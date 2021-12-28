Поправки до конституції Білорусі: Лукашенко як батько нації та поступка Кремлю

Артем Воронін

ВВС

1 година тому

Автор фото, Reuters

На білоруському Національному правовому інтернет-порталі з'явився проєкт поправок до конституції республіки. У документі, який Олександр Лукашенко, за його словами, писав сам, прописані деякі зміни у структурі влади та російська мова як державна. В опозиції, втім, вважають, що ці зміни ніяк не змінять життя в країні, а референдум за Лукашенка буде, по суті, спецоперацією.

Проєкт поправок з'явився на профільному урядовому порталі у понеділок.

"Конституція - я її сам писав. Юристи писали пером, а я диктував, бо я бачив, я - президент, які мені потрібні повноваження, щоб утримати країну", - так анонсував Лукашенко новий основний закон на початку грудня.

Нову конституцію Лукашенко вперше згадав у посланні білоруському народу за кілька днів до останніх президентських виборів у Білорусі, що призвели до масових вуличних протестів, найжорстокішої хвилі репресій проти опозиції та заяв низки західних країн про невизнання Лукашенка президентом.

"Якщо суспільству потрібні зміни, то вони будуть. Усі реформи мають починатися з конституції. Не з вуличних акцій, а саме з основного закону", - заявив тоді білоруський президент.

Тепер Білорусь чекає на референдум з опублікованих поправок. Лукашенко пообіцяв провести його у 20-х числах лютого наступного року. Через урядовий сайт кожен білорус теоретично може запропонувати свою поправку або висловити ставлення до урядових.

"Ніякого попиту на ці зміни та доповнення в Білорусі немає, - коментує поправки у розмові з ВВС білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. - Двадцять сім років життя переважної більшості громадян Білорусі ніяк не перетиналося з конституцією. На початку ж конституція була під прем'єр-міністра Кебіча. Потім Лукашенко переписав її під себе цілком і повністю, провівши через сумнівні референдуми. Останні півтора року ця конституція взагалі не працює. А до цього деякі статті не працювали".

"Це точно обговорюватимуть журналісти, політики, але не люди з тракторного та автомобільного, не домогосподарки та не підприємці", - вважає Лебедько.

Загальнобілоруські народні збори

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У новій версії конституції прописаний п'ятирічний термін повноважень президента і норма про те, що "одна й та сама особа може бути президентом не більше двох термінів", якої раніше не було.

Обмеження почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Таким чином, Лукашенко у разі перемоги на чергових виборах зможе стати президентом ще на два терміни.

Проте деякі аналітики вважають, що головнішим за президента за новою конституцією буде голова ЗНЗ.

Лукашенко пропонує запровадити новий представницький орган, Загальнобілоруські народні збори, які у поправках називають найвищим представницьким органом народовладдя Республіки Білорусь. Запланована чисельність ЗНЗ - 1200 осіб. Термін повноважень одного складу - п'ять років. Керує зборами президія з головою.

ЗНЗ на пропозицію президента даватиме згоду на застосування армії за кордоном, перед ними щорічно звітує прем'єр-міністр, у них же є право оголошувати президенту імпічмент, а також оцінювати легітимність виборів та безліч інших повноважень.

Автор фото, Getty Images

У цій частині конституція Лукашенка може комусь нагадати обнулення термінів Володимира Путіна та торішні поправки до російської конституції, що наділили додатковими повноваженнями Держраду. Тоді низка експертів бачила в цьому "казахський варіант транзиту", вважаючи, що Путін готує собі місце голови Держради.

Схожа версія виникає й у випадку з Лукашенком та Загальнобілоруськими національними зборами, проте реального перерозподілу влади поправки не передбачають.

"Створюється така тривимірна конструкція, коли до Ради республіки, до палати представників ще додаються загальнобілоруські народні збори. Це триповерхова конструкція, яка в нормальній ситуації мала б стосунок до одного однопалатного парламенту, - каже Анатолій Лебедько. - Лукашенко намагається через це бюрократичне дерево створити у когось відчуття, що тут якісь відбуваються зміни. Але це означає, грубо висловлюючись, що деякі люди з його оточення переїдуть з другого поверху на третій, або з кабінету з трьома вікнами - до кабінету з чотирма".

"Білорусь залишається суперпрезидентською республікою", - робить висновок білоруський опозиційний політик.

Як приклад Лебедько наводить повноваження Загальнобілоруських народних зборів визначати склад Конституційного та Верховного судів: "Усе це робиться тільки на пропозицію президента. А якщо пропозиції не буде? Знову замкнене коло".

Багато політологів, опитаних білоруськими ЗМІ, вважають, що ЗНЗ за Лукашенка або очолювані Лукашенком мають стати майданчиком, з якого можна буде контролювати політичне життя в країні.

"ЗНЗ не видають законів, формально не впливають на призначення в уряді, не повною мірою підмінять парламент та президента. Очевидно, що для нової конституції хотілося придумати якийсь механізм контролю, який у разі, якщо щось піде не так, як хоче чинна влада, вийде на політичну сцену і вирішить ситуацію на їхню користь", - сказав політолог Андрій Казакевич виданню "Дзеркало".

Реформа для Путіна

Російська мова в Білорусі, якщо ухвалять поправки, залишиться однією з двох державних. Крім того, у чинній конституції міститься пункт про те, що Білорусь прагне статусу нейтральної країни. У новій редакції цього пункту немає, звертає увагу Анатолій Лебедько, який бачить у цьому поступку Москві.

"Це, звичайно, жест у бік Кремля", - каже він.

"Лукашенко це більше робить для Володимира Путіна, який ініціював конституційну реформу в Білорусі в той час, коли ще сотні тисяч людей були на вулицях. Йому було важливо, щоб це не перекинулося в Російську Федерацію, і тому йому потрібно було, щоб Лукашенко пообіцяв якусь моркву людям, щоб вони пішли з вулиці. Ось передісторія конституційної реформи", - наголошує Лебедько.

На думку політика, Москва зацікавлена ​​у звільненні від Лукашенка, якого хоче "змінити на прокремлівського, але нетоксичного главу держави". А також, можливо, створити одну-дві проросійські партії, щоб таким чином контролювати Білорусь.

"Кремль хотів би позбутися Лукашенка і відправити його якщо не в ростовську пивну, де Янукович часом буває, а кудись туди, де зараз перебуває Нурсултан Абішевич", - каже Лебедько.

Референдум як спецоперація

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час масових вуличних протестів у Мінську білоруська влада влаштувала полювання на прихильників опозиції

Кремль хотів би, щоб Лукашенко виглядав більш легітимним політиком в очах білорусів, вважає Лебедько. Проте майбутній референдум навряд чи підтвердить його легітимність. Навіть на тлі пропаганди в лояльних ЗМІ, які подаватимуть документ як найкращу конституцію у світі, референдум щодо неї проводитиме КДБ, і по суті він буде спецоперацією, упевнений Лебедько.

Загалом опозиціонер не бачить сенсу в ухваленні зараз нової конституції, оскільки й чинна за президента Лукашенка де-факто виведена з правового вжитку.

"У чинній конституції написано, що громадянам гарантовані безкоштовні освіта та медицина. І те, й інше платне. Зафіксовано гарантію кожному громадянину на свободу інформації, а у нас усі альтернативні канали визнані екстремістськими. Гарантовано право на проведення вільних зборів та мітингів, коли у нас саджають за колір шкарпеток, не кажучи про те, якщо люди зібралися у кількості понад троє", - робить висновок він.