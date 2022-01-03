Найочікуваніші музичні події 2022 року

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Біллі Айліш нарешті зможе відновити своє дебютне світове турне в 2022 році

У музичному світі 2021 рік був роком сюрпризів.

Розпався Daft Punk, возз'єдналась Abba, матроська пісня стала хітом номер один, а Брітні Спірс нарешті звільнилася від свого опікуна.

Олівія Родріго увірвалася на попсцену у перший тиждень січня і завершила рік із купою номінацій на "Греммі".

Вінстон Маршалл з Mumford & Sons залишив групу після того, як підтримав автора з правими поглядами, а від кантрі-зірки Моргана Воллена відмовився його лейбл після того, як його зафільмували на підпитку, коли він використовував расистську лайку (однак його альбом усе одно став найпродаванішим у США).

І останнє, але не менш важливе - Гаррі Стайлза помилково звинуватили у крадіжці мікрохвильової печі.

Тож на що чекати наступного року? Свої прогнози пропонує музичний кореспондент ВВС Марк Севедж.

1. Чи будуть нові хіти від Брітні Спірс?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брітні Спірс нарешті може святкувати самостійність

Брітні Спірс нарешті звільнилась від опікуна, який керував її життям протягом 13 років - тож наступного року усі погляди будуть прикуті до неї.

Під час судової тяганини, яка тривала увесь цей рік, зірка пообіцяла більше ніколи не виступати, доки батько контролюватиме її справи.

Однак після звільнення від опікунства її пріоритети виявилися набагато приземленішими: отримати ключі від машини, зняти готівку та "вперше" купити свічки.

Відтоді вона натякнула на інтерв'ю з Опрою Вінфрі та оголосила про заручини з актором Семом Асгарі.

Фанати тим часом вимагають нової музики від поппринцеси, яка не випускала альбомів після Glory 2016 року.

У дописі в Інстаграмі у вівторок вона повторила, що її відхід від музики був помстою за "жахливі речі", які їй зробили, і що вона досі "боїться людей і бізнесу" музичної індустрії.

2. Вклоніться нашим шведським сюзеренам

Автор фото, Getty Images

27 травня в Лондоні розпочнуться інноваційні концерти Abba з новим альбомом Voyage, які відбуватимуться сім разів на тиждень до кінця року.

Однак чотирьох учасників гурту, яким зараз за 70, на них не буде. Натомість вони відображатимуться у вигляді віртуальних аватарів (не голограм, як каже їхня прескоманда), що зображують групу такою, якою вони були у 1977 році, граючи такі хіти, як Mamma Mia та Dancing Queen.

Але все це, якщо чесно, видається трохи термінаторським. Що буде, якщо Фріду та Бенні зламають і вони почнуть виконувати кавери Radiohead перед аудиторією переляканих бабусь? Що, якщо аватари отримають свідомість, запанують над людством і мститимуться усім країнам, які дали гурту "нуль балів" на Євробаченні 1974 року?

А якщо вони не зіграють Voulez-Vous?

Якщо припустити, що жоден з цих апокаліптичних сценаріїв не втілиться в життя, це має бути гарний вечір.

3. Реабілітація Джанет Джексон

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джанет Джексон повертається?

Кар'єра Джанет Джексон зійшла з рейок у 2004 році, коли під час трансляції суперкубку глядачі побачили її оголені груди.

Цей інцидент, який транслювався по телебаченню лише 0,56 секунди, призвів до того, що Джексон занесли до чорного списку, а телевізійну мережу CBS оштрафували на 550 000 доларів за непристойність.

Штраф у результаті скасували, але своє місце на небосхилі попмузики Джексон втратила. Вона втратила контракти на звукозаписи, ролі в кіно та на радіо, тоді як Джастін Тімберлейк - чоловік, який зірвав її ліф - вийшов сухим зі води.

І от через сімнадцять років усе починає змінюватися.

Американський документальний фільм про скандал із суперкубком, який показали у листопаді, переконливо стверджував, що велику роль у її падінні зіграли мізогінія та расизм.

Він не відповів на питання про те, чи був інцидент спланований (хоча є кадри, зроблені після того, як телекамери відвернулися, які очевидно демонструють шок і дискомфорт Джанет).

Наступного року ми маємо отримати більше відповідей - з виходом другого документального фільму, що складається з двох частин, автором якого є сама Джексон. Вона також обіцяє новий альбом під назвою Black Diamond.

Так починається реабілітація.

4. Роббі Вільямс стане мавпою

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Чесно, це правда. Зйомки фільму про кар'єру Роббі Вільямса під назвою "Краща людина" мають розпочатися в Австралії наступної весни - і зірка у ньому буде зображена як анімована мавпа.

Стрічка режисера Майкла Грейсі обіцяє "фантастичний" погляд на життя та кар'єру зірки.

Колишня група Роббі, Take That, також отримає байопік. Зйомки за участі Розамунд Пайк та Каш Джамбо мали початися в 2020 році, але були відкладені через пандемію.

5. Розмаїття музичних байопіків

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вітні Г'юстон зіграє британська акторка Наомі Екі

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У грудні наступного року у прокат має вийти фільм про життя Вітні Г'юстон - через десять років після її трагічної смерті. Співачку зіграє британська акторка Наомі Екі.

"У мене мурашки по спині, так багато вона значить для мене, для всього світу, темношкірих жінок, афроамериканок, - розповіла вона ET. - Я зроблю усе можливо, щоб зобразити її ​​належним чином".

Схожі речі казала й Джемма Артертон про майбутній біографічний фільм про Дасті Спрінгфілд, у якому вона наживо співатиме на знімальному майданчику.

Каньє Вест також стане героєм документальної стрічки - завдяки фільму Netflix з жахливою назвою Jeen-Yus, що розповість про його кар'єру в музиці та моді, смерть його матері Донди та його невдалу президентську кампанію 2020 року.

6. Резиденція Адель у Лас-Вегасі

Автор фото, Simon Emmett/Columbia Records Підпис до фото, Адель планує на певний час оселитись у Лас-Вегасі

Колись Лас-Вегас був місцем, де зірки, чия кар'єра занепадала, намагались її відновити. Більше це не так.

Замість того, щоб відправитися у світове турне на підтримку свого четвертого альбому "30", Адель виступатиме у казино Caesars Palace щоп'ятниці та суботи з 21 січня по 16 квітня.

Шоу, яке збиратиме близько 4000 людей за ніч, буде інтимнішим (і дорожчим), ніж її попередній стадіонний тур. Квитки вже розпродані - як і квитки на концерти зірки в Гайд-парку наступного липня. На момент написання статті це єдині відомі дати концертів, які вона запланувала на 2022 рік.

І вона не єдина зірка, яка у 2022 році вирушить до "Міста гріхів". Кеті Перрі відкриває власну резиденцію у сусідньому курортному готелі Resorts World Las Vegas.

Як і Адель, вона прагне проводити більше часу зі своєю родиною.

"Мені дуже хотілося досягти більшого балансу - мати дитину і водити її до садочка - але також бути артисткою та грати з цією енергією, - сказала вона журналу Vegas. - Я не кажу, що мої тури закінчені, але резиденція для мене зараз ідеальна річ".

8. Доллі Партон написала книгу (за сумісництвом - альбом)

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Доллі Партон, вочевидь, замало слави найвідомішої кантрі-співачки усіх часів та спонсорки вакцини Moderna - тож вона вирішила звернути увагу на літературу.

У 75 років вона написала свій перший роман "Біжи, Роза, біжи" за допомогою автора трилерів Джеймса Паттерсона. Він має вийти у березні та є ідеальним прикладом твердження, що писати треба про те, що ти добре знаєш - адже це історія про молоду жінку, яка переїжджає до Нешвілла, щоб здійснити свою мрію стати зіркою.

До книги входить альбом із 12 оригінальних пісень, які можна програвати у відповідних місцях історії.

9. Найбільші нові релізи

Партон - не єдина виконавиця, яка в новому році презентуватиме нову музику. Ось деякі з анонсованих альбомів.

The Weeknd - The Dawn

Years & Years - Night Call

Sinead O'Connor - No Veteran Dies Alone

Charli XCX - Crash

M.I.A. - Mata

Elvis Costello - The Boy Named If

Travis Scott - Utopia

Bastille - Give Me The Future

Mitski - Laurel Hell

Tears For Fears - The Tipping Point

Saweetie - Pretty Bitch Music

Jack White - Fear Of The Dawn

Swedish House Mafia - Paradise Again

Liam Gallagher - C'mon You Know

Wet Leg - Wet Leg

Також у студії працюють Кендрік Ламар, Дуа Ліпа, Карді Бі, Родді Річ, The Cure, Кайлі Міноуг, Kaiser Chiefs, Ріанна та Бьорк.

Одним з найочікуваніших також стане третій студійний альбом Розалії під назвою Motomami - після прориву El Mal Querer, який отримав "Греммі" у 2018 році.

Відтоді зірка фламенко-хіп-хопу співпрацювала з усіма, від Біллі Айліш і Тревіса Скотта до Джеймса Блейка і латиноамериканської суперзірки Bad Bunny.

Тізером до нього став дует з The Weeknd з піснею La Fama.

Чекаємо!