Відродження вугілля. Як брудне паливо у 2021-му знову стало в моді

Олексій Калмиков

BBC

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Навіть у кліматичного піонера - Європи не виходить повністю відмовитись від вугілля

Вугілля переживає ренесанс. Найбрудніше паливо та головне джерело парникових газів в енергетиці знову має шалений попит, попри обіцянки всіх країн світу скоротити викиди заради боротьби з глобальним потеплінням. Проте не все так погано - є у зростанні споживання вугілля й гарні новини для зеленої енергетики.

2021 рік, що минає, виявився рекордним, і в найближчі три роки споживання вугілля не зменшиться, прогнозує міжнародне енергетичне агентство (IEA). А все тому, що відновлення після ковідної пандемії виявилося енерговитратним. Газу, вітру та сонця не вистачає, щоб закрити шалений попит на електроенергію. Тому світ знову почав палити вугілля всупереч протестам екологів.

"Після спаду у вугільній енергетиці у 2019 та 2020 роках здавалося, що пік був пройдений у 2018-му. Проте 2021 рік розвінчав ці надії. Попит на електроенергію випереджає її виробництво з низьковуглецевих джерел, що вкупі зі цінами на природний газ, які швидко зростають, призведе до збільшення виробки на вугільних електростанціях на 9% у 2021 році", - підрахувало IEA, на оцінки якого орієнтуються багаті країни-споживачі щодо енергетичної політики.

У Європі проблему посилили погода (в останні місяці там безвітряно і прохолодно), дефіцит природного газу (третина якого традиційно постачала Росія) і ремонт на атомних станціях у Франції.

Китай запустив на повну потужність законсервовані шахти та кар'єри, оскільки перестав купувати вугілля в Австралії через дипломатичний конфлікт, а високі ціни та перебої з транспортом на світовому ринку не дозволили швидко заповнити втрачені постачання.

І це не тимчасовий ковідний збій, а цілком нова тенденція. Відмовитись від вугілля швидко не вийде, попереджає IEA. Наступного року світ спалить його ще на 1,5% більше, ніж минулого.

"Те, як зараз розвивається ситуація, дозволяє припустити, що споживання вугілля у світі зросте у 2022 році до небаченого досі рівня і залишиться на ньому до кінця 2024 року", - йдеться у щорічному вугільному звіті IEA.

Це хороші новини для Росії, яка і без того є найбільшим у світі постачальником викопного палива на світові ринки завдяки нафті та газу, а тепер ще й нарощує видобуток та експорт вугілля. За оцінкою IEA, до 2024 року видобуток зросте на 2,8%, тоді як стратегія російської влади передбачає подвоєння експорту протягом найближчих 15 років.

Але зростання споживання вугілля у світі - погані новини для клімату. Генсек ООН Антоніу Гутерріш не перший рік закликає країни взяти на себе чіткі зобов'язання відмовитись від спалювання вугілля, але все ніяк. Надії домовитися про це на кліматичному саміті у Глазго у листопаді розбилися об ковідні реалії.

Як вугілля спалює власне майбутнє

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Проте є й привід не впадати у відчай. Хоч як парадоксально, ренесанс вугілля та рекордні ціни на природний газ у результаті ризикують лише прискорити зелену революцію в енергетиці. І ось чому.

Для того, щоб запустити вугільну електростанцію, європейській енергетичній компанії необхідно купити квоту на викид парникових газів. Чим більше викидів - тим дорожче. Так ЄС підштовхує промисловість та енергетику до переходу на зелені рейки.

Ціна цих квот зростає так швидко, що на останньому саміті 27 країн Євросоюзу кілька членів ЄС, зокрема Польща, Чехія та Іспанія, вимагали приборкати спекулянтів.

Вони впевнені, що без втручання фінансистів ціна квоти на тонну викидів вуглекислого газу не могла зрости з 31 євро на початку року до 90 євро у грудні, причому лише з початку листопада вона додала аж 50%.

Все це робить запуск вугільних електростанцій дорогим задоволенням, проте за поточних цін на природний газ вугілля палити все одно вигідніше, ніж чистіший газ.

Автор фото, AFP

Отже Європа продовжить збільшувати споживання вугілля, а потім підвищуватиметься і вартість викиду тонни СО2 - ще й тому, що одночасно зі зростанням попиту скорочується пропозиція, адже з часом обсяг цих квот поступово зменшується, оскільки ЄС твердо налаштований обнулити викиди до 2050 року.

І ось тут саме й криється втішний приз для тих, хто тимчасово програв битву за чисте повітря.

Ціна квоти на викид тонни вуглекислого газу досягла такого рівня, на якому затратні "зелені" технології раптом стали рентабельними.

Таких технологій на стадії розробок багато, але в промисловому масштабі розвиваються поки що дві головні. Перша - виробництво водню для енергетики і транспорту, друга - уловлювання вуглецю, що викидається на виробництві, і його зберігання, наприклад, під землею.

Технології вже зараз коштують від 75 до 120 євро за тонну, проте для того, щоб компанії зацікавилися такими вкладеннями, ціни на викиди мають протриматися на нинішньому рівні кілька років, говорили аналітики, опитані FT.

Підвищений попит на вугілля якраз сприяє цьому. Проте впевненості в експертів немає, хоча деякі й очікують на зростання цін до тризначних цифр і навіть до 200 євро за тонну.

Річ у тім, що окрім ринкових факторів на котирування впливають і політичні, як показав демарш Польщі, Чехії та Іспанії на останньому саміті ЄС.

Теоретично все йде до того, щоб ціни зростали і надалі, оскільки Європа збирається розширити кількість тих, хто зобов'язаний купувати квоти, і має намір урізати пільги для промисловості, авіації, морського транспорту та інших галузей.

Проте Єврокомісія - фактично уряд ЄС - поки що не змогла переконати владу 27 країн. Політики там побоюються невдоволення населення платежами за світло та газ, які зростають.

І все ж якщо квоти на викиди залишаться дорогими через високі ціни на газ, включаючи російський, і завдяки ренесансу вугілля в Європі, у тому числі на тлі закриття атомних електростанцій у Німеччині, то технологічний прорив в енергетиці може статися швидше, ніж було б, залишайся все як було до ковіду.

Хто, як і коли заплатить за відмову від вугілля

Щоправда, це лише частково розв'яже проблему викидів від вугільної енергетики та глобального потепління, оскільки ні Європа, ні навіть США не є основними споживачами вугілля.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вугільний розріз в Індії

Ця роль відведена Китаю та Індії - на них припадає дві третини всього світового попиту. За оцінками IEA, у Китаї, що споживає половину всього вугілля у світі, попит зростатиме найближчі три роки на 1% на рік, а в Індії - на 4% на рік до 2024 року.

"Ці дві країни із загальним населенням майже 3 млрд людей і визначать майбутнє вугільної енергетики. Доля вугілля залежить від того, як швидко і наскільки ефективно ці країни рухатимуться до заявлених цілей скорочення викидів", - пише IEA.

Китай і Індія обіцяють і хочуть скоротити викиди, мають намір повністю відмовитися від вугілля. Чітких термінів немає, є лише чітке розуміння, що вони не збираються робити це за всяку ціну.

Країни, що розвиваються, вважають, що рахунок за зелену революцію повинні сплатити розвинені економіки, оскільки саме їхні накопичені викиди винні в нинішньому потеплінні, і тому що в їхню індустріальну революцію не було жодних обмежень, і завдяки ній вони розбагатіли.

На думку IEA, у Європі та США вугілля вже наступного року вийде з моди. Друга молодість брудної енергетики швидко обернеться евтаназією під тиском громадськості, законів та регуляційних органів.

Проте швидкий постковідний ренесанс може залишити на згадку про себе технологічний прорив, який дозволить різко здешевити зелені технології в енергетиці. Якщо це станеться, то дешеві та чисті технології швидко поширяться і на решту світу, назавжди звільнивши його від необхідності палити вугілля.