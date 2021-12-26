"Я почувалася беззахисною". Клер Фой поскаржилася на секс-сцени у своєму новому фільмі
Британська актриса Клер Фой, яка зіграла молоду королеву Єлизавету в серіалі "Корона", заявила, що відверті сцени, якими рясніє її нова роль в історичній адаптації "Дуже британський скандал", завдали їй глибокого дискомфорту та відчуття сексуальної експлуатації.
У драмі, яка ось-ось вийде на екрани, Фой грає Маргарет Кемпбелл, герцогиню Аргайл - британську аристократку, що увійшла в історію своїми сексуальними пригодами та гучним розлученням в 1963 році.
Маргарет була одружена з 11-м герцогом Аргайлом Іаном Кемпбеллом. Попри те, що подружжя домовилося про вільні стосунки, чим, як з'ясувалося під час публічних слухань, герцог також охоче користувався, суд і преса були зосереджені виключно на поведінці герцогині.
Вважається, що вона стала першою аристократкою, яку публічно назвали шльондрою.
"Я ненавиджу слово "шльондра", але, думаю, цей епітет залишиться з цією жінкою назавжди. [Біблійну] Єву теж, напевно, таврують як шльондру", - говорить про свою героїню актриса Клер Фой.
Інтимні сцени в цьому фільмі далися актрисі дуже важко, тому що, за її словами, достатньо бути жінкою, щоб почуватися у підпорядкуванні, а коли доводиться ще зображати секс - це подвійно тяжко.
"Це пригнічує. Це найважче завдання з усіх. Ти почуваєшся беззахисним. І навіть якщо всі навколо намагаються надати тобі впевненості, на жаль, це не допомагає", - сказала Фой.
За словами актриси, вона розуміла, що такі сцени повинні бути в історії про герцогиню, але хотіла зробити їх особливими.
"Я хотіла показати ці моменти як щось глибинно жіноче, а не як чергову сексуальну кульмінацію, яких повно на екрані", - розповіла Клер в інтерв'ю радіопрограмі ВВС Woman's Hour ("Жіноча година").
У січні цього року інша британська актриса Кіра Найтлі заявила, що більше не зніматиметься оголеною у режисерів-чоловіків.
З 2015 року, після того, як в актриси народилася дитина, вона особливо ретельно прописує у своїх контрактах пункти, що стосуються відвертих сцен та кадрів оголеної натури. Також вона залишає за собою право не брати участь у відвертих сценах, якщо визнає їх для себе неприйнятними.
"Я не готова брати участь у цих жахливих секс-сценах, де всі в олії та стогнуть. Мені це нецікаво", - заявила тоді Найтлі.
Скандальна герцогиня
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Маргарет Кемпбелл, уроджена Вігхем, не була уродженою аристократкою - її батьками були шотландські мільйонери Хелен і Джордж Вігхем.
До аристократичного кола Великої Британії вона потрапила завдяки своєму другому шлюбу з герцогом Аргайлом.
Судячи зі щоденників, що збереглися, чоловік знав про схильність Маргарет до численних романів і сексуальних експериментів. Молодята встановили вільні стосунки, і обох це влаштовувало.
Особисте життя герцогині Аргайл ніколи не стало б надбанням громадськості, якби її чоловік не надав суду компромат на неї під час гучного судового процесу, затіяного ним, судячи з усього, після того, як Маргарет відмовилася сплачувати його рахунки.
Він викрав у неї з дому листи та фотографії Polaroid пікантного змісту та передав їх судді. У ході процесу він також називав кількість чоловіків, з якими у дружини були стосунки, але не пояснив, звідки взялися ці цифри.
Під час процесу, який привернув велику увагу ЗМІ, також звучали взаємні звинувачення у підробці документів, крадіжці, насильстві, вживанні наркотиків та хабарництві. Проте весь тягар осуду ліг лише на герцогиню.
У своєму вердикті про розлучення через перелюб дружини суддя заявив, що вона - жінка з високою сексуальною залежністю.
"Вона не була задоволена нормальними відносинами і почала займатися огидними речами сексуального характеру, щоб задовольнити свій огидний апетит", - йшлося у рішення суду.
Після розлучення Маргарет Вігхем прожила ще 30 років. Вона померла у 1993 році у віці 80 років.
Історію герцогині Аргайл називають першим відомим випадком порнопомсти.