Продукти дорожчатимуть. Чому виробники шоковані цінами на газ і можуть зупинитись

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Виробництво хліба, молока, м'яса та кондитерських виробів в Україні може зупинитись вже найближчим часом, а деякі підприємства вже заявили про зупинку виробництва.

І все це через різке подорожчання газу для виробників - представники провідних харчових галузей лякають стрибком цін на свою продукцію та засилля імпорту на українському ринку.

Світові рекорди вартості газу в понад 1-1,5 тисячі доларів боляче б'ють по Україні.

Вже з січня паливо для харчовиків в Україні буде коштувати понад 50 гривень за кубометр, кажуть виробники і просять про допомогу в уряду.

Влада готує пакет підтримки і здешевлення газу для соціальних продуктів, таких як хліб. Проте експерти визнають - дати дешевий газ для всіх виробників не вийде.

Імпортні огірки з Росії, яйця з Білорусі, молоко з Польщі, кондитерські вироби з Європи - все це реальність цієї зими, кажуть експерти галузі харчів.

Хліб

Ціни на газ на європейських ринках, до яких прив'язана вартість палива в Україні, у грудні побили черговий рекорд і перевищили дві тисяч доларів за тисячу кубометрів. Хоча згодом і відкотились до 1,5 тисячі доларів, проте для української економіки і такі ціни непосильні.

Вже у грудні вартість газу для промисловості суттєво перевищила 30 гривень за кубометр, а з наступного місяця може перевищити 50 гривень.

Автор фото, УНІАН

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За останні тижні у головних галузях української харчової промисловості заявили, що або зупиняють виробництво, або перебувають на межі зупинки. Спочатку про це заявили хлібопекарі, потім кондитери і молочники.

Про згортання виробництва заявили виробники овочів у теплицях, про насування катастрофи говорять виробники яєць та м'яса птиці, які традиційно мають потужні позиції в Україні.

"Стрімке подорожчання газу поставило на межу виживання харчову та переробну галузі. У пекарів є загроза зупинки виробництва", - заявив на спеціальному брифінгу в агенції "Українські новини" президент асоціації пекарів Юрій Дученко.

За його словами, газ для них за рік підвищився у ціні у десять разів. І якщо рік тому газ у собівартості хлібини "Українського" складав 50 копійок, то сьогодні - 5 гривень.

"Мова іде про можливе 30% подорожчання хліба масових сортів", - анонсує Дученко.

Виробники хліба звернулись до уряду із закликом не допустити стрімкого зростання цін через механізми адресних дотацій чи компенсації за енергоносії.

Молокопродукти

Про загрозливу ситуацію кажуть і українські молочарі. Керівник спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський розповів, що газ для них надзвичайно важливий, а за рік подорожчав з 5 гривень за кубометр у січні 2021 року до 50-60 гривень у січні 2022 року.

Для молочної галузі Чагаровський називає критичною ціну на газ у 20 грн за кубометр, яку вже давно здолали.

"Більше пів року галузь працює у збиток. Можливе призупинення діяльності молокопереробних підприємств", - анонсував Чагаровський.

Засновник групи компаній "Молочний альянс" (торгові марки "Яготинське", "Пирятин", "Славія") Олександр Деркач вже анонсував можливу зупинку роботи своїх підприємств.

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"15 років займаємось молочним бізнесом. Ніколи, навіть у найважчі 2013-14 роки ми не потрапляли в ситуацію, яка від нас не залежить, і яка ставить взагалі питання про доцільність подальшої виробничої діяльності. Всієї галузі, а не тільки якихось окремих виробників", - написав Деркач.

Група вже попередила торгових партнерів про неможливість далі працювати зі збитками.

Молочарі нарікають, що суттєво підвищувати ціни не виходить, а з ринку їх може витіснити імпортна продукція з тієї ж Польщі.

У Польщі, за словами молочників, на зимовий період знизили ПДВ на газ для переробників з 23% до 3%. А на період ковіду зменшили податки на паливо.

"Треба брати приклад з Польщі і напрацювати пакет допомоги на період зимової енергетичної кризи. Польща наш найближчий конкурент, який тисне на нашому ринку", - заявив Чагаровський.

Переробники молока вже почали діяти - різко зменшують закупівельну ціну молока у виробників. Фермери з асоціації виробників молока вже заявили, що група компаній "Молочний Альянс" різко зменшила закупівельні ціни - одразу на 10%.

Виробники молока поскаржились, що переробники хочуть перекласти свої витрати на них, і закликали долати кризу спільно та виважено.

Солодощі

Кондитери ще минулого тижня заявили, що змушені згортати виробництво через ціни на енергоресурси.

"Компанії галузі розглядають можливість зупинки, а деякі вже зупинили виробництво щонайменше на січень в очікуванні кращої ціни на газ", - розповів керівник асоціації кондитерів Олександр Балденюк.

За його словами, кондитери матимуть у січні ціну у щонайменше 45 гривень за кубометр газу.

"Ця ціна повністю не дає можливості працювати. Нинішня ціна виводить нас нижче межі збитковості. Майже вся галузь останні кілька місяців працює у збиток, особливо це стосується борошняних і карамельних солодощів", - додав Балденюк.

Автор фото, УНІАН

Раніше питома вага газу в собівартості продукції була 2-4%, а зараз підскакує до 18%.

Він каже, що підвищувати ціни кондитери не можуть, бо повністю програють конкуренцію компаніям з Європи.

За даними кондитерів, у багатьох країнах ЄС газ для переробних галузей у кілька разів дешевший, ніж в українських компаній. У ЄС виробники мають окремі пакети підтримки через складну ситуацію у сфері енергетики.

"Ми втрачаємо зовнішні ринки, які багато років завойовували. Зараз програємо Росії та ЄС", - кажуть кондитери.

Ціна української кондитерки в середньому за рік зросла на 30% і для рентабельності її треба підвищувати ще на 15%, каже Балденюк.

"Імпорт буде витісняти нас з ринку України. За рік імпорт кондитерської продукції вже зріс на 25-30%. Такого зростання імпорту не було з 90-х років", - розповів Балденюк.

Врятувати галузь, за його словами, мають екстраординарні кроки уряду.

Яйця і м'ясо

Газ дуже важливий для птахівництва, його використовують при вирощуванні та забою птахів.

"Через здорожчання комбікорму наша продукція вже зросла у ціні на 20-25%. Через підвищення вартості газу ціна м'яса і яєць ростиме ще більше", - розповів керівник союзу птахівників Сергій Карпенко.

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За його словами, на початку 2020 року у собівартості кілограма м'яса птиці газ складав 1,6 грн. У грудні 2021 року - 6,4 гривні. А на січень постачальники заявляють ціну у 59-63 грн за кубометр, тож у структурі собівартості газ буде складати 14 грн.

"Таке підвищення цін є непідйомним для споживачів. Наші підприємства будуть скорочувати виробництво або зупинятись. Певні невеликі виробники точно зупиняться через збитковість", - каже Карпенко.

Він прогнозує, що з такими цінами українські виробники програють конкуренцію на зовнішніх ринках Росії, Білорусі та Польщі.

За словами Карпенка, у цьому році різко зріс імпорт м'яса птиці в Україну - на 20%.

"Вперше за багато років почався імпорт яєць. Мабуть, вперше за роки незалежності - з Білорусі", - додав він.

Овочі

На Великдень українці точно не матимуть вітчизняних свіжих овочів, прогнозує керівник аграрної конфедерації Павло Коваль.

"Тепличні господарства зупинились, директори проводять екскурсії по порожніх теплицях", - жартує він.

Тільки одиниці виробників переключились з газу на альтернативне паливо.

Експерт з аграрних питань Денис Марчук розповів ВВС News Україна, що теплиці позакривались ще у жовтні. В Україні є великий виробник овочів в Умані, який перейшов на альтернативне паливо, але йому теж дуже важко, каже Марчук.

"Якби за цих цін на газ вони виростили овочі, то вони були б зовсім неконкурентні з імпортом. Багато галузей ледь виживали на рівні 25 гривень за кубометр газу, з ціною за 50 гривень ми по базових продуктах стаємо неконкурентними", - додав Коваль.

Автор фото, УНІАН

Експерти кажуть, що в Україну навіть почали імпортувати тепличні огірки з Росії, чого раніше не було.

Що робити?

Усі виробники хотіли б отримати дешевший газ, проте розуміють реальність ринкових цін.

Керівник української аграрної конфедерації Леонід Козаченко вважає, що необхідне зниження ПДВ для харчової промисловості, як у ЄС.

Необхідні також адресні цільові субсидії.

Денис Марчук у розмові з ВВС News Україна називає кілька механізмів здешевлення продуктів.

Перший - зниження ставки ПДВ на соціально значущі продукти, яка зараз складає 20%. У Європі ця цифра сягає 5-7%, вказує експерт.

Ще один крок - можливе регулювання націнки у мережах супермаркетів на соціально значущі товари.

Експерти кажуть, що мережі практично диктують умови виробникам, а самі встановлюють маржу до 30%.

"Ми пропонуємо встановити націнку не більше 15%. Адже в аграріїв маржинальність може бути всього 5-10%", - каже Марчук.

Він каже, що ціна на продукти буде суттєво зростати, але впреться у платоспроможність людей.

"Усі будуть балансувати на якійсь межі підвищення ціни і купівельної спроможності, йти на ріст більше 30% не будуть", - додав Марчук.

Влада вже розробляє план порятунку харчових виробників. 24 грудня відбулась спеціальна нарада уряду з президентом.

Мова переважно йшла про пекарів і вартість соціальних сортів хліба.

"Уряд підготував декілька механізмів відповідної підтримки та планує запровадити їх уже найближчим часом", - заявляв керівник уряду Денис Шмигаль.

Автор фото, УНІАН

Йшлось про кроки для збалансування ціни на газ та обмеження націнки на соціально важливі продукти.

ЗМІ повідомляли, що уряд вже підготував постанову, яка може встановити ціну на газ для пекарів на рівні 25 гривень за кубометр.

Як уряд допоможе іншим галузям - поки що незрозуміло.

Співрозмовник ВВС News Україна в уряді розповів, що "вирішать ситуацію" вже найближчим часом.

Проте експерт з питань енергетики Дмитро Маруніч у розмові з ВВС News Україна вказує, що дешевий газ виробники харчів навряд чи отримають.

"Газ по 50-60 гривень за кубометр - це дуже дорого і непідйомно для харчової промисловості, це серйозний виклик для всієї промисловості", - констатує Маруніч.

Але він сумнівається, що держава зможе якось зарадити проблемі.

По-перше, газ, за законом, має продаватись усім за ринковими цінами. І ніякого газу "власного видобутку", який би могли дешевше продавати харчовикам, офіційно не існує.

Звісно, газ можуть продати в обхід закону і встановити фіксовані ціни, як от для населення до весни на рівні майже 8 гривень за кубометр, або для опалення.

"Проблема в тому, що зайвого газу просто немає в балансі, його треба імпортувати за ціною понад тисячу доларів й продати за дешевою ціною", - констатує експерт.

Дмитро Маруніч вказує, що, за прогнозами експертів, Україні для проходження опалювального сезону за умови холодної зими може не вистачити понад мільярду кубометрів газу.

Хоча уряд наполягає: палива для опалювального сезону достатньо.