Убивство Кеннеді: що нового у розсекречених документах

Ольга Івшина

ВВС

47 хвилин(и) тому

Автор фото, National Archive/Newsmakers via Getty Images

За рік до вбивства Джона Кеннеді до посольства США в Австралії надійшов дзвінок, що попереджав про замах, що готується. Про це йдеться в одному з майже 1500 документів у справі Кеннеді, розсекречених у США в грудні цього року. ВВС уважно прочитала деякі з оприлюднених файлів.

Найбільший інтерес становлять звіти ЦРУ, в яких розкривають деталі операцій із зовнішнього спостереження за Лі Гарві Освальдом - головним підозрюваним у вбивстві Кеннеді. Зважаючи на звіти, за два місяці до пострілів у Далласі Освальд їздив до Мексики, де зустрічався з офіцером КДБ.

Близько 15 тисяч документів про вбивство Кеннеді залишаються повністю або частково засекреченими. Відповідно до розпорядження президента Джо Байдена, вони будуть опубліковані не раніше грудня 2022 року.

Агент "Перекотиполе"

26 вересня 1963 року Освальд вирушив до Мексики. Як наголошується в розсекреченому документі ЦРУ, він в'їхав до країни машиною, "стверджуючи, що він фотограф, живе в Новому Орлеані й прямує до Мехіко".

Зважаючи на все, ЦРУ пильно стежило за Освальдом під час його переміщень столицею Мексики. У звіті вказаний навіть час кожного із трьох візитів Освальда до посольства Куби.

Колишній морський піхотинець намагався отримати транзитну візу. Він стверджував, що хоче заїхати на Кубу на шляху до Радянського Союзу. Кубинські чиновники попросили надати підтвердження цього з радянського боку. Тоді Освальд пішов у посольство СРСР та попросив дати йому в'їзну візу. Там відповіли, що зможуть відповісти на запит протягом 3-4 місяців. У результаті Освальд п'ять днів курсував між консульствами й так і не досяг бажаного результату.

26 вересня або 28 вересня (у документах дата вказана не зовсім розбірливо) Освальд зустрівся у Мехіко зі співробітником посольства СРСР Валерієм Костіковим. Як йдеться у розсекречених документах ЦРУ, Костіков - досвідчений співробітник КДБ, який служив у 13-му управлінні. Воно, за даними американської розвідки, займалося замахами та підривною діяльністю.

Костіков потрапив у поле зору ФБР під час стеження за якимось громадянином ФРН, який проживав в Оклахомі та був завербований КДБ. Контррозвідники змогли перевербувати цю людину та дали їй псевдонім "Перекотиполе".

Надалі інформація про зустрічі подвійного агента потрапляла прямо до ФБР. Так вони дізналися деталі того, як "Перекотиполе" зустрічався у Мехіко з Костіковим, а в Нью-Йорку контактував з іншим співробітником КДБ - Олегом Брикіним. За даними подвійного агента, під час цих зустрічей чекісти "вказували йому цілі для диверсій".

Горілка, польський шофер та замішання

Після вбивства Кеннеді ЦРУ встановило цілодобове спостереження за Костіковим, а також кількома співробітниками кубинської та радянської розвідки. Але, як повідомляють у звіті, це стеження "не показало нічого незвичайного".

Автор фото, US National archives Підпис до фото, Деякі розсекречені документи мали гриф "таємно" або "цілком таємно"

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Ветерани КДБ, які спілкувалися з Освальдом, відгукувалися про нього як про нервову й непередбачувану людину, непридатну для використання як агента.

"Освальд - людина, яку важко запрограмувати й прорахувати її реакцію на ті чи інші обставини. Він належав до категорії людей з нестійкою психікою, невротичного складу характеру з проявом істеричності в деяких ситуаціях. Але при цьому він, коли ставив собі за мету, міг мобілізуватися й усе підкорити її досягненню" - розповідав відставний полковник КДБ Олег Нечипоренко. За його словами, він зустрічався з Освальдом двічі, зокрема в Мексиці за два місяці до вбивства Кеннеді.

Судячи із загального масиву розсекречених документів, спецслужби США багато років опрацьовували теорію про те, що до вбивства Кеннеді могла бути причетна радянська розвідка.

Але інформанти американських спецслужб серед співробітників КДБ стверджували, що СРСР не має жодного стосунку до Освальда, й Москва не причетна до вбивства американського президента. За даними поінформованих джерел ФБР у Радянському союзі, "Кремль був у сум'ятті та шоці", дізнавшись про замах на Кеннеді.

Автор фото, Central Press/Hulton Archive/Getty Images

У новій партії розсекречених документів згадують анонімні дзвінки, зроблені в посольство США в Австралії в 1962 і 1963 роках.

Вперше невідомий, який назвав себе "польським водієм посольства СРСР в Австралії", зателефонував 15 жовтня 1962 року й повідомив, що існує план вбити президента Кеннеді, й виконавцю готові заплатити 100 тисяч доларів. За словами того, хто дзвонив, план розробляли "країни по той бік залізної завіси", а також "комуністи в Англії, Гонконгу та, можливо, інших країнах".

24 листопада 1963 року, тобто через два дні після вбивства Кеннеді, людина, яка знову представилася польським шофером, ще раз зателефонувала до посольства США і сказала, що радянський уряд фінансував убивство президента США. Шофер стверджував, що на ранок після вбивства Кеннеді в посольстві СРСР розливали горілку й пили "за те, що вдалося досягти бажаного".

Дипломати та співробітники ЦРУ звернули увагу на ці інциденти та проконсультувалися з колегами в Австралії. "Австралійські чиновники, які займаються цією справою, вважають божевільним того, хто дзвонив. Вони відзначають, що радянські представництва в Австралії використовують тільки радянських водіїв, немає жодних свідчень використання польських шоферів", - йдеться в тексті доповіді.

Заяви та сумніви

Комісія Воррена, створена спеціально для розслідування вбивства Кеннеді, 1964 року дійшла висновку, що президент загинув від кулі Освальда, який діяв наодинці з невстановлених мотивів.

Автор фото, Bettmann via Getty images Підпис до фото, Ось так бачила машину Кеннеді людина, яка стріляла по ній з вікна Техаського книгосховища. Фото зроблено під час реконструкції, проведеної Комісією Воррена

У розсекреченому раніше 73-сторінковому звіті ЦРУ йдеться, що низка співробітників спецслужби сумнівалася в тому, що Освальд був єдиним учасником цього злочину. "Агентство та його резидентури, особливо в Мехіко та Маямі, не відкидали можливість того, що Освальд діяв не один", - йдеться у звіті (дата створення цього документу не вказана).

При цьому в одному з розсекречених зараз документів зазначають, що ЦРУ відмовилося надати більш детальну інформацію про візит Освальда до Мексики представникам Спеціального комітету Палати представників США (СКПП), створеного в 1976 для розслідування вбивства Кеннеді. Комітету не дали зустрітися з колишніми співробітниками та інформаторами ЦРУ та деякими іншими людьми, які, ймовірно, спілкувалися з Освальдом у Мехіко.

"Є ймовірність, що якась урядова установа США звернулася до мексиканської влади з проханням утриматися від допомоги Комітету в цьому аспекті", - йдеться у висновку СКПП.

Автор фото, CORBIS/Corbis via Getty Images Підпис до фото, За опитуваннями близько 70% жителів США не вірять в офіційну версію вбивства

Одразу після вбивства Кеннеді посол США в Мексиці Томас Манн написав до Вашингтона, нагадав про нещодавній візит Освальда до Мехіко та висловив свої підозри щодо того, що Освальд міг діяти не один. Проте Манну, за його словами, наказали припинити всі дії, які могли б "підтвердити чи спростувати чутки про причетність Куби" до вбивства Кеннеді. Понад 20 років по тому, виступаючи перед СКПП, Манн заявив, що він отримав цей наказ під грифом "цілком таємно" від Держсекретаря США Діна Раска.

Манн вважав, що аналогічний наказ отримав голова резидентури ЦРУ в Мексиці Вінстон Скотт. У мемуарах, розсекречених після смерті, Скотт про це нічого не згадує.

Багато дослідників сходяться в тому, що наразі нам відомо досить мало про те, що саме Освальд робив у Мексиці за два місяці до вбивства Кеннеді та якими були його мотиви. Є надія, що відповіді хоча б на деякі питання можна буде знайти у документах, які мають розсекретити найближчими роками.

Коли розсекретять документи, що залишилися?

Перша партія розсекречених документів у справі Кеннеді була опублікована у 1992 році. Цікаво, що це сталося через рік після феноменального успіху фільму Олівера Стоуна Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі (англ. "JFK"). В основі картини лежить одна з конспірологічних теорій убивства Кеннеді.

Вихід фільму на екрани спричинив великий суспільний резонанс. Незабаром після цього Конгрес США ухвалив закон, який наказує оприлюднити всі секретні документи, пов'язані з убивством Кеннеді, протягом наступних 25 років. Неопублікованими можуть залишитися лише кілька файлів, якщо вони можуть завдати шкоди безпеці США.

Автор фото, Getty Images

Виходить, що весь архів у справі Кеннеді мали розсекретити у 2017 році. Проте Трамп відклав публікацію до 2021 року, пославшись на прохання спецслужб США. Одним із аргументів розвідки було те, що інформатори спецслужб, які згадуються в документах, можуть бути ще живі, і це могло б загрожувати їхній безпеці.

Але й у 2021 році прориву не сталося. З майже 1500 документів, розсекречених цього разу, переважну більшість становлять дублікати раніше опублікованих паперів. Різниця лише в тому, що раніше багато згаданих у звітах імен або назв резидентур ЦРУ були відредаговані (закриті чорними смугами), а тепер - оприлюднені. Але за роки, що минули з моменту публікації попередньої партії розсекречених паперів, дослідники вже й так вирахували більшість цих імен та локацій.

"Байден - перший президент, який наблизився до визнання того, про що прихильники теорій змови цинічно говорили давно. Деякі документи у справі Кеннеді, які зберігаються в архівах, можливо, не будуть оприлюднені ніколи. Або вони не будуть опубліковані, принаймні, доти, поки що живі ті, хто пам'ятають, де вони були 22 листопада 1963 року, коли надійшли шокуючі новини з Далласа", - написав автор книг про вбивство Кеннеді Філіп Шенон.

Які секрети ще можуть бути в документах?

На цей момент засекречено ще близько 15 тис. документів, які так чи інакше пов'язані зі справою Кеннеді. Проте можна переглянути перелік цих файлів. Судячи зі списку, більшість засекречених паперів - це звіти ЦРУ та ФБР про операції 1960-х та 1970-х років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент США пообіцяв розсекретити більшу частину документів у справі Кеннеді, що залишилися, до грудня 2022 року. Але деякі папери, мабуть, залишаться неопублікованими назавжди

Американський конгресмен Стів Коен вважає, що спецслужби намагаються загальмувати публікацію документів з архіву, тому що файли, що залишилися, можуть показати некомпетентність або правопорушення з боку ЦРУ, ФБР та інших відомств.

З уже розсекречених паперів видно, що спецслужби пильно стежили за Освальдом упродовж кількох місяців до вбивства, але втратили можливість зупинити його. Наприклад, у розсекреченому донесенні ФБР від 1964 року йдеться про те, що в Мексиці Освальд дещо говорив про плани вбити Кеннеді. ЦРУ знало, що Освальд зустрічався в Мехіко з кубинськими дипломатами та радянським розвідником з відділу, який займався замахами та диверсіями. Але немає жодних свідчень, що спецслужби якось відреагували на ці дії колишнього морського піхотинця.

Конгресмен Коен вважає, що документи, що залишилися в архівах, навряд чи спростовують версію про те, що Освальд був єдиним стрілком.

Члени спостережної ради, які зібрали та передали до Національного архіву США всі документи у справі Кеннеді (до того, як папери будуть розсекречені, вони повинні зберігатися саме в цьому архіві), не можуть розповідати про зміст засекречених файлів, оскільки дали підписку про нерозголошення. Але вони кажуть, що не зустрічали якихось сенсаційних викриттів чи "скелетів у шафі" у неопублікованих документах.

Наразі немає жодних вказівок на те, що засекречені файли зможуть спростувати теорію про те, що Освальд діяв один. Але кілька членів наглядової ради заявили, що деякі побачені ними документи можуть мати значення, якого дослідники не розуміли в момент, коли збирали їх.

Вбивство президента

За офіційною версією, Кеннеді смертельно поранили пострілом з гвинтівки 22 листопада 1963 року, коли він їхав разом зі своєю дружиною Жаклін у відкритому лімузині вулицями Далласа. Губернатор Техасу Джон Конналі, який їхав з Кеннеді, був поранений.

За годину з гаком поліція затримала Лі Гарві Освальда за підозрою у вбивстві Кеннеді. Сам Освальд висунуті йому звинувачення заперечував і говорив, що він виявився маріонеткою в чужих руках.

Через 2 дні Освальда вивели з поліцейського управління Далласа, щоб перевести до окружної в'язниці. У цей момент у нього вистрілив власник нічного клубу Джек Рубі. Освальд отримав поранення в живіт і через кілька годин помер у тій самій лікарні, де раніше помер від ран президент Кеннеді.

Соціологічні опитування показують, що близько 70% жителів США не вірять в офіційну версію вбивства. У ході проведеного у 2017 році опитування 61% американців заявили про свою впевненість у тому, що Освальд діяв не один.

Прибічники найпопулярніших альтернативних теорій вважають, що до вбивства Кеннеді разом чи окремо могли бути причетні: мафія, американська розвідка, кубинський лідер Фідель Кастро або мільйонери, які дотримувалися правих поглядів.