Як і чому Британія стає одним із найближчих союзників України

Георгій Ерман

ВВС News Україна

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

"Боже, бережи королеву!", "Дякую, Британіє!" - такі дописи зараз часто можна побачити в україномовному сегменті соцмереж.

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії британський уряд раптово перекидає Україні літаками дві тисячі протитанкових комплексів, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляє про страшні наслідки агресії для Росії, а британський міністр оборони Бен Воллес робить турне Європою, намагаючись переконати союзників по НАТО, зокрема, Німеччину, допомогти Україні зброєю.

BBC News Україна опитала експертів про те, що саме мотивує Британію допомагати Україні та докладати таких дипломатичних зусиль. Поглянемо і на те, як за 30 років незалежності співпраця з Британією посилила українську армію, економіку та освіту.

Навіщо це Британії?

Навіщо Україні британська допомога у протистоянні з Росією зрозуміти легко, але чому Британія допомагає Україні?

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що ключовим фактором для Лондона стала реалізація стратегічної концепції "глобальної Британії". Вона з'явилася після виходу країни з ЄС і показує прагнення бути активнішим гравцем на міжнародній арені. Уряд Бориса Джонсона намагається втілити її у життя.

"У Британії розуміють, для чого їм потрібен такий друг як Україна у майбутньому. Так, ми не найбільш потужна держава, але ми розвиваємося", - зазначає він в інтерв'ю BBC News Україна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уряд Бориса Джонсона у зовнішній політиці реалізовує концепцію "глобальної Британії"

Другим фактором, на думку дипломата, є історичне суперництво з Росією, яке загострилося, зокрема, через посилення Москви у Чорноморському регіоні після анексії Криму.

"Розширення впливу Росії, яка поступово відновлює свої імперські амбіції і, на думку британців, потребує стримування, якраз і є місцем застосування для Британії", - каже дипломат.

Автор фото, Yalta European Strategy

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Керівниця Українського форуму Chatham House Орися Луцевич розповідає, що Росію у Британії сприймають як загрозу національним інтересам. Це посилили і отруєння у Солсбері, і втручання у референдум щодо брекзиту.

"Британія розуміє, що Україна є прямою ціллю Росії. Якщо вона опиниться під російським контролем, то вся європейська безпека зменшиться. Підтримка України відповідає британським національним інтересам", - каже експертка.

На її думку, у Британії є консенсус щодо України:

"Загалом і в експертному середовищі, і серед консерваторів, і серед опозиційних лейбористів підтримують захист України від російської агресії. Дуже багато уваги преса приділяє цим питанням - ця тема на шпальтах видань у спектрі від Financial Times до Sun, і голоси лунають на підтримку України".

Водночас Орися Луцевич вважає, що в Україні більше уваги громадськості до британської допомоги, ніж у самій Британії.

Наразі немає якихось опитувань, які б показали сприйняття британцями цієї допомоги.

Завкафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Шевченка Віктор Константинов розповідає, що для реалізації доктрини "глобальної Британії" Лондону потрібно "взяти на себе" якесь протистояння, важливе для західних країн.

"Ідея глобальної Британії полягає в тому, що країна знову стане до переліку великих держав без жодної опори на ЄС", - каже він.

Експерт розповідає, що британський уряд зараз шукає союзників у ключових регіонах по всьому світу. В Азії ці зусилля спрямовані, наприклад, на Індію та В'єтнам, а в європейському регіоні - на Україну та Польщу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після підписання угоди про стратегічне партнерство між Британією та Україною у жовтні 2020 року українсько-британські відносини справді стали швидше розвиватися

"Україна їм здається чудовим внеском. Британці допомагають і флоту, і армії не тому, що їм нікуди гроші витрачати, а тому що це можна конвертувати в політичні переваги", - вважає Віктор Константинов.

"Для Британії відносини з Україною - це статусний проєкт. Для України Британія може стати головним західним партнером, і значення Британії для США відповідно збільшиться. Мені здається, у Британії вважають, що Україна з усіх стратегічних питань буде радитися з британським урядом, і навіть з США спілкуватиметься через британців", - пояснює експерт.

Другий фактор уваги до України, на думку Константинова, - антиросійський вектор. Він нагадує, що Британія стала жорсткіше критикувати Росію ще наприкінці 90-х років, раніше навіть за США, а зараз, на відміну від Вашингтона, у Лондоні обрали саме Росію, а не Китай, головним стратегічним супротивником.

На думку Віктора Константинова, для британців Україна важить більше, ніж для США.

"В американців велика кількість варіантів у Східній Європі, і їм не обов'язково на 100% ставити на Україну. У якій країні Східної Європи, крім Білорусі, немає сильних позицій США?" - зазначає він.

Але для України цього недостатньо, додає експерт.

"Як військово-політичний партнер британці чудові, проте як сила, яка підтримує, але не як партнер №1. Захистити від Росії, від політичного, військового чи інформаційного впливу британці можуть слабко, на відміну від американців", - вважає він.

Автор фото, Марина Воротнюк

Наукова співробітниця Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні Марина Воротнюк вважає, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі у західних столицях деякий час вважали, що з Росією можна домовитися. Зараз це відчуття, принаймні у Британії, зникає.

У британському уряді, на думку експертки, розуміють, що йдеться про стратегічні зміни в російській політиці щодо Заходу. Отруєння в Солсбері російського ексшпигуна-перебіжчика, в якому звинуватили російських агентів, підвищило сприйняття Росії як загрози.

Завершення у 2020 році тривалого процесу виходу з ЄС дозволило британському уряду зосередитися на пошуку нових зовнішньополітичних партнерів.

"Країні треба знайти свою нову роль. Політика підтримки України для британців - це політика стримування Росії", - вважає Марія Воротнюк.

На думку експертки, Британія демонструє, що не готова поступатися правами вільної навігації у Чорному морі тільки тому, що Росія вважає Крим своєю територією. Яскравий приклад - проходження у червні 2021 року британського есмінця HMS Defender поблизу узбережжя Криму попри попередження російських військових кораблів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Проходження британського есмінця HMS Defender поблизу мису Фіолент 23 червня 2021 року - фотографія з російського корабля

"Після американської військової допомоги британська військова допомога є однією з найбільш серйозних. США, Британія, Туреччина - ці країни ми найбільше чуємо, коли говорять про допомогу Україні", - вважає Марина Воротнюк.

З мотивами Британії зрозуміло, тож тепер подивимося, чого досягло українсько-британське співробітництво за 30 років незалежності.

Операція ORBITAL

Оборонне співробітництво зараз є найбільш потужною складовою у відносинах.

Ключовою стала операція ORBITAL, яку започаткували у 2015 році на прохання України. Йшлося про створення тренувальної групи британських інструкторів і направлення військових в Україну розвитку ЗСУ - спершу у сфері медичної допомоги та в боротьбі з саморобними вибуховими пристроями.

Згодом до ORBITAL приєдналася Данія.

За даними ЗСУ, з березня 2015 року по січень 2021 року в рамках операції ORBITAL підготували 22,5 тисячі військовослужбовців та провели 230 навчальних заходів.

У посольстві Великої Британії в Україні додають, що навчання пройшли також 4 000 військових інструкторів.

Їх навчали за дуже різними напрямками: від підготовки саперів та військової розвідки до бою в міських умовах.

Ця операція триватиме щонайменше до березня 2023 року.

Автор фото, Посольство Британії в Україні

Українські військові також навчаються у британських військових вишах.

За словами начальника управління зв'язків з громадськістю ЗСУ полковника Богдана Сеника, у 2014-2021 роках у Британії підготували 90 українських військових (йдеться про навчання тривалістю понад 2 місяці), і наразі там навчаються 10 українців.

У грудні 2021 року українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської Академії Сухопутних військ у Сандгерсті. Він отримав особливу відзнаку "Міжнародний меч" з рук принцеси Анни на урочистій церемонії.

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ Підпис до фото, Спільні навчання британських та українських десантників на Миколаївщині у 2020 році привернули увагу Росії

Окрім того, українські та британські військові регулярно проводять спільні навчання. Британці беруть участь у навчаннях Sea Breeze, Rapid Trident та Joint Endeavour, а у 2021 році пройшли перші двосторонні навчання "Козацька булава".

Найбільший галас у російських ЗМІ викликали навчання "Об'єднані зусилля-2020". Тоді на Миколаївщині 250 британських десантників висадилися з літаків C-130 Hercules, які вилетіли з аеродрому у Британії. Пізніше на цей же полігон висадилися українські десантники з літаків Іл-76 та Ан-26.

Навчання продовжили у Херсонській області. Британські та українські десантники тренувалися захоплювати плацдарм та форсувати ріку.

"Весь хайп, який піднявся в медіа, свідчить, що ця операція дуже добре зайшла, і можливість її повторення як раз те, що має турбувати Росію. У нас союзники і партнери, які готові ризикнути і висадитися, і вони не будуть ні в кого запитувати дозволу", - зазначає посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Переправа через Дніпро в рамках навчань "Об'єднані зусилля"

"Реакція Росії на такі події, як висадка десанту в Миколаївські області, завжди буде негативною, але британцям на це начхати, тому що Росія ніяк не може вдарити по Британії. Це насправді дуже зручні один для одного противники, які суттєво нашкодити один одному можуть слабко", - вважає Віктор Константинов.

Нові військово-морські бази та кораблі

Британія наразі є ключовою країною, яка допомагає у розбудові ВМС України.

У серпні 2020 року британський міністр оборони Бен Воллес оголосив, що Британія буде ключовою країною в "Ініціативі з морської підготовки", в якій також братимуть участь військові з Канади, Данії та Швеції.

Посол Вадим Пристайко каже, що зараз Україна також працює над тим, щоб більше українських військових моряків могли навчатися саме у Британії та на британських військових кораблях.

Але найбільшим внеском в оборону України зараз може стати допомога у поповненні ВМС новими кораблями та інфраструктурою.

У жовтні 2020 року під час візиту президента Зеленського до Великої Британії підписали угоду про стратегічне партнерство з Об'єднаним Королівством. Британія погодилася надати кредит 1,25 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ЗСУ, а потім його збільшили до 1,7 млрд.

Британія також пообіцяла допомогти у будівництві військових кораблів та військово-морських баз на Чорному та Азовському морях.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Одну з двох баз планують побудувати у Бердянську

За словами Вадима Пристайка, будівництво військово-морських баз в Очакові та Бердянську фінансуватимуть переважно завдяки кредитам, наданим британською установою підтримки експорту UK Export Finance.

"Обрані дві локації, на яких найближчим часом розпочнуть роботи. Роботи науково-дослідні, інженерні вже розпочаті, незабаром будуть саме будівельні роботи", - повідомив дипломат.

Мають побудувати бази, які відповідають стандартам НАТО.

"І це стандарти не тільки для НАТО, а для того, щоб військово-морський персонал нарешті отримав доступ до сучасних військових містечок. Через відсутність грошей та недоліки в плануванні ми не могли собі дозволити довгий час забезпечити наших військових мінімальним комфортом та захистом", - пояснює Вадим Пристайко.

Окрім того, згідно з британсько-українським меморандумом, підписаним у червні 2021 року, побудують 8 ракетних катерів, з них два в Британії, а шість на корабельні в Миколаєві.

В інтерв'ю газеті "День" військовий аташе посольства Великої Британії Тім Вудс розповів, що майбутні катери оснастять артилерійською та ракетною зброєю.

"Потрібна флотилія швидких, боєздатних катерів, оснащених сучасними протикорабельними ракетами класу "земля-земля", які є надійним засобом стримування Чорноморського флоту Росії, що значно збільшився, щоб утримувати його ударні з'єднання від наближення до територіальних вод України", - кажуть у посольстві Великої Британії в Україні.

На цих ракетних катерах можуть встановити ракети Maritime Brimstone виробництва британської компанії MBDA, їхній продаж зараз оцінює на відповідність міжнародним стандартам установа експортного контролю Британії.

У посольстві Великої Британії також розраховують, що будівництво катерів допоможе відродити суднобудівну галузь в Миколаєві.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Есмінець Королівського ВМФ Великої Британії Dragon під час візиту в Одесу, жовтень 2020 року

Також міноборони Британії оголосило, що Україні передадуть два мінні тральники Ramsey та Blyth класу Sandown. Подібні кораблі є в складі ВМС Естонії та Саудівської Аравії.

"Зараз вони проходять модернізацію і оновлення", - каже Вадим Пристайко.

У ЗСУ кажуть, що екіпажі для служби на мінних тральниках класу Sandown вже готують.

"Британія займає третє чи четверте місце за якістю технологій ВПК у світі, і третє за якістю військового навчання та планування, тому отримати від британців ми можемо величезну кількість бонусів. За це співробітництво треба хапатися обома руками, поки така можливість є", - вважає український експерт Віктор Константинов.

Далі військова авіація?

В останні роки суттєво зросла співпраця з британських військовими у підготовці Повітряних сил України.

З 2019 року щороку проводяться навчання Warrior Watcher, в яких беруть участь Повітряні сили ЗСУ, а два роки брали участь також морська піхота та морська авіація. Військові вчаться захищати аеродроми та "інші критичні об'єкти інфраструктури", ще одна мета - підвищити взаємосумісність ЗСУ та Королівських Військово-Повітряних сил Британії.

Окрім того, у Харкові на курсах готують військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ за стандартами НАТО.

У рамках тренувальної місії ORBITAL на цей рік запланована і низка заходів для Повітряних сил.

Після угоди про будівництво ракетних катерів логічно запитати, чи зможе Україна в майбутньому розраховувати на допомогу Великої Британії і в оновленні авіапарку?

У посольстві Великої Британії сказали BBC News Україна, що наразі це питання не на порядку денному.

Англійська мова та стипендії

Хоча безпекове співробітництво з Британією є зараз ключовим для України, за 30 років незалежності були реалізовані проєкти і в інших секторах.

Автор фото, Національна академія сухопутних військ Підпис до фото, Учасики курсів підвищення кваліфікації викладачів в Національній академії сухопутних військ

Ключову діяльність у сфері вивчення англійської мови проводить Британська Рада. У різні роки її проєкти охоплювали курси для українських миротворців та офіцерів, викладачів вишів та шкіл.

Серед останніх - проєкт "Англійська мова для університетів" у 2015-2019 роках, в рамках якого курси підвищення кваліфікації пройшли викладачі з 40 українських університетів. У 2019-2020 роках провели підвищення кваліфікації десятків викладачів з 5 військових вишів та військового ліцею імені Богуна.

З 2018 року курси Британської Ради пройшли 17 тисяч вчителів англійської у початкових школах, зараз там навчаються 5 тисяч вчителів англійської мови, а у лютому до них долучаться ще три тисячі.

Автор фото, Посольство України у Великій Британії Підпис до фото, Українські стипендіати Chevening на зустрічі з послом України Вадимом Пристайком у Лондоні, грудень 2021 року

Британія також інвестує у вищу освіту українців.

У посольстві Великої Британії повідомили, що за роки незалежності понад 450 українців стали стипендіатами британської урядової програми Chevening. В її рамках молоді люди отримують ступінь магістра в британських університетах.

"Ми не обмежуємо вік або спеціалізацію кандидатів; саме в нашій останній когорті ми маємо молодих і досвідчених спеціалістів, які вивчають видавничу справу, стратегічні комунікації, право, екологічний дизайн, інженерію, менеджмент охорони здоров'я, поведінкові науки, гендерні дослідження, кінематограф, безпеку, океанографію тощо", - зазначають британські дипломати.

Автор фото, Валерія Ковтун

Стипендіатка Chevening 2019/2020 років Валерія Ковтун, яка отримала ступінь магістра на факультеті медіа та комунікацій в Лондонській школі економіки, вважає цю програму унікальною:

"Це не просто фінансування навчання, а квиток в певний клуб, де є вже потенційні лідери з різних куточків світу, які мають спільні цінності, з якими потім можливо зробите спільні проєкти".

Наразі Валерія керує національним проєктом медіаграмотності "Фільтр", який проводить міністерство інформполітики та культури України за підтримки ОБСЄ.

"Академік Вернадський" та "Ноосфера"

Велика Британія зіграла ключову роль в організації антарктичних досліджень українських науковців.

"У 1993 році я отримав інформацію, що Велика Британія хоче продати свою антарктичну станцію "Фарадей", - розповідає перший посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко, який багато років очолює Інститут біохімії НАН України.

Росія відмовила Україні в передачі навіть однієї з п'яти радянських антарктичних станцій, а українські науковці прагнули до продовження полярних досліджень, в яких брали участь за часів СРСР.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Станція "Академік Вернадський", фото 2016 року

Український посол у Британії два роки домовлявся з урядовою організацією British Antarctic Survey.

"Британці перевіряли, чи можемо ми проводити наукові дослідження, і переконалися в цьому. А я проводив розмови через МЗС Британії та Казначейство про те, що був би шляхетний крок, якби Британія не продала, а подарувала нам цю станцію. Так воно і сталося - у липні 1995 року з міністром закордонних справ Девідом Девісом підписали угоду про передачу станції "Фарадей", - розповідає Сергій Комісаренко.

За неї віддали символічний один фунт.

"Фарадей" став "Академіком Вернадським" і з лютого 1996 року слугує домівкою для українських полярників, які проводять дослідження в Антарктиді.

Автор фото, Архів Сергія Комісаренка Підпис до фото, Сергій Комісаренко (у центрі) з українськими дослідниками на станції "Академік Вернадський", 2010 рік

У 2021 році Україна купила в Британії за 5,3 млн доларів легендарний криголам RRS James Clark Ross, який 20 років був флагманом Британської антарктичної служби. Саме цей корабель привіз перших українських полярників в Антарктиду у 1996 році і тепер буде плавучим інститутом для українських науковців.

Голова Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) України Євген Дикий прогнозує, що українським вченим колишній JCR вже під назвою "Ноосфера" прослужить ще 20-25 років.

28 січня корабель відправився з Одеси в Антарктику.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Криголам "Ноосфера" стане "плавучим інститутом" для українських вчених

Торгівля зростає, послуги нарощують оберти

Вадим Пристайко зазначає, що за минулий рік торгівля двох країн по деяких напрямках зросла на 60%.

Згідно з даними Держстату, за 11 місяців 2021 року український експорт до Британії становив 1,006 млрд доларів, імпорт - 958 млн доларів, скоріше за все, вперше Україна закінчила рік з позитивним сальдо у торгівлі товарами. Для порівняння, 2020 року експорт товарів з України складав 661 млн доларів, а імпорт 817 млн доларів, при цьому пандемія майже не зменшила двосторонню торгівлю.

Україна має великі перспективи в експорті харчів.

"Британці потребують завезення близько половини продовольства, яке в них на столах, і тут Україна завжди знайде собі застосування", - пояснює Вадим Пристайко.

У випадку Великої Британії постійно зростає торгівля послугами, яка у 2020 році складала 46,7% у загальному обсязі торгівлі товари+послуги. І тут ключову роль зіграли українські IT-компанії.

"Зараз IT займає понад 60% загального обсягу експорту послуг. І обсяг IT-послуг вже перевищив три найбільші товарні групи, які експортуємо, олію, чорні метали, зерно. Наші компанії виробляють продукт, який успішно тут конкурує", - пояснює Вадим Пристайко.

За його словами, дедалі більше українських IT-компаній відкривають представництва у Британії та залучають британські інвестиції.

Шлях у космос

Ще один напрямок, від якого виграють українські підприємства та наукові установи, - аерокосмічна індустрія. У Британії у цій галузі працюють дві компанії, засновані вихідцями з України.

Компанію Skyrora заснував випускник Запорізького національного технічного університету Володимир Левикін. У 2020 році компанія провела перше за пів століття наземне випробування космічної ракети у Великій Британії з пускового майданчика у Шотландії. Компанія розробляє ракету для виведення на орбіту супутників, має центр досліджень та розробок у Дніпрі.

"Наша амбіція - стати британською SpaceX, - казав Левикін виданню The Telegraph. - Не стільки у плані запуску космічних апаратів, а більше як фактор натхнення для населення Британії".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Левикін (третій праворуч) і шотландські політики на тлі ракети Black Arrow - єдиного в історії британського ракетоносія, який запускали у 1969-1971 роках

Друга компанія - Spacebit - заснована у Британії випускником Лондонської школи економіки Павлом Танасюком. У Британії компанія реалізує проєкт місяцехода Асагумо, а на ньому планує використовувати радіаційний датчик, який зараз розробляють спільно з українським підприємством Екотест.

"Ключовою задачею цього місяцехода є дослідження так званих лавових труб на Місяці - печер, утворених потоками базальтової лави. Ширина цих утворень може сягати 5 км у деяких місцях. Наукова спільнота очікує, що саме там, у цих печерах, будуть найсприятливіші умови для побудови людських поселень на Місяці: з точки зору радіаційного фону та температурного режиму", - пояснили BBC News Україна у пресслужбі компанії.

Автор фото, Spacebit Підпис до фото, Тестування прототипу місяцеходу Asagumo у пустелі в ОАЕ

Цього року Spacebit також планує відкрити Центр управління польотами в Україні.

Приклади Skyrora та Spacebit показують, що співробітництво Британії та України перейшло межі міждержавних контактів і розвивається завдяки підприємництву української діаспори.

Як Британія допоможе у випадку повномасштабної агресії?

Автор фото, Getty Images

Хоча всі перелічені проєкти у співробітництві зараз вселяють оптимізм, головне питання для багатьох українців - що буде у випадку повномасштабного вторгнення з боку Росії і як Британія зможе допомогти.

25 січня Борис Джонсон попередив Росію, що повномасштабна агресія проти України стане для неї "другою Чечнею" і "багато синів російських матерів не повернуться додому".

Британія підсилюватиме свою військову присутність у країнах НАТО, які є сусідами Росії. А на Москву чекатимуть "скоординовані та суворі економічні санкції".

Цього тижня Британія, Польща та Україна планують оголосити про створення безпекового альянсу.

Автор фото, Десантно-штурмові війська ЗСУ Підпис до фото, Бійці десантно-штурмових військ тренуються застосовувати протитанкові ракетні комплекси NLAW, які надала Британія

Експерти, опитані BBC News Україна, вважають, що Британія не надішле військових на допомогу Україні у випадку нападу. Приблизно те саме сказав британський міністр оборони Бен Воллес у розмові з журналом Spectator у грудні 2021 року: "Не є членом НАТО, і тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії".

На думку керівниці Українського форуму Chatham House Орисі Луцевич, Україна може розраховувати на додаткові озброєння та дипломатичну підтримку на найвищому рівні, як-от переконування країн НАТО надати зброю Україні.

"Думаю, що надішлють ще більше військових інструкторів", - вважає вона.

Окрім того, варто очікувати погоджених з США гострих санкцій: "Ці санкції можуть стосуватися найближчого кола Путіна, яке володіє у Британії футбольними клубами, має кошти або нерухомість".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вадим Пристайко вважає, що українцям варто зараз взяти на озброєння британський пропагандистський плакат часів Другої світової війни Keep calm and carry on ("Зберігайте спокій та продовжуйте діяльність")

Співробітник програми Росії та Євразії у Chatham House Матьє Булєг обережно говорить про допомогу Україні у випадку повномасштабної агресії Росії.

"Рішення про відправку зброї було своєрідним проявом солідарності, хорошим і сильним сигналом. - каже експерт. - Зрозуміло, що ніхто Росії третю світову не оголосить. Точно не буде зусиль стримати Росію з боку "колективного Заходу". І схоже, те, що ми (західні країни. - Ред.) зараз робимо і говоримо, навряд чи зможе змінити розрахунки Кремля".

"Санкції, застосовані через Донбас та Крим, не змінили російську поведінку щодо України, тому я і не бачу, як нові санкції можуть зупинити Кремль. Санкції - це не магічна зброя, яка працює", - переконаний експерт.

А рішення підсилити оборону країн НАТО на східних теренах має заспокоїти ці країни, а не допомогти Україні.

"Це трагічно прозвучить, але це виглядає так: робіть все, що завгодно в Україні, але не лізьте близько до кордонів НАТО", - вважає експерт.

Підпис до фото, Вадим Пристайко не виключає, що у випадку повномасштабної російської агресії Україна проситиме США та Велику Британію надіслати війська

Натомість посол України у Великій Британії Вадим Пристайко зазначає, що нинішні заяви Заходу покликані не провокувати російське керівництво на подальші агресивні дії.

"Ніхто не хоче демонструвати неповагу та підштовхувати Путіна до кроків, які потім не можна буде відвернути", - пояснює він.

У випадку масштабного вторгнення до України, на думку дипломата, заяви будуть зовсім іншими.

"Рішення, яке прийме керівництво таких країн, як Велика Британія та США, та ще деяких союзників, в такій ситуації може радикально відрізнятися від того, що зараз заявляють. Йдеться і про військову допомогу Україні", - наголошує дипломат.

Україна у випадку вторгнення проситиме США та Велику Британію, як країн-гарантів Будапештського меморандуму, про допомогу, зокрема, і надіслати військових.

"Наші закордонні партнери мають бути готові до такого запиту президента України", - наголошує Пристайко.