудських зірок першого ешелону, у фільмі з'являється Скотт Мескуді (він же американський репер Kid Cudi), який разом із Гранде виконує головну пісню фільму.

Але, за словами Девіда Руні з The Hollywood Reporter, "фільм настільки переповнений надлишковими персонажами та невиправдвним залученням зірок, що будь-яка його сатирична вага значною мірою нівелюється".

"Мабуть, цілком доречно, що в 2021 році ми отримали фільм про кінець світу, на який ми заслуговуємо - цинічну, нестерпно самовдоволену сатиру, набиту зірками, яка нібито демонструє нехтування політиків зі ЗМІ кліматичною кризою, але насправді просто тривіалізує "Доктора Стрейнджлава", яким вона не є", - вважає він.

Режисер фільму в інтерв'ю Deadline зазначив, що він не сподівався здобути перемогу над тими, хто заперечує зміну клімату, а радше прагнув заохотити якомога більше людей поставити її вгорі їхнього списку пріоритетів.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Меріл Стріп грає президентку США, яка дуже нагадує Дональда Трампа

Пітер Дебрюж з Variety вважає, що основне послання цієї "самовдоволеної політичної сатири" - це те, що "люди дурні, і марно чекати, що вони дійдуть згоди щодо будь-чого, навіть якщо від цього залежатиме їхнє існування".