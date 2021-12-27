У Києві створюють штаб територіальної оборони. Набирають резервістів
У Києві створюєють штаб територіальної оборони. Про це заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко під час наради столичної влади з правоохоронцями.
"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого ", - заявив на цій нараді мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у разі нападу у влади має бути чіткий план, відпрацьовані координація і дії всіх служб.
Систему тероборони Києва обіцяють розгорнути найближчим часом. Також в січні влада планує провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.
Зараз триває набір резервістів.
У разі небезпеки, понад 500 об'єктів критичної інфраструктури міста візьмуть під охорону різні відомства - Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.
29 грудня у столиці планують перевірити готовність системи оповіщення. Будуть вмикати сирени.
Що таке тероборона?
Ще влітку Верховна Рада проголосувала за нову структуру територіальної оборони та створення руху опору в країні.
Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору - на тимчасово окупованій території.
Війська територіальної оборони - це фактично легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території.
Інша функція тероборони - допомога при надзвичайних ситуаціях.
Тероборона має підпорядковуватися командуванню ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.
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