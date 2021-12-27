У Києві створюють штаб територіальної оборони. Набирають резервістів

1 година тому

Автор фото, unian

У Києві створюєють штаб територіальної оборони. Про це заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко під час наради столичної влади з правоохоронцями.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого ", - заявив на цій нараді мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у разі нападу у влади має бути чіткий план, відпрацьовані координація і дії всіх служб.

Автор фото, прес-служба Кличка

Систему тероборони Києва обіцяють розгорнути найближчим часом. Також в січні влада планує провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Зараз триває набір резервістів.

У разі небезпеки, понад 500 об'єктів критичної інфраструктури міста візьмуть під охорону різні відомства - Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

29 грудня у столиці планують перевірити готовність системи оповіщення. Будуть вмикати сирени.

Що таке тероборона?

Ще влітку Верховна Рада проголосувала за нову структуру територіальної оборони та створення руху опору в країні.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору - на тимчасово окупованій території.

Війська територіальної оборони - це фактично легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території.

Інша функція тероборони - допомога при надзвичайних ситуаціях.

Тероборона має підпорядковуватися командуванню ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.

Біля українських кордонів з осені фіксують велике скупчення російських військ - понад сто тисяч.

За інформацією розвідки західних країн, є "висока ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Українські посадовці припускали, що повномасштабне вторгнення з боку РФ можливе наприкінці січня.